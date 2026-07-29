Lyon: 5 curiosidades sobre a cidade da França

Paris é, muitas vezes, o primeiro destino que vem à cabeça de quem pensa em viajar para a França. No entanto, o país tem pontos turísticos que vão muito além da capital, com história, cultura e paisagens encantadoras. Lyon, por exemplo, é uma das maiores cidades da nação francesa. Embora não receba tantos visitantes quanto a Cidade Luz, o destino tem atrações imperdíveis para diferentes tipos de turistas.

A seguir, descubra algumas curiosidades sobre Lyon!

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1. Funcionava como a capital da Gália romana

Fundada pelos romanos como a capital das Três Gálias em 43 a.C., Lyon chamava-se originalmente Lugdunum, que significa “fortaleza do deus Lug”. A cidade se tornou um dos principais centros políticos, econômicos e comerciais do Império Romano na região, graças à sua localização estratégica na confluência dos rios Ródano e Saône. Além disso, era a única cidade autorizada a cunhar moedas de ouro e prata do Império e tinha uma guarnição militar especial.

2. Faz parte do Patrimônio Mundial da UNESCO

Em 5 de dezembro de 1998, 427 hectares de Lyon foram declarados Patrimônio Mundial pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), o equivalente a cerca de 10% da área urbana.

A área reconhecida abrange Vieux Lyon, o maior bairro renascentista da França; a colina de Fourvière, que reúne alguns dos principais pontos turísticos da cidade; as encostas da colina de Croix-Rousse, bairro histórico conhecido por sua tradição na produção de seda; e grande parte da Presqu’île, distrito central localizado entre os rios Ródano e Saône.

3. Tem passagens secretas antigas

Um dos tesouros históricos de Lyon são as traboules, passagens secretas que conectam ruas e pátios internos da cidade. Antigamente, esses espaços eram utilizados pelos trabalhadores da seda para transportar produtos com mais agilidade. Hoje, tornaram-se uma das principais atrações turísticas do destino. Acredita-se que existam cerca de 500 traboules espalhados pela região, mas, como a maioria deles fica em propriedades privadas, aproximadamente 80 estão abertos para visitação pública.

Lyon é considerada o berço do cinema e abriga o Museu e Instituto Lumière, instalado no antigo casarão dos irmãos (Imagem: Alexandre.ROSA | Shutterstock)

4. É considerada o berço do cinema

Os Irmãos Lumière inventaram o cinematógrafo, aparelho que gravava, revelava e projetava imagem, em Lyon, em 1895. Foi na cidade também que eles gravaram o curta-metragem “La Sortie de l’usine Lumière à Lyon”, mais especificamente na Rue du Premier-Film, no bairro de Monplaisir. Para os amantes da sétima arte, vale uma visita ao Museu e Instituto Lumière, instalado no antigo casarão dos irmãos, na mesma rua.

5. Tem mais de 100 murais espalhados pela cidade

Quem gosta de apreciar uma boa arte certamente tem que visitar Lyon. A cidade abriga mais de 100 murais criados pelo coletivo CitéCréation desde 1980. Alguns destaques são: