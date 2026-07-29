Veja 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas nesta quinta-feira, 30 de julho de 2026

Dos documentários brasileiros às produções internacionais, as estreias de filmes desta quinta-feira, 30 de julho, levam aos cinemas histórias que emocionam, provocam reflexões e exploram diferentes perspectivas sobre o passado, o presente e o futuro. Entre os lançamentos, há narrativas inspiradoras, ficção científica, dramas familiares e o retorno de um clássico do cinema europeu.

A seguir, veja 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas nesta quinta-feira, 30 de julho!

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1. Não Sei Viver Sem Palavras

Em “Não Sei Viver Sem Palavras”, o escritor Ignácio de Loyola Brandão compartilha lembranças, reflexões e sua trajetória em um documentário intimista (Imagem: Reprodução digital | Bretz Filmes)

Dirigido por André Brandão, o documentário apresenta um retrato sensível de Ignácio de Loyola Brandão, um dos grandes nomes da literatura brasileira. Ao acompanhar o cotidiano do escritor, o longa entrelaça lembranças, reflexões e passagens marcantes de sua carreira, revelando sua relação profunda com a escrita. Conduzida pelo olhar do próprio filho, a produção ultrapassa o formato biográfico para explorar os laços familiares, o processo criativo e o legado de um autor cuja vida sempre esteve ligada à força da palavra. O filme estará disponível apenas em algumas salas de cinema.

2. Aquele Que Viu o Abismo

Em “Aquele Que Viu o Abismo”, um homem tenta desvendar visões misteriosas enquanto foge de uma corporação que promete a vida eterna (Imagem: Reprodução digital | Embaúba Filmes)

Em um futuro marcado pelo controle de uma poderosa corporação, X (Negro Leo) luta para permanecer vivo enquanto tenta compreender as estranhas visões que o perseguem. Cercado por uma sequência de assassinatos e acontecimentos enigmáticos, ele se torna alvo da ProLife, uma multinacional que promete a seus seguidores a chance de alcançar a vida eterna.

À medida que mergulha em uma realidade cada vez mais inquietante, o protagonista percorre um caminho repleto de mistérios, reflexões e experiências sensoriais, em uma ficção científica experimental que desafia as convenções do gênero e convida o público a interpretar seus múltiplos significados. O filme estará disponível apenas em algumas salas de cinema.

3. A Fabulosa Máquina do Tempo

Em “A Fabulosa Máquina do Tempo”, meninas do sertão imaginam uma viagem pelo passado para conhecer a história das mulheres de sua comunidade (Imagem: Reprodução digital | Descoloniza Filmes)

No sertão do Piauí, um grupo de meninas cria uma máquina do tempo imaginária para viajar pelas histórias das mulheres de sua comunidade. Ao conhecer as experiências de mães, avós e outras gerações, elas entram em contato com lembranças marcadas por desafios, desigualdades e conquistas, enquanto refletem sobre o futuro que desejam construir.

Entre realidade e fantasia, o documentário registra esse encontro entre passado, presente e futuro, revelando como a imaginação pode transformar a forma de enxergar a própria trajetória. O filme estará disponível apenas em algumas salas de cinema.

4. As Cores do Tempo

Em “As Cores do Tempo”, quatro primos descobrem segredos familiares que conectam diferentes gerações e transformam suas vidas (Imagem: Reprodução digital | Imovision)

Quatro primos distantes se reencontram após herdarem uma antiga propriedade localizada no interior da Normandia. Enquanto organizam o local, eles descobrem vestígios da trajetória de Adèle, uma jovem integrante da família que partiu para Paris no final do século XIX em busca de uma nova vida.

À medida que mergulham nessa investigação, memórias vêm à tona e unem diferentes épocas, revelando segredos, laços familiares e o impacto que decisões tomadas décadas antes ainda exercem sobre as novas gerações. Entre passado e presente, o filme constrói uma emocionante jornada sobre herança, identidade e o poder das lembranças. O longa estará disponível apenas em algumas salas de cinema.

5. A Professora de Piano (Relançamento)

Em “A Professora de Piano”, uma respeitada pianista vê sua rotina mudar quando um novo aluno desperta seus desejos (Imagem: Reprodução digital | Filmicca)

Vinte e cinco anos após seu lançamento original, o aclamado drama de Michael Haneke retorna aos cinemas brasileiros em versão restaurada, permitindo que o público revisite um dos filmes mais marcantes do cinema europeu contemporâneo.

A trama acompanha Erika Kohut (Isabelle Huppert), uma renomada professora de piano que leva uma vida marcada pela disciplina e pela relação sufocante com a mãe. No entanto, a chegada de Walter Klemmer (Benoît Magimel), um jovem aluno determinado a conquistá-la, faz com que desejos reprimidos e conflitos emocionais venham à tona. O envolvimento entre os dois dá origem a uma relação intensa e perturbadora, explorando temas como obsessão, poder e vulnerabilidade. O filme estará disponível apenas em algumas salas de cinema.