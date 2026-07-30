Maquiagem para iniciantes: 8 truques para facilitar a rotina

Uma boa preparação da pele e a aplicação correta dos produtos são essenciais para um resultado mais bonito e duradouro (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A maquiagem pode parecer desafiadora para quem está dando os primeiros passos, mas algumas técnicas simples tornam esse processo muito mais fácil. Com a escolha dos produtos certos e uma aplicação cuidadosa, é possível conquistar um acabamento bonito e natural, capaz de valorizar os traços do rosto e fortalecer a autoestima.

A seguir, confira 8 truques de maquiagem para facilitar a rotina!

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1. Prepare a pele

Uma maquiagem bonita e com acabamento uniforme começa muito antes da aplicação da base e dos demais produtos. O cuidado com a pele é fundamental, pois melhora a fixação dos produtos e proporciona um resultado mais natural. Por isso, a limpeza facial deve ser o primeiro e mais importante passo, sempre com um sabonete adequado ao seu tipo de pele.

Em seguida, é recomendado aplicar um hidratante e, no caso das maquiagens para o dia, finalizar a preparação com protetor solar. Além disso, o uso do primer é um excelente aliado, já que ajuda a minimizar a aparência dos poros, suaviza a textura da pele, aumenta a durabilidade da maquiagem e garante um acabamento mais bonito ao longo do dia.

2. Base, corretivo e pó

Escolher produtos com o tom adequado para a pele é fundamental para garantir um resultado mais natural na maquiagem. Por isso, a escolha da base, do corretivo e do pó deve ser feita com muito cuidado, considerando também o subtom da pele: neutro, quente, frio ou oliva. Você pode aplicar a base com os dedos, com esponjinhas próprias para maquiagem ou com pincel específico para base isso também vale para a aplicação do corretivo. O pó, por sua vez, pode ser aplicado com esponja ou pincel.

3. Escolha as cores certas

Para quem está começando no universo das makes, o ideal é tentar maquiagens mais simples e ir incrementando aos poucos. Antes de investir em opções mais elaboradas, faça pequenos testes em casa. Os tons pastéis são ótimos para o dia a dia, enquanto as cores mais vibrantes ajudam a criar visuais modernos e ousados para a noite.

4. Aplique delineador

Para muitas pessoas, o delineador é um dos passos mais difíceis da maquiagem, pois borra com facilidade, além de ser difícil deixar os dois lados iguais. Contudo, existe um pequeno truque para eliminar esse problema: utilize um delineador de feltro (caneta) e faça uma marca no canto externo do olho, no ponto exato onde o traço deve terminar. Depois, com o cotovelo apoiado sobre uma mesa, faça um ponteado na base dos cílios. Em seguida, una esses pontos com um traço.

Escolher uma máscara de cílios de qualidade e aplicá-la corretamente ajuda a valorizar o olhar e deixar os cílios mais destacados (Imagem: Dmytro Zinkevych | Shutterstock)

5. Utilize máscara de cílios

A máscara de cílios é um dos produtos que mais valorizam o olhar, mas, para alcançar um resultado bonito, é importante investir em um produto de boa qualidade e aplicá-lo corretamente. O ideal é começar a aplicação bem rente à raiz dos cílios e deslizar o aplicador até as pontas, fazendo movimentos suaves para distribuir o produto de maneira uniforme.

Após cerca de 45 segundos, uma segunda camada pode ser aplicada para aumentar o volume e o comprimento dos fios. Caso os cílios fiquem grudados, utilize um pequeno pente específico para separá-los, garantindo um acabamento mais natural e definido.

6. Passe o blush na medida certa

Blush em tons pêssego ou rosado são ótimos para iniciantes. Aplique nas maçãs do rosto e esfume bem para não marcar demais. Os melhores pincéis para aplicá-lo são mais cheios e felpudos, porque espalham bem o produto e esfumam, deixando o ar mais natural.

7. Invista no batom para finalizar

As cores do batom devem ser escolhidas conforme o restante da maquiagem. Todavia, tons nude, rosados ou até um lip balm com cor são boas opções para quem ainda está aprendendo. São fáceis de aplicar e deixam um ar saudável. O batom pode ser aplicado diretamente com o bastão ou com um pincel próprio para a boca.

8. Não exagere na quantidade de produto

Um dos erros mais comuns de quem está começando a se maquiar é acreditar que usar uma grande quantidade de produto resulta em uma cobertura melhor. Na prática, o excesso pode deixar o visual pesado, evidenciar linhas de expressão, poros e até comprometer o acabamento da maquiagem. Por isso, a melhor estratégia é aplicar pequenas quantidades de cada produto, como base, corretivo, sombra e blush, construindo a cobertura aos poucos conforme a necessidade.