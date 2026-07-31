Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 31/07/2026

O último dia de julho chega com uma energia de fechamento de ciclos, amadurecimento e preparação para um novo capítulo. O tarot mostra que será importante fazer escolhas conscientes, deixar para trás o que limita o seu crescimento e valorizar as relações que realmente acrescentam à sua vida. Confiança, equilíbrio e coragem serão fundamentais para iniciar agosto com mais leveza.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 7 de Copas

Áries deverá agir com foco e cautela para aproveitar as oportunidades sem criar expectativas irreais (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta 7 de Copas indica muitas possibilidades surgindo ao mesmo tempo, mas pede foco para você não se perder em ilusões. No amor, será importante evitar alimentar expectativas antes de conhecer melhor a situação. Na carreira, boas oportunidades aparecerão caso saiba escolher com sabedoria. Sua saúde pedirá atenção ao excesso de pensamentos e à ansiedade. Entre amigos, ouvir diferentes opiniões o(a) ajudará a tomar decisões mais conscientes.

Touro A Justiça

Touro colherá reconhecimento pelos seus esforços ao agir com responsabilidade e equilíbrio (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta A Justiça anuncia equilíbrio, responsabilidade e reconhecimento pelos seus esforços. No amor, conversas sinceras e atitudes transparentes fortalecerão a relação. Na carreira, decisões importantes tenderão a trazer resultados justos e positivos. Sua saúde melhorará quando você mantiver disciplina e cuidar da rotina. Entre amigos, relações baseadas em respeito e confiança se tornarão ainda mais sólidas.

Gêmeos Rainha de Paus

A criatividade e a autoconfiança de Gêmeos abrirão caminhos para conquistas no amor e na carreira (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta Rainha de Paus fortalece o seu brilho, a criatividade e a autoconfiança. No amor, seu magnetismo favorecerá novos encontros ou reacenderá a paixão no relacionamento. Na carreira, sua liderança e iniciativa chamarão a atenção de pessoas influentes. Sua saúde ganhará mais energia quando você direcionar sua força para projetos nos quais realmente acredita. Entre amigos, sua alegria e entusiasmo tornarão sua presença inspiradora.

Câncer O Diabo

Câncer precisará abandonar padrões prejudiciais para encontrar mais equilíbrio e crescimento (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta O Diabo pede atenção aos padrões de comportamento, aos excessos e aos apegos que podem limitar o seu crescimento. No amor, será importante evitar relações baseadas em dependência emocional ou ciúmes. Na carreira, será preciso ter cuidado com decisões motivadas apenas pela pressão ou ambição. Sua saúde melhorará quando você abandonar hábitos prejudiciais e encontrar mais equilíbrio. Entre amigos, afaste-se de influências negativas e preserve sua paz.

Leão A Imperatriz

A dedicação e o carinho de Leão favorecerão prosperidade, reconhecimento e relações harmoniosas (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta A Imperatriz anuncia prosperidade, criatividade e abundância em todas as áreas da vida. No amor, o carinho e a cumplicidade poderão fortalecer a relação e tornar o dia mais especial. Na carreira, seu talento e dedicação favorecerão crescimento e reconhecimento. Sua saúde melhorará quando você cuidar de si com carinho e respeitar seus limites. Entre amigos, momentos agradáveis e encontros felizes renovarão sua energia.

Virgem O Carro

A determinação de Virgem impulsionará conquistas e o ajudará a avançar em seus objetivos (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta O Carro revela avanço, determinação e conquista de objetivos importantes. No amor, o relacionamento evoluirá quando ambos seguirem na mesma direção. Na carreira, sua disciplina e coragem impulsionarão projetos que estavam parados. Sua saúde ganhará mais disposição quando você canalizar sua energia de forma produtiva. Entre amigos, seu entusiasmo motivará aqueles que caminham ao seu lado.

Libra 3 de Espadas

Libra poderá superar antigas mágoas e encontrar oportunidades de amadurecimento emocional (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta 3 de Espadas convida ao aprendizado e à superação de mágoas antigas. No amor, conversas sinceras ajudarão a curar feridas e fortalecer a maturidade emocional. Na carreira, uma frustração poderá revelar novos caminhos de crescimento. Sua saúde pedirá atenção ao bem-estar emocional e ao descanso. Entre amigos, quem permanecer ao seu lado mostrará o verdadeiro valor da amizade.

Escorpião 10 de Espadas

Escorpião encerrará um ciclo desgastante e abrirá espaço para um novo começo (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta 10 de Espadas mostra o encerramento definitivo de uma fase desgastante, abrindo espaço para um recomeço. No amor, deixar o passado para trás permitirá viver relações mais saudáveis. Na carreira, mudanças inesperadas poderão representar novas oportunidades. Sua saúde pedirá recuperação das energias e mais autocuidado. Entre amigos, o apoio de pessoas verdadeiras será essencial para iniciar um novo ciclo.

Sagitário 6 de Copas

Reencontros e antigos contatos fortalecerão os laços de Sagitário e poderão trazer boas oportunidades (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta 6 de Copas favorece reencontros, nostalgia e fortalecimento dos laços afetivos. No amor, lembranças felizes aproximarão o casal. Se estiver solteiro(a), poderá reencontrar alguém especial. Na carreira, antigos contatos poderão abrir portas importantes. Sua saúde melhorará quando você encontrar tempo para momentos de leveza e alegria. Entre amigos, reencontros prometem emoções positivas e boas recordações.

Capricórnio 8 de Copas

Capricórnio poderá deixar para trás o que não faz mais sentido e abrir espaço para mudanças positivas (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta 8 de Copas indica que chegou o dia de deixar para trás situações que não fazem mais sentido. No amor, seguir em frente poderá ser necessário para encontrar maior felicidade e equilíbrio. Na carreira, abandonar velhos padrões permitirá enxergar novas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você respeitar suas emoções e não insistir no que apenas desgasta sua energia. Entre amigos, novas conexões surgirão quando você abrir espaço para mudanças.

Aquário Cavaleiro de Paus

Aquário enfrentará desafios com coragem e iniciativa, aproveitando novas oportunidades (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta Cavaleiro de Paus traz movimento, coragem e entusiasmo para enfrentar desafios. No amor, a paixão ganhará intensidade. Se estiver solteiro(a), poderá viver um encontro inesperado. Na carreira, surgirão oportunidades que exigirão rapidez e iniciativa. Sua saúde melhorará quando você canalizar sua energia de forma equilibrada. Entre amigos, convites de última hora prometem diversão e novas experiências.

Peixes 9 de Paus

A persistência de Peixes será recompensada e o ajudará a superar desafios importantes (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta 9 de Paus mostra que sua persistência será recompensada em breve. No amor, manter a confiança fortalecerá a relação, mesmo diante das dificuldades. Na carreira, sua dedicação permitirá superar desafios importantes. Sua saúde pedirá descanso e atenção ao desgaste acumulado. Entre amigos, valorize quem permanece ao seu lado nos momentos mais difíceis, pois essas pessoas serão fundamentais para o próximo ciclo.