Torta de palmito: 3 receitas fáceis e deliciosas para o jantar 

Cremoso, delicado e muito versátil, o palmito é um ingrediente que combina com diferentes tipos de massas e recheios, resultando em tortas irresistíveis. Seja em uma versão mais leve, com legumes, ou em preparos mais encorpados, essas receitas são fáceis de fazer e garantem um jantar completo.

A seguir, confira 3 receitas fáceis e deliciosas de torta de palmito para o jantar!

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1. Torta de palmito com frango

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 xícara de chá de farinha de arroz

2 ovos

150 g de ricota

1/3 de xícara de chá de leite

1/3 de xícara de chá de óleo de girassol

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 gema de ovo para pincelar

Sal a gosto

Gergelim preto para finalizar

Óleo de girassol para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Recheio

300 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 250 g de palmito cortado em cubos

1 cebola picada

1 colher de sopa de manteiga

100 g de cream cheese

1 colher de chá de cúrcuma

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture as farinhas e o sal. Acrescente os ovos, a ricota, o óleo de girassol e o leite, misturando até formar uma massa homogênea. Incorpore o fermento delicadamente e reserve.

Recheio

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e refogue a cebola. Acrescente o frango e o palmito, misture bem e cozinhe por cerca de 3 minutos. Adicione o cream cheese e a cúrcuma, misturando até obter um recheio cremoso. Reserve até esfriar.

Montagem

Abra a massa com um rolo e, com dois terços dela, forre o fundo e as laterais de uma forma redonda com fundo removível untada com óleo e enfarinhada com farinha de aveia. Distribua o recheio e cubra com o restante da massa. Pincele a gema de ovo e salpique o gergelim preto. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 a 45 minutos, ou até a massa ficar dourada. Espere amornar, desenforme e sirva em seguida.

Torta de palmito com queijo (Imagem: Mauricio Sanches do Prado | Shutterstock)

2. Torta de palmito com queijo

Ingredientes

Massa

3 ovos

2 xícaras de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de amido de milho

50 g de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal a gosto

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

300 g de palmito cortado em rodelas

cortado em rodelas 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate picado

1 colher de sopa de azeite

200 g de creme de ricota

100 g de queijo muçarela ralado

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Orégano, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o tomate e cozinhe por 2 minutos. Adicione o palmito e cozinhe por mais 3 minutos. Reserve. Em uma tigela, misture o creme de ricota e metade da muçarela até formar um recheio cremoso. Reserve.

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo, a farinha de trigo, o amido de milho, o parmesão e o sal até obter uma massa lisa. Acrescente o fermento e misture rapidamente com uma espátula. Despeje metade da massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo, distribua o recheio e cubra com o restante da massa. Finalize com a muçarela restante, o parmesão e o orégano. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 a 45 minutos, ou até a torta ficar dourada e firme. Espere amornar por cerca de 10 minutos. Desenforme e sirva em seguida.

3. Torta de palmito com alho-poró

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de quinoa

1 xícara de chá de polvilho doce

3 ovos

1/2 xícara de chá de iogurte natural

1/3 de xícara de chá de óleo de milho

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal a gosto

Manteiga para untar

Farinha de quinoa para enfarinhar

Recheio

300 g de palmito cortado em rodelas

2 talos de alho-poró cortados em rodelas finas

cortados em rodelas finas 1 colher de sopa de manteiga

100 g de iogurte natural

1 colher de chá de noz-moscada em pó

1 colher de sopa de cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de quinoa, o polvilho doce e o sal. Acrescente os ovos, o iogurte natural e o óleo de milho, misturando até obter uma massa homogênea. Incorpore o fermento delicadamente e reserve.

Recheio

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e refogue o alho-poró até ficar macio. Acrescente o palmito e cozinhe por cerca de 2 minutos. Desligue o fogo e misture o iogurte natural, a noz-moscada, a cebolinha, o sal e a pimenta-do-reino.

Montagem

Despeje metade da massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de quinoa, distribua o recheio e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 45 minutos, ou até a superfície ficar dourada e a massa completamente assada. Aguarde 10 minutos antes de desenformar e sirva em seguida.