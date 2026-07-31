Erro ao guardar comida na geladeira pode estragar alimentos; entenda

Temperatura, posição dos alimentos e armazenamento correto fazem diferença na segurança alimentar e ajudam a reduzir o risco de doenças - (crédito: Youtube/ EscolhaSegura )

A geladeira é uma das maiores aliadas na conservação dos alimentos, mas mantê-la ligada não basta para garantir que tudo permaneça seguro para o consumo. A forma como os produtos são organizados e a temperatura do eletrodoméstico influenciam na qualidade dos alimentos e na prevenção de contaminações que podem causar problemas de saúde.

Alguns hábitos comuns, como guardar carnes cruas próximas de alimentos prontos para consumo, deixar recipientes abertos ou utilizar a porta para armazenar leite e ovos, podem favorecer a contaminação cruzada e reduzir o tempo de conservação. Embora pareçam detalhes, essas práticas comprometem a segurança alimentar e aumentam o risco de proliferação de microrganismos.

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Segundo a nutricionista Ana Clara Cruz, o primeiro passo é garantir que a geladeira esteja na temperatura adequada. “A recomendação é manter a geladeira entre 0 °C e 5 °C, sendo 4 °C ou menos a temperatura considerada mais segura. Nessa faixa, o crescimento da maioria das bactérias que causam doenças transmitidas por alimentos é significativamente reduzido.”

Ana destaca que a refrigeração não elimina bactérias e outros microrganismos, mas diminui a velocidade de multiplicação. A orientação segue recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além de órgãos internacionais como a Food and Drug Administration (FDA) e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).

Cada prateleira tem uma função

A disposição dos alimentos dentro da geladeira também influencia na conservação e na segurança. Segundo Ana Clara, alimentos prontos para consumo devem ocupar as prateleiras superiores, enquanto carnes, aves e peixes crus precisam permanecer na parte inferior, sempre em recipientes fechados para evitar vazamentos.

“O objetivo é impedir que líquidos provenientes de carnes cruas escorram sobre alimentos que já estão prontos para serem consumidos.”

As gavetas são mais indicadas para frutas, verduras e legumes, pois ajudam a preservar a umidade desses alimentos. Já a porta deve receber apenas bebidas, molhos e condimentos, já que essa região sofre maior variação de temperatura devido à abertura constante da geladeira.

Essa organização faz parte das Boas Práticas de Manipulação de Alimentos recomendadas pela Anvisa e por órgãos internacionais de saúde, justamente por reduzir o risco de contaminação cruzada.

Nem todos os alimentos duram o mesmo tempo

Embora a refrigeração aumente a vida útil dos alimentos, alguns produtos continuam sendo altamente perecíveis e precisam de atenção.

Carnes frescas, peixes, frutos do mar, carne moída, leite depois de aberto e refeições prontas devem ser consumidos em poucos dias para reduzir o risco de doenças transmitidas por alimentos.

Já manteiga, ovos, queijos curados e conservas costumam apresentar maior durabilidade quando armazenados corretamente, respeitando sempre a validade indicada pelo fabricante e as condições de conservação.

Segundo a nutricionista, ultrapassar o tempo recomendado de armazenamento pode comprometer a qualidade do alimento mesmo quando ele aparenta estar em boas condições.

Os erros mais comuns dentro da geladeira

Entre os hábitos que mais comprometem a conservação dos alimentos está o excesso de produtos dentro da geladeira. Quando o espaço fica muito cheio, o ar frio circula com dificuldade, criando áreas com temperaturas diferentes e favorecendo o crescimento de microrganismos.

Outro erro frequente é guardar alimentos em recipientes abertos ou deixar preparações prontas armazenadas por tempo maior do que o recomendado.

“Uma organização adequada ajuda a manter a temperatura uniforme e reduz significativamente o risco de contaminação cruzada.”

A especialista também chama atenção para um costume bastante comum nas casas brasileiras. Muitas pessoas armazenam leite e ovos na porta da geladeira, mas esse não é o local mais indicado. Como a porta é aberta diversas vezes ao longo do dia, a temperatura oscila constantemente, tornando esse espaço menos adequado para alimentos mais sensíveis.

Manter a temperatura correta, respeitar a função de cada prateleira e armazenar os produtos em recipientes fechados são cuidados que ajudam a preservar a qualidade dos alimentos e tornam o consumo mais seguro.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes