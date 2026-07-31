Pangolim: 8 curiosidades sobre esse mamífero com escamas 

O pangolim é um mamífero com características muito particulares, hábitos noturnos e uma alimentação bastante especializada (Imagem: Vickey Chauhan | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O pangolim é um mamífero encontrado na África e na Ásia que chama a atenção por sua aparência incomum. Coberto por grandes escamas de queratina, o mesmo material que forma as unhas e os cabelos humanos, ele parece um réptil à primeira vista. No entanto, trata-se de um mamífero com características muito particulares, hábitos noturnos e uma alimentação bastante especializada.

Além da aparência curiosa, o pangolim desperta o interesse de pesquisadores por sua importância para o equilíbrio da natureza e por enfrentar sérias ameaças à sobrevivência. Considerado um dos mamíferos mais traficados do mundo, ele possui adaptações impressionantes que ajudam a protegê-lo de predadores e permitem que desempenhe um papel importante nos ecossistemas onde vive.

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A seguir, conheça algumas curiosidades sobre esse animal fascinante!

1. O pangolim é o único mamífero coberto por escamas

A principal característica do pangolim é o corpo revestido por escamas resistentes, algo único entre os mamíferos. Elas são formadas por queratina e funcionam como uma verdadeira armadura contra ataques de predadores. Conforme o animal cresce, elas também aumentam de tamanho e continuam protegendo seu corpo.

2. Ele se enrola completamente quando se sente ameaçado

Quando percebe a aproximação de um predador, o pangolim utiliza uma estratégia bastante eficiente: enrola todo o corpo formando uma bola compacta. Nessa posição, a parte mais vulnerável fica protegida pelas escamas duras, dificultando ataques de grandes felinos e outros animais. Além disso, algumas espécies conseguem movimentar a cauda para desferir golpes contra quem tenta atacá-las.

3. Sua alimentação é baseada quase exclusivamente em formigas e cupins

O pangolim é considerado um animal insetívoro especializado. Sua dieta é composta principalmente por formigas e cupins, que são capturados com o auxílio de uma língua extremamente longa e pegajosa. Em uma única noite, um animal adulto pode consumir milhares de insetos.

4. A língua pode ser maior do que o próprio corpo

Uma das curiosidades mais impressionantes é o tamanho da língua do pangolim. Em algumas espécies, ela pode ultrapassar o comprimento do corpo quando totalmente estendida. Diferentemente da maioria dos mamíferos, a língua está ligada a estruturas localizadas próximas ao tórax, permitindo uma grande extensão. Coberta por saliva pegajosa, ela alcança galerias estreitas dentro dos formigueiros e cupinzeiros, capturando grande quantidade de insetos em poucos movimentos.

O pangolim não tem dentes e engole as presas inteiras, sem mastigá-las (Imagem: adamardn | Shutterstock)

5. O pangolim não possui dentes

Mesmo consumindo milhares de insetos diariamente, o pangolim não tem dentes. Em vez de mastigar os alimentos, ele engole as presas inteiras. A digestão acontece graças ao estômago musculoso, que tritura os insetos com a ajuda de pequenos grãos de areia e pedrinhas ingeridos durante a alimentação.

6. Existem oito espécies distribuídas entre África e Ásia

Os pangolins não vivem em apenas um continente. Atualmente, são conhecidas oito espécies, sendo quatro encontradas na África e quatro na Ásia. Cada uma apresenta diferenças de tamanho, hábitos e ambientes preferidos. Algumas vivem principalmente em áreas de floresta, enquanto outras ocupam savanas ou regiões abertas.

7. São animais de hábitos principalmente noturnos

Na maior parte do tempo, o pangolim permanece escondido em tocas ou entre a vegetação durante o dia. Ao anoitecer, sai em busca de alimento, utilizando seu excelente olfato para localizar colônias de insetos. Os hábitos noturnos ajudam a evitar predadores e reduzem a exposição ao calor em regiões de clima mais quente.

8. O pangolim está entre os mamíferos mais ameaçados pelo tráfico ilegal

Apesar de suas impressionantes adaptações, o pangolim enfrenta uma situação preocupante. Todas as espécies sofrem pressão causada pela caça ilegal e pelo comércio clandestino de suas escamas e carne, além da destruição de habitats naturais. Contudo, preservar esse animal significa manter o equilíbrio dos ecossistemas onde vive e garantir a sobrevivência de um dos mamíferos mais singulares do planeta.