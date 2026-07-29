Horóscopo do mês: previsões para os 12 signos em agosto de 2026

Agosto será um mês de transformações, descobertas e avanços, marcado pelo fortalecimento da comunicação, da organização e do desenvolvimento pessoal (Imagem: mountain beetle | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Agosto será um mês marcado por criatividade, comunicação e transformações importantes. O período começará com uma energia mais intensa, favorecendo a autoconfiança, o entusiasmo e a busca por novos caminhos, mas também poderá trazer disputas de poder, necessidade de rever atitudes e cuidado com decisões impulsivas. Será um momento de equilibrar a vontade de conquistar objetivos com a capacidade de lidar com mudanças e limites.

Na comunicação e nos relacionamentos, o mês indica a importância de agir com clareza, maturidade e responsabilidade. Conversas, negociações e trocas de ideias serão favorecidas, mas será necessário evitar expectativas irreais, conflitos por impulsividade e dificuldades para conciliar desejos pessoais com as necessidades de outras pessoas.

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Ao longo do mês, oportunidades de crescimento poderão surgir por meio do planejamento, dos estudos e da organização da rotina. No entanto, os movimentos astrológicos também convidarão à revisão de padrões antigos, ao fortalecimento da inteligência emocional e à construção de caminhos mais sólidos. Será um período de aprendizados, mudanças profundas e amadurecimento, caso haja equilíbrio entre ação, reflexão e compromisso.

Lembre-se de que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa, de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Áries terá um mês de crescimento e organização, com oportunidades para ampliar projetos, fortalecer a comunicação e conquistar resultados duradouros (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Energia geral

No começo do mês, haverá mais entusiasmo para organizar a rotina e ampliar os projetos pessoais. Ainda assim, você precisará evitar excessos, disputas de poder e tentativas de controle. Depois, a sua clareza aumentará, favorecendo decisões e planejamentos. Além disso, a disciplina estará em alta, ajudando-o(a) a conquistar resultados duradouros. No processo, apenas não se esqueça de respeitar os próprios limites e investir em momentos de descanso.

Relacionamentos

Na primeira metade do mês, você precisará equilibrar as expectativas afetivas com a realidade. Isso ajudará a evitar cobranças ou idealizações que possam gerar frustrações nas relações mais próximas. Posteriormente, o diálogo tenderá a se tornar leve e construtivo, favorecendo reconciliações, acordos e o fortalecimento das parcerias. Ainda assim, procure ter paciência diante das diferenças, evitando críticas e cobranças excessivas.

Trabalho e dinheiro

O início de agosto favorecerá o crescimento profissional. Neste período, haverá o aumento da produtividade, além do surgimento de boas oportunidades. Todavia, você precisará agir com estratégia e evitar decisões impulsivas ou disputas por reconhecimento. A partir da metade do mês, as negociações e os estudos serão favorecidos, facilitando o desenvolvimento de novos projetos e a comunicação com colegas e clientes. No processo, procure manter a disciplina e a flexibilidade, aperfeiçoando as tarefas e não resistindo às possíveis mudanças.

Touro

Touro viverá um período de criatividade e autoconfiança, favorecendo decisões importantes, equilíbrio emocional e novas oportunidades de crescimento (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Energia geral

Na primeira metade do mês, você sentirá a necessidade de fortalecer as bases da sua vida, cuidar das emoções e encontrar o equilíbrio entre as responsabilidades e os momentos de lazer. No processo, apenas evite exageros e disputas que possam desgastar a sua energia. Posteriormente, a criatividade, a autoconfiança e a clareza mental tenderão a aumentar. Será um período importante para tomar decisões e lidar com os desafios de forma leve. Tente transformar antigas inseguranças em oportunidades de crescimento, mas sem deixar de respeitar os próprios limites.

Relacionamentos

No começo de agosto, expectativas exageradas poderão gerar frustrações nos relacionamentos. Para amenizar as tensões, busque compreender o outro por meio de conversas sinceras. Depois, o clima afetivo tenderá a se tornar mais harmonioso, favorecendo demonstrações de carinho, reconciliações e o fortalecimento da confiança. Ao mesmo tempo, algumas responsabilidades e questões pendentes exigirão maturidade emocional. A reciprocidade e o respeito se mostrarão essenciais neste momento.

