Dia do Cheesecake: 3 receitas fáceis e deliciosas para fazer em casa

Criado originalmente na Grécia Antiga e popularizado ao redor do mundo, o cheesecake conquistou espaço entre as sobremesas mais apreciadas por sua textura cremosa e sabor equilibrado. Com uma base crocante e um recheio feito tradicionalmente com cream cheese, o doce ganhou diversas versões, que combinam frutas, chocolates e diferentes coberturas.
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Para celebrar o Dia do Cheesecake, confira 3 receitas fáceis e deliciosas para preparar em casa e deixar o dia ainda mais especial!
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1. Cheesecake de morango
Ingredientes
Base
- 150 g de biscoito tipo maisena triturado
- 60 g de manteiga sem sal derretida
- 1 pitada de canela em pó
Recheio
- 600 g de cream cheese em temperatura ambiente
- 150 g de açúcar
- 150 g de creme de leite fresco
- 3 ovos
- 1 colher de chá de extrato de baunilha
- 1 colher de sopa de suco de limão
Cobertura
- 250 g de morango picado
- 100 g de açúcar
- 1 colher de chá de suco de limão
- Morangos frescos para decorar
Modo de preparo
Base
Em um recipiente, misture o biscoito de maizena triturado com a manteiga e a canela até formar uma farofa úmida. Transfira para uma forma de fundo removível e pressione bem, cobrindo todo o fundo, e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Em seguida, desligue o fogo e deixe a base esfriar.
Recheio
Em uma tigela, bata o cream cheese com o açúcar até obter um creme homogêneo. Acrescente o creme de leite, a baunilha e o suco de limão. Adicione os ovos, um a um, misturando delicadamente. Despeje o recheio sobre a base. Envolva a parte externa da forma com papel-alumínio e coloque-a dentro de uma assadeira com água quente para assar em banho-maria. Leve ao forno preaquecido a 150 °C por cerca de 50 minutos, até que as bordas estejam firmes e o centro ainda esteja levemente cremoso. Retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira por pelo menos 3 horas.
Cobertura
Em uma panela, coloque os morangos, o açúcar e o suco de limão. Cozinhe em fogo baixo até formar uma calda espessa com pedaços da fruta. Deixe esfriar completamente, espalhe sobre o cheesecake e decore com morangos frescos antes de servir.
2. Cheesecake de goiabada
Ingredientes
Base
- 200 g de biscoito tipo maisena triturado
- 80 g de manteiga sem sal derretida
Recheio
- 400 g de cream cheese em temperatura ambiente
- 200 g de creme de leite
- 100 g de açúcar
- 1 colher de chá de extrato de baunilha
- 12 g de gelatina incolor sem sabor
- 60 ml de água
Cobertura
- 300 g de goiabada cortada em cubos
- 100 ml de água
Modo de preparo
Base
Em um recipiente, misture o biscoito de maizena triturado com a manteiga até formar uma farofa úmida. Transfira para uma forma de fundo removível e pressione bem para cobrir todo o fundo e as laterais. Leve à geladeira por 20 minutos.
Recheio
Em uma tigela, misture a gelatina com a água e deixe hidratar. Depois, aqueça em um micro-ondas até dissolver completamente. No liquidificador, bata o cream cheese com o açúcar e o extrato de baunilha até obter um creme liso e homogêneo. Acrescente o creme de leite e bata novamente até incorporar. Adicione a gelatina dissolvida e bata rapidamente apenas para misturar. Despeje o recheio sobre a base de biscoito e leve à geladeira por cerca de 3 horas, ou até firmar.
Cobertura
Em uma panela, coloque a goiabada e a água. Cozinhe em fogo baixo, mexendo até derreter e formar uma calda cremosa. Deixe esfriar e espalhe sobre o cheesecake já firme. Leve novamente à geladeira por mais 30 minutos antes de servir.
3. Cheesecake de tangerina
Ingredientes
Base
- 200 g de biscoito de chocolate sem recheio
- 80 g de manteiga sem sal derretida
Recheio
- 300 g de cream cheese em temperatura ambiente
- 200 g de iogurte natural integral
- 100 g de açúcar
- 1 colher de chá de extrato de baunilha
- 10 g de gelatina incolor sem sabor
- 50 ml de água
Cobertura
- 250 ml de suco natural de tangerina coado
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 8 g de gelatina incolor sem sabor
- 40 ml de água
- Gomos de 2 a 3 tangerinas sem pele e sem sementes
- Ramos de alecrim fresco para decorar
Modo de preparo
Base
Em um liquidificador, triture os biscoitos até obter uma farofa fina. Adicione a manteiga derretida e bata novamente até formar uma mistura úmida. Transfira para uma forma de fundo removível e pressione bem, cobrindo todo o fundo. Leve à geladeira por 20 minutos e reserve.
Recheio
Em uma tigela, misture a gelatina com a água e leve ao micro-ondas por alguns segundos até dissolver. No liquidificador, bata o cream cheese com o açúcar e o extrato de baunilha até obter um creme liso e homogêneo. Acrescente o iogurte e bata novamente até incorporar. Misture a gelatina ao creme, despeje sobre a base de biscoito, alise a superfície e leve à geladeira por 2 horas, ou até firmar.
Cobertura
Em uma tigela, hidrate a gelatina na água e misture até dissolver completamente. Em uma panela, aqueça o suco de tangerina com o açúcar em fogo baixo até dissolver. Acrescente a gelatina e misture bem. Deixe amornar, despeje cuidadosamente sobre o recheio já firme e leve novamente à geladeira por 2 a 3 horas, ou até a cobertura firmar completamente. Desenforme, decore com os gomos de mexerica e os ramos de alecrim e sirva.