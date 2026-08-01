Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 01/08/2026

O dia será marcado por transformações, encerramento de ciclos e preparação para novos começos (Imagem: Happy_Nati | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O primeiro dia de agosto chegará trazendo uma energia de renovação, amadurecimento e preparação para um novo ciclo. O tarot revela que algumas portas se fecharão para que outras muito melhores possam se abrir. Será um dia favorável para agir com consciência, confiar na intuição e investir em tudo aquilo que fortalece seu crescimento pessoal, profissional e afetivo.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries A Morte

Áries passará por um dia de mudanças profundas, deixando para trás situações antigas para iniciar uma nova fase (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta A Morte anuncia profundas transformações e o encerramento de um ciclo importante. No amor, deixar antigas mágoas para trás permitirá viver relações mais leves e verdadeiras. Na carreira, mudanças inesperadas abrirão espaço para novas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você abandonar hábitos que não fazem bem. Entre amigos, algumas conexões chegarão ao fim para dar lugar a pessoas mais alinhadas com sua nova fase.

Touro 5 de Copas

Touro precisará olhar para novas possibilidades e transformar experiências difíceis em aprendizado e fortalecimento (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta 5 de Copas pede que você não permaneça preso(a) ao que foi perdido, mas valorize as oportunidades que ainda estão à sua frente. No amor, superar decepções fortalecerá sua confiança para viver novas experiências. Na carreira, um contratempo poderá revelar caminhos mais promissores. Sua saúde pedirá atenção às emoções e ao autocuidado. Entre amigos, o apoio de pessoas queridas ajudará a recuperar o ânimo.

Gêmeos A Imperatriz

Gêmeos terá um dia favorável para desenvolver talentos, atrair prosperidade e fortalecer relações importantes (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta A Imperatriz favorece prosperidade, criatividade e abundância em todas as áreas da vida. No amor, o carinho e a cumplicidade fortalecerão os vínculos. Se estiver solteiro(a), poderá atrair alguém especial. Na carreira, seu talento será reconhecido e poderá gerar novas oportunidades. Sua saúde ganhará mais equilíbrio quando você cuidar de si com carinho. Entre amigos, encontros agradáveis renovarão sua energia e fortalecerão antigas amizades.

Câncer O Carro

Câncer avançará em seus objetivos com determinação, superando desafios e buscando novas conquistas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta O Carro indica avanço, determinação e grandes conquistas. No amor, a relação evoluirá quando ambos seguirem na mesma direção. Na carreira, sua iniciativa permitirá superar obstáculos e alcançar objetivos importantes. Sua saúde melhorará com uma rotina mais ativa e organizada. Entre amigos, seu entusiasmo contagiará aqueles que compartilham dos mesmos sonhos que os seus.

Leão Pajem de Paus

Leão receberá estímulos para explorar novas ideias, viver experiências diferentes e aproveitar oportunidades (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta Pajem de Paus anuncia novidades, entusiasmo e excelentes oportunidades de crescimento. No amor, uma conversa ou um novo encontro poderá despertar fortes emoções. Na carreira, surgirão ideias promissoras e convites inesperados. Sua saúde ganhará mais disposição para enfrentar novos desafios. Entre amigos, sua alegria e espontaneidade aproximarão pessoas especiais.

Virgem A Estrela

Virgem encontrará esperança e renovação, fortalecendo a confiança em seus caminhos e projetos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta A Estrela traz esperança, proteção e renovação. No amor, antigas feridas começarão a cicatrizar e a relação ganhará mais harmonia. Na carreira, oportunidades surgirão caso acredite no próprio potencial. Sua saúde melhorará quando você cuidar também do bem-estar emocional. Entre amigos, boas conversas renovarão a confiança e fortalecerão laços importantes.

Libra 8 de Ouros

Libra verá seus esforços ganharem destaque por meio da dedicação e do aprimoramento constante (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta 8 de Ouros favorece dedicação, aperfeiçoamento e crescimento constante. No amor, pequenos gestos poderão fortalecer a relação e demonstrar compromisso. Na carreira, seu esforço será reconhecido e poderá render excelentes resultados. Sua saúde melhorará quando você mantiver disciplina e uma rotina equilibrada. Entre amigos, parcerias construídas com confiança tenderão a se fortalecer.

Escorpião 10 de Ouros

Escorpião viverá um dia de estabilidade e prosperidade, com resultados construídos ao longo do tempo (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta 10 de Ouros anuncia estabilidade, prosperidade e realização. No amor, o relacionamento ganhará segurança e favorecerá planos. Na carreira, os frutos do seu trabalho começarão a aparecer de forma consistente. Sua saúde se fortalecerá com mais equilíbrio e tranquilidade. Entre amigos, a convivência com pessoas queridas trará a sensação de acolhimento e felicidade.

Sagitário 10 de Espadas

Sagitário encerrará uma etapa desafiadora e encontrará espaço para recomeçar com mais leveza (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta 10 de Espadas mostra que um ciclo difícil chegará ao fim e abrirá espaço para novos começos. No amor, deixar para trás dores antigas permitirá viver relações mais saudáveis. Na carreira, mudanças poderão representar oportunidades inesperadas de crescimento. Sua saúde pedirá descanso e recuperação das energias. Entre amigos, permaneça próximo de quem oferece apoio verdadeiro neste momento de renovação.

Capricórnio 3 de Espadas

Capricórnio transformará frustrações em aprendizado, fortalecendo sua maturidade emocional e suas escolhas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta 3 de Espadas indica que algumas decepções servirão como aprendizado e fortalecimento. No amor, conversas sinceras ajudarão a curar feridas e a evitar novos desgastes. Na carreira, uma frustração poderá direcioná-lo(a) para caminhos mais promissores. Sua saúde pedirá atenção ao equilíbrio emocional e ao descanso. Entre amigos, valorize quem demonstra lealdade mesmo nos momentos difíceis.

Aquário A Lua

Aquário precisará observar melhor as situações e confiar mais na própria percepção antes de agir (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta A Lua convida a confiar mais na intuição do que nas aparências. No amor, evite alimentar inseguranças antes de esclarecer os fatos. Na carreira, será importante observar cuidadosamente cada situação antes de tomar decisões. Sua saúde melhorará quando você respeitar suas emoções e desacelerar a mente. Entre amigos, nem tudo o que ouvir será verdade, portanto siga sua percepção.

Peixes A Sacerdotisa

Peixes fortalecerá sua conexão interior e encontrará respostas por meio da reflexão e da sabedoria pessoal. (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta A Sacerdotisa favorece a sabedoria interior, a espiritualidade e a reflexão. No amor, ouvir o seu coração ajudará a tomar decisões mais conscientes. Na carreira, agir com discrição e planejamento trará excelentes resultados. Sua saúde melhorará quando você encontrar momentos de silêncio, descanso e conexão consigo. Entre amigos, uma conversa profunda poderá trazer respostas importantes para este novo ciclo.