Trabalho e dinheiro

O início de agosto se mostrará favorável para a organização da rotina, a revisão das prioridades e o fortalecimento dos projetos importantes. Porém, você precisará agir com cautela para evitar conflitos, excesso de cobranças e desgastes na comunicação. A partir da metade do mês, as negociações tenderão a fluir melhor. Inclusive, poderão surgir oportunidades para conquistar o reconhecimento que almeja. Desde que mantenha a disciplina e a flexibilidade diante das mudanças, será um período de crescimento.

Gêmeos

Gêmeos terá um mês movimentado, com novas ideias, aprendizados e oportunidades para expandir conhecimentos e fortalecer conexões (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Energia geral

Haverá movimento e novas ideias no início de agosto, o que favorecerá aprendizados e iniciativas que ampliem os seus horizontes. No processo, porém, procure evitar decisões impulsivas e exageros. A partir da metade do mês, você sentirá a necessidade de fortalecer as bases emocionais, organizar a vida pessoal, criar uma rotina equilibrada e colocar antigos planos em prática. De modo geral, será um período marcado por clareza, maturidade e confiança.

Relacionamentos

Nos primeiros dias de agosto, a sua capacidade de comunicação tenderá a favorecer aproximações e momentos agradáveis. No entanto, expectativas exageradas ou reações impulsivas poderão gerar mal-entendidos. Diante disso, procure investir na maturidade e na empatia. Depois, haverá acolhimento nas trocas, tornando o período propício para demonstrações de carinho, fortalecimento dos vínculos e a criação de momentos agradáveis. Apenas não se esqueça de respeitar os limites do outro.

Trabalho e dinheiro

O início de agosto se mostrará favorável para negociações, reuniões e troca de informações. Neste período, inclusive, poderão surgir boas oportunidades para expandir os conhecimentos. Ainda assim, você precisará agir com cautela para evitar conflitos e o desperdício de energia. Posteriormente, a comunicação fluirá melhor, tornando o momento propício para se comunicar com a equipe e organizar os projetos de longo prazo. No processo, procure manter a disciplina e o foco, transformando os possíveis desafios em oportunidades de crescimento.

Câncer

Câncer poderá fortalecer a segurança e a comunicação, encontrando novas oportunidades por meio de negociações, planejamento e boas parcerias (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Energia geral

Você buscará organizar as finanças no início do mês. Inclusive, poderão surgir oportunidades de crescimento nesse setor. Entretanto, evite excessos, disputas de poder e impulsos. O ideal será manter a cautela diante de decisões importantes. Com o passar dos dias, a sua habilidade de comunicação tenderá a facilitar negociações e conversas delicadas. Esse cenário abrirá caminhos para novas oportunidades, além de fortalecer a sua segurança.

Relacionamentos

No começo do mês, pequenos conflitos poderão surgir nos relacionamentos, o que exigirá empatia, paciência e disposição para compreender o ponto de vista do outro. Nesse cenário, portanto, procure equilibrar as suas expectativas com as necessidades alheias e evite entrar em conflitos motivados por mal-entendidos. Depois, o clima nas relações se tornará harmonioso, favorecendo reconciliações, momentos agradáveis e o fortalecimento dos vínculos. Ainda assim, tente respeitar os limites de todos para preservar a estabilidade nas parcerias.

Trabalho e dinheiro

Na primeira quinzena do mês, você tenderá a dar mais atenção à administração das finanças. Desde que aja com disciplina e responsabilidade, evitando disputas de poder e promessas maiores do que conseguirá cumprir, poderá haver boas conquistas nessa área. A partir da metade de agosto, o trabalho entrará em foco. A sua visibilidade no setor tenderá a aumentar, podendo receber o reconhecimento de colegas e superiores. Apenas não se esqueça de investir no planejamento e na boa comunicação.

