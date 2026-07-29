Peixe assado: 3 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Rico em proteínas de alto valor biológico, ômega 3, vitaminas e minerais, o peixe é um alimento que se destaca não só pelo sabor, mas também pelos importantes benefícios para a saúde. Seu consumo está associado ao cuidado com a saúde cardiovascular, mental e à redução de processos inflamatórios. Além disso, sua versatilidade permite diferentes formas de preparo, tornando-o uma ótima escolha para refeições práticas e equilibradas no dia a dia.
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A seguir, confira 3 receitas fáceis e saudáveis de peixe assado para o jantar!
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1. Salmão assado com limão, alho e alecrim
Ingredientes
Salmão
- 4 filés de salmão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 limão-siciliano cortado em rodelas
- Suco de 1/2 limão
- 4 dentes de alho inteiros (com casca)
- 4 ramos de alecrim fresco
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de ervas finas secas
Legumes
- 1 maço de aspargos
- 1 cebola-roxa cortada em gomos
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino, páprica, ervas finas, suco de limão e azeite. Deixe descansar por cerca de 15 minutos. Disponha os filés em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Coloque uma rodela de limão e um ramo de alecrim sobre cada filé.
Acrescente os dentes de alho inteiros, a cebola-roxa e os aspargos ao redor do peixe. Regue os legumes com azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 18 a 22 minutos, ou até que o salmão esteja macio e desfie facilmente com um garfo. Sirva em seguida.
2. Peixe assado ao molho de vinho
Ingredientes
- 1,5 kg de robalo inteiro limpo
- 300 ml de vinho branco seco
- 200 ml de leite de coco
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola picada
- 5 dentes de alho picados
- 2 tomates cortados em pedaços
- 1 pimentão sem sementes e cortado em pedaços
- Sal, pimenta-do-reino moída e cominho em pó a gosto
- 1/2 xícara de chá de cebolinha picada
- 1/2 xícara de chá de coentro picado
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
No liquidificador, coloque o vinho branco seco, o leite de coco, o azeite, o sal, a cebola, o alho, os tomates, o pimentão, a pimenta-do-reino, o cominho em pó, a cebolinha e o coentro. Bata até obter um molho homogêneo.
Em seguida, coloque o peixe em uma assadeira untada com azeite e faça cortes na superfície para que o tempero penetre melhor. Espalhe o molho por todo o peixe e deixe marinar na geladeira por 2 horas. Depois, cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Retire o papel-alumínio e volte ao forno por mais 15 minutos ou até que esteja completamente cozido. Sirva em seguida.
3. Peixe assado com arroz cremoso e brócolis
Ingredientes
Peixe
- 4 filés de tilápia
- Suco de 1 limão
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de tomilho fresco
Arroz cremoso
- 2 xícaras de chá de arroz integral cozido
- 2 xícaras de chá de brócolis em floretes
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 xícara de chá de creme de ricota
- 1/4 de xícara de chá de leite
- Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada ralada a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os filés de peixe com o suco de limão, o alho, o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e o tomilho. Misture bem e deixe descansar por cerca de 20 minutos para absorver os temperos. Enquanto isso, cozinhe rapidamente os floretes de brócolis no vapor por cerca de 3 a 4 minutos para que permaneçam firmes e bem verdes. Reserve.
Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por mais 1 minuto. Adicione o arroz, o creme de ricota e o leite, misturando até formar um creme homogêneo. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Em seguida, incorpore o brócolis delicadamente.
Transfira o arroz cremoso para um refratário untado com azeite e distribua os filés de peixe sobre a mistura. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, ou até que o peixe esteja cozido. Sirva em seguida.