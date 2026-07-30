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Astrologia

Tarot mensal: previsões para os 12 signos em agosto de 2026

Confira o que as cartas revelam sobre amor, carreira e saúde para cada nativo do zodíaco

Agosto trará grandes possibilidades aos nativos (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Agosto trará grandes possibilidades aos nativos (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Agosto trará um convite para observar os movimentos da vida com mais consciência e sabedoria. As cartas do tarot revelam tendências que podem influenciar os relacionamentos, a vida profissional, a saúde, as amizades e o crescimento pessoal ao longo do mês. Lembre-se de que os arcanos apontam caminhos e possibilidades, ajudando a tomar decisões mais alinhadas com o seu momento.

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A seguir, confira as previsões do tarot de agosto para cada um dos signos!

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Áries A Imperatriz

Símbolo do signo de áries em amarelo com estrelas em fundo preto
O ariano viverá um período de crescimento e verá seus projetos ganharem força (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

A carta A Imperatriz indica que agosto favorecerá o crescimento, a abundância e a realização de projetos importantes. No amor, o período trará mais romantismo e fortalecimento dos vínculos. Se estiver solteiro(a), poderá viver um encontro marcante. A carreira ganhará impulso por meio da criatividade e da valorização dos seus talentos. A saúde pedirá apenas equilíbrio entre trabalho e descanso. Além disso, os amigos serão grandes incentivadores dos seus planos durante o mês.

Touro Rainha de Paus

Ilustração do signo de touro em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
O taurino encontrará novas oportunidades ao confiar mais no próprio potencial (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

A carta Rainha de Paus o(a) coloca em evidência, aumentando seu carisma e sua autoconfiança. O amor ganhará intensidade e favorecerá conversas sinceras que fortalecerão a relação. No trabalho, sua liderança poderá abrir portas para novas oportunidades e reconhecimento. A saúde melhorará quando você encontrar tempo para cuidar de si. Além disso, as amizades serão importantes para renovar sua motivação e inspirar novos projetos.

Gêmeos 5 de Ouros

Ilustração do signo de gêmeos em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
O geminiano poderá superar desafios com persistência e aceitar o apoio de quem estiver ao seu lado (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Segundo a carta 5 de Ouros, agosto poderá trazer a sensação de que algumas situações estão caminhando mais lentamente do que o esperado. No amor, evite criar distância por orgulho e esteja aberto(a) ao diálogo. Na carreira, desafios financeiros ou profissionais exigirão criatividade e persistência para serem superados. Será necessário cuidar da saúde física e emocional, buscando descanso sempre que possível. Entre amigos, permita que ofereçam apoio quando você precisar.

Câncer Rei de Copas

Ilustração do signo de câncer em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
O canceriano poderá conduzir escolhas com equilíbrio e fortalecer os laços afetivos (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

A carta Rei de Copas indica que o mês favorecerá o equilíbrio emocional e decisões tomadas com maturidade. No amor, haverá mais compreensão e fortalecimento dos laços afetivos. A carreira poderá exigir liderança e inteligência emocional para resolver conflitos com sabedoria. A saúde tenderá a permanecer estável, principalmente se você respeitar seus limites. Além disso, as amizades serão excelentes conselheiras e companhias inspiradoras.

Leão 9 de Espadas

Ilustração do signo de Leão em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
O leonino deverá controlar as preocupações para enfrentar os desafios com tranquilidade (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

A carta 9 de Espadas mostra que agosto pedirá atenção com pensamentos excessivos e preocupações que podem ganhar proporções maiores do que realmente têm. No amor, evite alimentar inseguranças e converse com sinceridade antes de tirar conclusões precipitadas. A carreira exigirá calma para enfrentar desafios sem ansiedade. A saúde merecerá cuidados especiais com o sono e com o equilíbrio emocional. Ademais, conte com os amigos para aliviar tensões e lembrá-lo(a) de que não precisa enfrentar tudo sozinho(a).