Leão

Leão estará em uma fase de destaque, com mais confiança, visibilidade e oportunidades para iniciar projetos e fortalecer objetivos pessoais (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Energia geral

Nos primeiros dias de agosto, o seu brilho pessoal estará em alta, favorecendo a tomada de decisões importantes e o desenvolvimento dos planos de longo prazo. Contudo, disputas de poder, cobranças externas ou situações que fogem do seu controle poderão exigir maturidade. Busque, portanto, ter cautela com as palavras para evitar desgastes. Posteriormente, a sua atenção estará voltada para a organização da rotina e das finanças. Nesse cenário, conversas relacionadas a dinheiro ou a novos projetos tenderão a fluir melhor.

Relacionamentos

No começo do mês, você sentirá a necessidade de ser compreendido(a) e valorizado(a), o que tornará as emoções mais intensas. Com isso, pequenos mal-entendidos na comunicação ou diferenças nas expectativas poderão gerar desconfortos. A partir da metade de agosto, o clima tenderá a ficar mais leve, favorecendo encontros, reconciliações e novas amizades. Ainda assim, algumas situações tenderão a exigir equilíbrio entre a vida afetiva e os compromissos da rotina. A maturidade emocional se mostrará uma importante aliada neste momento.

Trabalho e dinheiro

O início do mês se mostrará favorável para iniciar projetos, assumir a liderança da equipe e conquistar visibilidade. Apesar disso, procure agir com cautela diante de disputas de poder, mudanças no ambiente de trabalho ou divergências de opinião. Na segunda quinzena de agosto, você tenderá a dedicar atenção aos ganhos financeiros e às negociações. Inclusive, haverá a possibilidade de novas parcerias. Ao longo deste período, busque administrar os recursos e as demandas profissionais com calma e equilíbrio.

Virgem

Virgem viverá um período de renovação e organização, favorecendo o planejamento, a clareza nas decisões e o reconhecimento por seus esforços (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Energia geral

O começo de agosto pedirá recolhimento, revisão das prioridades e encerramento de situações que não fazem mais sentido. Isso o(a) ajudará a compreender melhor os padrões que vinham gerando desgastes. No processo, procure agir com discrição, administrar bem as emoções e evitar disputas desnecessárias. Com o passar dos dias, a tendência será que tenha mais disposição e confiança para dar andamento aos seus planos. Apenas não se esqueça de agir com maturidade e clareza.

Relacionamentos

No começo de agosto, você precisará fazer uma análise mais realista das suas expectativas dentro dos relacionamentos, evitando alimentar idealizações ou reagir impulsivamente diante das diferenças. Nesse cenário, conversas sinceras ajudarão a esclarecer mal-entendidos e estabelecer limites saudáveis. Depois, haverá mais segurança emocional, favorecendo interações equilibradas e transparentes. Ainda assim, procure respeitar o tempo do outro e evitar cobranças excessivas.

Trabalho e dinheiro

O começo do mês será importante para planejar viagens profissionais, revisar as estratégias e organizar os próximos passos com cautela e discrição. Além disso, você precisará redobrar a atenção com os detalhes relacionados às finanças, evitando desperdícios e decisões impulsivas. Na segunda quinzena de agosto, a sua capacidade de comunicação, liderança e organização estará em alta, aumentando as oportunidades de reconhecimento. Independentemente disso, procure manter a disciplina diante das tarefas.

Libra

Libra terá oportunidades para ampliar contatos, fortalecer projetos coletivos e encontrar mais equilíbrio nas escolhas pessoais e profissionais (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Energia geral

O início de agosto favorecerá a dedicação a projetos coletivos, a ampliação da rede de contatos e a definição de metas de longo prazo. Porém, procure evitar disputas de poder, excesso de expectativas e tentativas de agradar a todos. Isso porque essas atitudes poderão gerar desgastes. A partir da metade do mês, você sentirá necessidade de diminuir o ritmo, refletir sobre as escolhas recentes e organizar melhor os pensamentos e as emoções. Neste período, busque concluir pendências e fortalecer o equilíbrio interior.

Relacionamentos

Nos primeiros dias do mês, você tenderá a reconhecer a importância das amizades e da convivência em grupo. No entanto, diferenças de expectativas ou atitudes impulsivas poderão gerar desconfortos. Nesse cenário, o ideal será respeitar os limites de cada pessoa. Posteriormente, haverá mais facilidade para fortalecer os vínculos. Ainda assim, evite idealizar pessoas e situações, tomando decisões mais maduras.

