Horóscopo semanal: previsões para os signos de 03 a 09 de agosto de 2026

O Sol em Leão seguirá em conjunção com Júpiter, indicando um período de maior confiança. Contudo, será importante evitar atitudes exageradas e promessas difíceis de cumprir. O Astro-Rei, também, seguirá em oposição a Plutão até o dia 6 de agosto, sugerindo tendência a disputas de poder. Nesse cenário, procure agir com flexibilidade para transformar os desafios em oportunidades de crescimento.

Mercúrio seguirá no signo de Câncer e fará oposição a Plutão, intensificando os pensamentos e despertando discussões. Esse cenário, por sua vez, poderá levar a desentendimentos motivados por mágoas antigas ou pela necessidade de controle. Logo, será importante evitar ações precipitadas ou interpretações extremas.

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Vênus, por sua vez, ingressará em Libra no dia 06 de agosto e fará quadratura com Marte e oposição a Netuno. Essa configuração sinaliza para um possível aumento das tensões, divergências e expectativas irreais. Nesse contexto, será necessário agir com cautela e buscar clareza antes de tomar decisões que envolvam os relacionamentos e a vida financeira.

Ademais, Marte seguirá em Gêmeos e em quadratura com Vênus, apontando para uma fase de conflitos entre os seus desejos e as necessidades alheias. Caso falte diálogo e respeito, pequenas diferenças de opinião poderão ganhar maiores proporções. Portanto, será fundamental direcionar bem a sua energia para reduzir as tensões.

Lembre-se de que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O ariano deverá organizar a rotina familiar e dividir as responsabilidades do lar (Imagem: Nevada31 | Shutterstock)

Haverá mais disposição para investir em seus talentos, desenvolver projetos que tragam satisfação e aproveitar os momentos de lazer. Apesar disso, será importante controlar os impulsos para não criar expectativas exageradas ou assumir riscos desnecessários.

Ainda nesta semana, algumas conversas poderão despertar emoções intensas. Nesse cenário, procure ter cautela com as palavras e as interpretações, principalmente em assuntos ligados à vida afetiva. Ademais, busque esclarecer mal-entendidos antes de tomar decisões. Isso porque reações precipitadas tenderão a causar confusões. Por fim, o período pedirá que organize a rotina familiar, dividindo as responsabilidades do lar.

Touro

O taurino terá uma semana favorável para fortalecer a confiança e investir em projetos pessoais (Imagem: Nevada31 | Shutterstock)

Será uma semana favorável para fortalecer a confiança e investir em projetos pessoais que despertem o seu entusiasmo. Inclusive, você poderá receber o reconhecimento das pessoas ao redor. Ao mesmo tempo, conversas delicadas poderão surgir nas relações familiares, principalmente por conta de mágoas antigas, diferenças de opinião ou dificuldade de comunicação.

Nesse cenário, procure agir com calma, se atentar aos detalhes e evitar reações impulsivas. Caso contrário, mal-entendidos ou expectativas irreais tenderão a comprometer o andamento das tarefas e a convivência. Ao direcionar a sua energia para os objetivos importantes, conseguirá superar os desafios do período.

Gêmeos

O geminiano deverá agir com equilíbrio e controlar as expectativas (Imagem: Nevada31 | Shutterstock)

Você sentirá necessidade de fortalecer os laços familiares, organizar os assuntos da casa e resolver questões antigas da vida pessoal. No processo, tome cuidado com a forma como se comunica, evitando que informações incompletas ou cobranças levem a interpretações precipitadas ou a divergências.

Ainda neste período, mal-entendidos poderão resultar em frustrações nos relacionamentos e nas atividades de lazer. Para evitar se deixar levar pelas emoções intensas geradas por essa situação, procure agir com equilíbrio e controlar as expectativas. No setor financeiro, o ideal será organizar o orçamento e tomar atitudes mais conscientes. Isso o(a) ajudará a transformar os desafios em aprendizados e a preservar as parcerias.

Câncer

O canceriano precisará organizar as ideias e fortalecer a confiança (Imagem: Nevada31 | Shutterstock)

Nesta semana, você precisará organizar as suas ideias, fortalecer a confiança e encontrar soluções práticas para os assuntos financeiros. No processo, procure avaliar cada decisão com cuidado, a fim de evitar exageros ou gastos impulsivos. Ainda neste período, você poderá se comunicar com mais clareza. Contudo, conversas sobre valores pessoais poderão despertar conflitos, o que exigirá equilíbrio, transparência e disposição para negociar.

No ambiente familiar, haverá busca por harmonia e conforto. Entretanto, diferenças de opinião e mal-entendidos tenderão a afetar os seus planos. Nesse cenário, tente esclarecer as situações antes de tirar conclusões precipitadas. Além disso, direcione a sua energia para atividades produtivas, mas sem desrespeitar os próprios limites.

Leão

O leonino deverá refletir antes de tomar decisões ou expressar opiniões (Imagem: Nevada31 | Shutterstock)

Você se sentirá mais confiante para tomar decisões, fortalecer a autoestima e abrir espaço para novas oportunidades. No entanto, evite excessos para não transformar pequenas divergências em disputas desnecessárias. Ainda nesta semana, haverá a possibilidade de mal-entendidos ou dificuldades para aceitar mudanças. Nesse cenário, busque refletir antes de tomar decisões ou expressar as suas opiniões.

Nos relacionamentos, o momento pedirá atenção às expectativas e aos compromissos assumidos. O ideal, portanto, será esclarecer as dúvidas, não permitindo que interpretações equivocadas prejudiquem as relações. Ademais, tente investir nos momentos de descanso e cuidar da saúde emocional.