Virgem A Justiça

Ilustração do signo de virgem em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
O virginiano poderá colher os resultados do seu empenho e fazer escolhas importantes para o futuro (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

A carta A Justiça anuncia um mês de equilíbrio, responsabilidade e colheita de resultados proporcionais aos seus esforços. No amor, o período favorecerá relações sinceras e decisões importantes para o futuro. No trabalho, reconhecimento e novas oportunidades poderão surgir graças ao seu comprometimento. A saúde melhorará com uma rotina organizada. Por fim, as amizades se fortalecerão por meio da confiança e da reciprocidade.

Libra 2 de Copas

Ilustração do signo de libra em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
O libriano poderá fortalecer parcerias e viver momentos especiais ao lado de quem ama (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Segundo a carta 2 de Copas, agosto destacará os relacionamentos e as parcerias em diferentes áreas da vida. No amor, haverá grande potencial para fortalecer vínculos ou iniciar uma história especial. A carreira também se beneficiará de boas alianças, acordos e trabalho em equipe. A saúde pedirá equilíbrio emocional e momentos de lazer. Por fim, as amizades terão papel fundamental em momentos de celebração e apoio.

Escorpião 4 de Ouros

Ilustração do signo de escorpião em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
O escorpiano encontrará mais segurança ao equilibrar controle e abertura para mudanças (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

A carta 4 de Ouros indica que o mês o(a) convidará a refletir sobre segurança e estabilidade, evitando tanto o excesso de controle quanto o medo de mudanças. No amor, demonstrar sentimentos será mais importante do que tentar proteger o coração o tempo todo. Na carreira, agosto favorecerá a organização financeira e o planejamento de longo prazo. Além disso, tente cuidar da saúde sem negligenciar o descanso e valorize as amizades que permanecem ao seu lado nos momentos importantes.

Sagitário 8 de Ouros

Ilustração do signo de sagitário em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
O sagitariano conquistará bons resultados ao manter a dedicação e a disciplina (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

A carta 8 de Ouros indica que agosto será marcado por dedicação, aprendizado e evolução constante. O amor crescerá por meio de gestos simples e do cuidado diário com a relação. No trabalho, sua persistência poderá render excelentes resultados e reconhecimento. A saúde melhorará com disciplina e novos hábitos. Por fim, as amizades poderão abrir portas para oportunidades ou compartilhar experiências enriquecedoras.

Capricórnio O Enforcado

Ilustração do signo de capricórnio em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
O capricorniano enxergará novas possibilidades ao respeitar o tempo de cada situação (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Conforme a carta O Enforcado, agosto será um mês de reflexão e mudança de perspectiva antes de agir. No amor, respeitar o tempo das situações evitará desgastes desnecessários. A carreira poderá parecer mais lenta, mas esse período servirá para reorganizar estratégias importantes para o futuro. A saúde pedirá mais atenção ao descanso e ao bem-estar mental. Além disso, as amizades o(a) ajudarão a enxergar soluções sob novos ângulos.

Aquário O Mago

Ilustração do signo de aquário em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
O aquariano poderá aproveitar novas oportunidades e colocar seus planos em prática com criatividade (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

A carta O Mago anuncia um período de iniciativa, criatividade e grandes possibilidades de realização. No amor, sua comunicação estará favorecida, facilitando aproximações e fortalecendo relações. A carreira ganhará impulso para novos projetos, negociações e oportunidades promissoras. A saúde melhorará quando você canalizar sua energia de forma equilibrada. Por fim, as amizades poderão ser parcerias importantes para colocar boas ideias em prática.

Peixes 7 de Ouros

Ilustração do signo de peixes em dourado, sobre um fundo preto, com estrelas ao redor
O pisciano verá seus esforços serem recompensados e poderá seguir em frente com mais confiança (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

A carta 7 de Ouros indica que agosto será um mês de paciência e construção gradual dos resultados que você deseja. No amor, a confiança e o diálogo fortalecerão os relacionamentos, mesmo que algumas respostas demorem a chegar. Na carreira, continue investindo nos seus objetivos, pois os frutos do seu esforço estão se aproximando. A saúde pedirá atenção ao ritmo de vida para evitar desgaste. Além disso, as amizades oferecerão incentivo e tranquilidade para seguir em frente.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 30/07/2026 15:53
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