Trabalho e dinheiro

Na primeira metade de agosto, ao participar de projetos importantes, você tenderá a ganhar mais visibilidade no setor profissional. Entretanto, procure agir com diplomacia para evitar disputas, conflitos de interesse ou desgastes na comunicação. A segunda quinzena do mês se mostrará favorável para planejar os próximos passos no ambiente de trabalho. No processo, busque organizar os documentos e revisar as suas decisões. Ao agir com disciplina, conseguirá alcançar resultados consistentes.

Escorpião

Escorpião poderá expandir conhecimentos e fortalecer projetos por meio de novas experiências e parcerias (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Energia geral

A primeira quinzena de agosto favorecerá o crescimento e a definição de metas importantes. Haverá a chance de viver novas experiências e realizar trocas que ampliarão o seu conhecimento. Ainda assim, será preciso tomar cuidado com a ambição para evitar desgastes. Depois, a sua participação em grupos e projetos coletivos ganhará força. Ao mesmo tempo, sentirá necessidade de se recolher. Diante desse cenário, tente encerrar ciclos que não fazem mais sentido e reorganizar as prioridades.

Relacionamentos

No início do mês, as relações tenderão a exigir mais compreensão e respeito às diferenças. Nesse cenário, evite alimentar expectativas irreais ou reagir impulsivamente diante de frustrações. O ideal será observar com calma situações mal esclarecidas, permitindo, assim, que a confiança seja construída por meio de atitudes consistentes e conversas sinceras. Com o passar dos dias, haverá mais equilíbrio nos relacionamentos, favorecendo as reconciliações. Apesar disso, você precisará respeitar os limites e o tempo do outro.

Trabalho e dinheiro

No começo de agosto, você poderá se deparar com oportunidades de reconhecimento e crescimento no setor profissional. A sua capacidade de aprendizado, inclusive, favorecerá negociações importantes. Contudo, procure manter a disciplina e evite disputas de poder. A partir da metade do mês, o trabalho em equipe e a participação em projetos coletivos o(a) ajudarão a alcançar os resultados que almeja.

Sagitário

Sagitário viverá um período de expansão, com oportunidades para aprender, desenvolver projetos e construir novos caminhos profissionais (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Energia geral

Nos primeiros dias de agosto, haverá desejo de expandir os horizontes e viver experiências que tragam mais significado para a sua vida. Contudo, procure evitar exageros e atitudes inflexíveis diante de opiniões diferentes das suas. Posteriormente, você tenderá a organizar melhor as suas ideias e tomar decisões mais conscientes. Essas atitudes o(a) ajudarão na conclusão de projetos que exigem dedicação. Ao mesmo tempo, questões emocionais precisarão de atenção e equilíbrio, a fim de que as mudanças internas ocorram de modo construtivo.

Relacionamentos

O início do mês será propício para investir em novas conexões e se aproximar de pessoas que compartilham os mesmos interesses que você. Todavia, o excesso de expectativas, as diferenças de prioridades ou as falhas na comunicação tenderão a gerar desentendimentos. A partir da metade de agosto, poderá haver mais equilíbrio nas relações. Aproveite o momento para estabelecer limites saudáveis e criar vínculos baseados na reciprocidade, no respeito e na disposição.

Trabalho e dinheiro

O começo do mês se mostrará favorável para os estudos e para o planejamento de atividades voltadas ao desenvolvimento profissional. Apenas evite assumir compromissos além do que conseguirá cumprir. Na segunda quinzena de agosto, a sua capacidade de comunicação tenderá a aumentar, tornando este um período propício para apresentar projetos e negociar acordos. Desde que aja com disciplina, haverá oportunidades de crescimento e reconhecimento.

Capricórnio

Capricórnio terá um mês de amadurecimento e crescimento, favorecendo decisões conscientes, organização e fortalecimento da segurança pessoal (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Energia geral

Na primeira quinzena do mês, algumas situações tenderão a exigir coragem para abandonar antigos padrões e reorganizar diferentes áreas da vida. No processo, busque tomar decisões conscientes e evite agir por impulso. Na segunda metade de agosto, a sua clareza mental poderá aumentar. Será um período favorável para compreender os próprios limites, fortalecer a sua segurança interior e transformar desafios em oportunidades de crescimento.

