5 orações poderosas para ter sorte e proteção em agosto

As orações são um caminho para renovar a fé, fortalecer a esperança e estabelecer novas intenções para o novo mês (Imagem: Zoteva | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Agosto marca o início de um novo ciclo e representa uma oportunidade de renovar a fé, fortalecer a esperança e estabelecer novas intenções para os dias que estão por vir. Para aqueles que acreditam no poder da oração, as preces são um caminho para alcançar esses objetivos, ajudando a atrair proteção e boas energias para enfrentar os desafios da rotina com mais confiança e serenidade.

A seguir, confira orações poderosas para fortalecer a espiritualidade e buscar sorte e proteção durante o mês de agosto!

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1. Oração de proteção à família

Deus todo poderoso, que vedes nossas misérias, protegei minha família e aqueles que amo. Dignai-vos escutar, favoravelmente, a súplica que vos dirijo neste momento. Se meu pedido for inconveniente, perdoai-me; se for útil e justo aos Vossos olhos, que os bons espíritos que executam as vossas vontades venham em minha ajuda para a realização.

Como quer que seja, meus Deus, que Vossa vontade seja feita. Se meus desejos não forem atendidos, é que é de Vossa vontade provar-me, e eu me submeto sem queixas. Fazei com que eu não desanime nem desencoraje e que nem minha fé nem minha resignação sejam abaladas. Amém.

2. Oração para atrair sorte financeira

Pai Celestial, eu sei que você é o Deus da prosperidade. Eu lhe peço para me ajudar a atrair mais dinheiro para minha vida. Abra meus canais de abundância e deixe que o dinheiro flua para mim. Eu sei que posso superar qualquer dificuldade financeira se eu tiver a Sua ajuda. Amém.

3. Oração ao anjo da guarda para proteção durante o sono

Santo Anjo da Guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor. Dos perigos, livrai-me; do mal, libertai-me; e nos momentos de angústia, consolai-me! Durante o sono, velai sobre o meu descanso, não deixais o mal de mim se aproximar. Sob as asas do seu amor, possa meus sonhos habitar.

Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo, afastai também as tentações, para que minha alma tranquila descanse sem aflições. E que no alvorecer de um novo dia, eu acorde feliz e restaurado, e seja para o mundo testemunha de ser sempre por vós amado. Amém.

A oração para ter sorte no amor é ideal para quem deseja fortalecer o coração, renovar os sentimentos e confiar nos caminhos preparados por Deus (Imagem: SeventyFour | Shutterstock)

4. Oração para ter sorte no amor

Senhor Jesus, nascedouro do amor cristalino e real, que jamais se perde, venho a Ti, com toda a fé no meu coração, colocar diante do Teu altar a minha vida sentimental.

Aprendi que o Senhor nunca dá a bênção pela metade, sei que na Tua palavra está a promessa que cobre todas as áreas de minha vida e, baseado na Tua palavra, venho ao trono de glória e tomo posse da cura e da libertação de todos os meus maus sentimentos.

De agora em diante, declaro que meus sentimentos estão ajustados pelo poder do Deus da Glória, ele salvou o espírito e, por meio desta oração, cura a alma! A partir de agora, atraio para mim a pessoa certa, preparada por Deus, para viver ao meu lado, para que possamos, juntos, construir uma vida de amor, paixão, carinho, amizade e companheirismo.

Tudo isso pela sua graça, Pai Amado! Agradeço por olhar por mim e interceder a meu favor.

5. Oração para atrair proteção ao trabalho

Senhor Jesus, divino trabalhador e amigo dos trabalhadores, eu consagro a Ti este dia de trabalho.

Olhai para a empresa e para todos que trabalham comigo.

Eu lhe apresento as minhas mãos, pedindo habilidade e talento, e também peço que abençoe a minha mente, dando-me sabedoria e inteligência, para fazer bem feito tudo o que me for confiado e resolver os problemas da melhor maneira.

Senhor, abençoe todos os equipamentos que eu usar e, também, todas as pessoas com quem eu falar. Livrai-me das pessoas desonestas, mentirosas, invejosas e que tramam maldades. Envie os teus santos anjos para me ajudarem e protegerem, pois vou me esforçar para fazer o melhor e, ao fim deste dia, quero te agradecer. Amém.