Virgem

O virginiano buscará se recolher e encerrar situações que não fazem mais sentido (Imagem: Nevada31 | Shutterstock)

Você buscará se recolher e encerrar situações que não fazem mais sentido. No processo, poderá perceber mudanças na forma como lida com as suas emoções, além de desenvolver mais autoconfiança para se abrir para o novo. Ainda assim, tenha cautela com conversas delicadas e evite tirar conclusões precipitadas. Isso porque informações incompletas poderão gerar conflitos e desconfianças.

Na vida financeira, gastos impulsivos e expectativas exageradas tenderão a causar frustrações. Por isso, busque mais equilíbrio e segurança nesse setor, redobrando o cuidado com compromissos e investimentos. Nas amizades e nos projetos em grupo, haverá a possibilidade de desafios. Nesse contexto, tente estabelecer limites e fugir das disputas de poder.

Libra

O libriano deverá conciliar as responsabilidades do trabalho com os cuidados emocionais (Imagem: Nevada31 | Shutterstock)

Você desejará ampliar a sua participação em projetos coletivos, fortalecer as amizades e criar conexões. Porém, será importante observar quais relações realmente contribuem para o seu crescimento, evitando insistir em vínculos desgastados ou em situações que geram disputas de poder.

No ambiente profissional, questões ligadas aos objetivos de longo prazo deverão ser revisadas. No processo, busque agir com cautela diante de cobranças ou informações confusas, não se deixando levar por expectativas irreais. Além disso, procure organizar as suas prioridades e conciliar as responsabilidades do trabalho com os cuidados emocionais. Essas atitudes o(a) ajudarão a preservar a sua energia.

Escorpião

O escorpiano deverá respeitar os próprios limites e não alimentar expectativas irreais (Imagem: Nevada31 | Shutterstock)

A semana pedirá que direcione mais atenção à vida profissional, assumindo responsabilidades importantes e aproveitando as oportunidades de crescimento. Todavia, evite tomar decisões motivadas pela necessidade de reconhecimento, pois isso tenderá a gerar desgastes e mudanças inesperadas.

Ainda neste período, você poderá se deparar com divergências de opinião, o que exigirá mais cautela nas decisões, especialmente em assuntos ligados aos estudos ou a questões burocráticas. Também será importante respeitar os seus limites e não alimentar expectativas irreais, uma vez que preocupações silenciosas ou mal-entendidos possivelmente afetarão o equilíbrio emocional e a motivação. Ao agir com cautela e manter uma comunicação objetiva, conseguirá superar os desafios.

Sagitário

O sagitariano terá boas oportunidades para conquistar o reconhecimento que almeja (Imagem: Nevada31 | Shutterstock)

Você sentirá vontade de ampliar os seus conhecimentos e buscar novas perspectivas para lidar com situações importantes. No processo, contudo, evite agir de forma exagerada ou tentar impor as suas opiniões. No campo financeiro, questões relacionadas aos recursos compartilhados exigirão mais atenção, transparência e cautela. Isso porque cobranças ou informações confusas poderão gerar tensões.

Na vida profissional, tenderão a surgir boas oportunidades para conquistar o reconhecimento que almeja. Ao mesmo tempo, haverá a possibilidade de conflitos, mal-entendidos e expectativas irreais. Para transformar os desafios em oportunidades de crescimento, procure manter o equilíbrio emocional, respeitar os próprios limites e fazer escolhas conscientes.

Capricórnio

O capricorniano deverá agir com maturidade diante de situações delicadas (Imagem: Nevada31 | Shutterstock)

Ao longo desta semana, haverá necessidade de encarar assuntos que vinha adiando, reorganizar acordos importantes e agir com maturidade diante de situações delicadas. No processo, inclusive, algumas conversas poderão trazer informações essenciais.

Entretanto, procure não se envolver em disputas de poder, reagir de forma impulsiva, tirar conclusões precipitadas, criar expectativas irreais ou assumir mais compromissos do que conseguirá cumprir. Caso contrário, os relacionamentos profissionais e pessoais tenderão a sofrer desgastes. Também será necessário ter flexibilidade para aprender com opiniões diferentes das suas, bem como fortalecer a autoconfiança para construir relações mais saudáveis.

Aquário

O aquariano deverá organizar melhor as tarefas do cotidiano e rever prioridades (Imagem: Nevada31 | Shutterstock)

Algumas situações da rotina exigirão mais diálogo, disposição e equilíbrio. Para tanto, evite entrar em disputas de poder ou impor as suas vontades. O ideal será organizar melhor as tarefas do cotidiano, rever as suas prioridades e agir com cautela diante de mudanças. Essas ações o(a) ajudarão a evitar desgastes desnecessários e a superar os desafios.

Nos relacionamentos próximos e nas questões financeiras compartilhadas, procure agir com transparência, evitando criar expectativas irreais ou tomar decisões impulsivas que possam gerar frustrações. Além disso, tente gerenciar melhor o seu tempo, a fim de que a correria do dia a dia não afete a produtividade ou as emoções.

Peixes

Ao agir com equilíbrio e flexibilidade, o pisciano conseguirá evitar conflitos desnecessários (Imagem: Nevada31 | Shutterstock)

Você deverá ter mais disciplina na rotina, evitando controlar todas as situações ao seu redor ou assumir tarefas que não conseguirá cumprir. Nos relacionamentos, haverá a possibilidade de desarmonia, principalmente por conta de mal-entendidos ou diferenças de prioridades. Nesse cenário, procure ter cautela na forma como expressa seus sentimentos, opiniões e expectativas.

Além disso, tente aceitar pontos de vista diferentes dos seus, estabelecer limites saudáveis e evitar idealizações que possam resultar em decepções. Ao agir com equilíbrio e flexibilidade, será possível evitar conflitos desnecessários.