Relacionamentos

Você tenderá a compreender melhor as necessidades do outro no começo do mês. Apesar disso, pequenas divergências poderão surgir, principalmente por conta das diferentes expectativas. Diante desse cenário, evite entrar em disputas de poder, pois isso apenas desgastará as relações. Depois, a tendência será que as conversas se tornem mais profundas, permitindo resolver assuntos antigos. Ainda assim, procure estabelecer limites claros e evite idealizar pessoas ou situações.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, você precisará dedicar uma atenção especial à administração do dinheiro. Nesse cenário, evite assumir riscos sem planejamento ou prometer mais do que conseguirá cumprir. Será importante agir com realismo para não criar expectativas irreais diante de oportunidades que ainda não tiveram tempo para se consolidar. A partir da metade de agosto, a sua capacidade de negociação tenderá a ajudar no fortalecimento de projetos e parcerias, bem como na resolução de pendências profissionais.

Aquário

Aquário poderá transformar desafios em oportunidades, fortalecendo projetos, parcerias e a capacidade de tomar decisões estratégicas (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Energia geral

Na primeira quinzena de agosto, você tenderá a ter mais disposição para ouvir diferentes perspectivas. Ao mesmo tempo, poderá se deparar com mudanças profundas, disputas de poder, expectativas exageradas ou situações que demandam encerramento. Nesse cenário, procure agir com equilíbrio e maturidade. Da metade do mês em diante, você buscará compreender melhor as próprias emoções. Para isso, entretanto, será necessário investir na flexibilidade.

Relacionamentos

No começo do mês, você se envolverá bastante com os relacionamentos. Porém, diferenças de opinião, disputas de poder ou expectativas exageradas poderão gerar desconfortos. Diante disso, procure respeitar os limites do outro. A segunda quinzena de agosto será favorável para esclarecer mal-entendidos e resolver pendências. Busque, neste período, rever as suas crenças sobre as relações, estabelecer limites saudáveis e valorizar as conexões que ofereçam reciprocidade.

Trabalho e dinheiro

O início do mês pedirá organização, disciplina e atenção aos detalhes, evitando, assim, falhas na comunicação ou desgastes provocados pelo excesso de responsabilidade. Embora a sua produtividade esteja em alta neste período, será importante evitar fazer promessas grandiosas ou tomar decisões precipitadas. Posteriormente, negociações e projetos compartilhados tenderão a ganhar força, favorecendo avanços profissionais e decisões estratégicas.

Peixes

Peixes terá um período favorável para organizar a rotina, aprimorar métodos de trabalho e construir bases mais sólidas para o futuro (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Energia geral

Você sentirá necessidade de organizar a rotina no início do mês. Inclusive, conseguirá aumentar a produtividade sem comprometer o bem-estar. Ainda assim, procure evitar excessos, controlar a ansiedade diante das cobranças e agir com disciplina. Essas atitudes o(a) ajudarão a transformar os desafios em oportunidades de crescimento. A partir da metade de agosto, as emoções terão um peso maior nas decisões. Será preciso agir com objetividade para construir uma base sólida para os próximos meses.

Relacionamentos

No começo de agosto, haverá entusiasmo na vida afetiva. Ao mesmo tempo, algumas situações exigirão cautela para evitar mal-entendidos, expectativas irreais ou reações impulsivas. Procure, nesse cenário, respeitar o espaço do outro e agir com maturidade diante das diferenças. Posteriormente, as relações ficarão estáveis, favorecendo conversas importantes e o fortalecimento dos compromissos. Ainda assim, busque estabelecer limites saudáveis e evite assumir responsabilidades que não lhe pertencem.

Trabalho e dinheiro

Na primeira metade de agosto, você buscará o crescimento profissional por meio da administração de novas responsabilidades e da organização. Será um período importante para aperfeiçoar os seus métodos de trabalho. Apenas tome cuidado com disputas de poder ou a sobrecarga causada pelo excesso de tarefas. Com o passar dos dias, o planejamento e a disciplina o(a) ajudarão a realizar projetos importantes e a alcançar resultados consistentes.