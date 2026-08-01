8 signos que poderão ter surpresas no amor em agosto

Agosto promete movimentar a vida amorosa de muitas pessoas graças à entrada de Vênus em Libra, signo que rege os relacionamentos, a harmonia, a beleza e as parcerias. Esse trânsito favorecerá encontros, reconciliações, declarações e o desejo de construir conexões mais equilibradas. Para alguns signos, essa energia poderá trazer verdadeiras reviravoltas no coração, abrindo espaço para novas histórias ou transformando relações já existentes.

A seguir, confira quais signos terão mais chances de viver surpresas no amor em agosto!

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1. Libra

Os librianos entrarão em uma das fases mais favoráveis do ano para o amor (Imagem: Orion art | Shutterstock)

Com Vênus transitando pelo próprio signo, os librianos entrarão em uma das fases mais favoráveis do ano para o amor. O magnetismo pessoal aumentará, facilitando novos romances, paqueras e até pedidos de compromisso. Quem estiver solteiro poderá conhecer alguém de forma inesperada, enquanto os comprometidos tenderão a viver momentos de maior cumplicidade e romantismo.

2. Áries

O período favorecerá encontros marcantes e mudanças positivas na vida afetiva dos arianos (Imagem: Orion art | Shutterstock)

O setor dos relacionamentos receberá diretamente a influência de Vênus, favorecendo encontros marcantes e mudanças positivas na vida afetiva. Um amor poderá surgir quando menos se esperar, especialmente por meio do trabalho, das redes sociais ou de amigos em comum. Casais também poderão encontrar um novo equilíbrio na relação.

3. Gêmeos

O período será excelente para os geminianos conhecerem pessoas interessantes ou reacenderem o entusiasmo na relação (Imagem: Orion art | Shutterstock)

Agosto despertará o lado mais leve e divertido dos geminianos. Vênus ativará a área da paixão, da criatividade e do romance, tornando o período excelente para conhecer pessoas interessantes ou reacender o entusiasmo na relação. Convites inesperados poderão resultar em grandes histórias de amor.

4. Aquário

Um romance poderá nascer na vida dos aquarianos durante uma viagem, um curso, um evento ou até por meio de alguém que mora longe (Imagem: Orion art | Shutterstock)

A energia de Vênus em Libra favorecerá os aquarianos que desejarem ampliar horizontes. Um romance poderá nascer durante uma viagem, um curso, um evento ou até por meio de alguém que mora longe. Para quem já vive um relacionamento, o momento favorecerá planos e experiências compartilhadas.

5. Leão

Conversas importantes, reencontros e mensagens inesperadas poderão mudar completamente os rumos da vida afetiva dos leoninos (Imagem: Orion art | Shutterstock)

A comunicação ganhará força, abrindo portas para o amor. Conversas importantes, reencontros e mensagens inesperadas poderão mudar completamente os rumos da vida afetiva dos leoninos. O período também favorecerá a possibilidade de conhecer alguém por indicação de amigos ou em ambientes sociais.

6. Sagitário

Os sagitarianos terão mais chances de encontrar alguém especial durante o período (Imagem: Orion art | Shutterstock)

A vida social ficará bastante movimentada e, com ela, aumentarão as oportunidades de encontrar alguém especial. Vênus favorecerá romances que começarão em grupos de amigos, festas, eventos ou projetos em equipe. Para quem estiver comprometido, o momento convidará o casal a compartilhar novos sonhos e fortalecer a parceria.

7. Touro

Pequenas mudanças na rotina poderão abrir espaço para novas conexões na vida dos taurinos (Imagem: Orion art | Shutterstock)

Regido por Vênus, Touro também sentirá os benefícios desse trânsito, principalmente ao perceber que pequenas mudanças na rotina poderão abrir espaço para novas conexões. Um colega de trabalho ou alguém presente no dia a dia poderá despertar sentimentos inesperados. Nos relacionamentos, o período favorecerá mais carinho, parceria e equilíbrio.

8. Peixes

Os piscianos poderão viver um mês de grande intensidade emocional (Imagem: Orion art | Shutterstock)

Os piscianos poderão viver um mês de grande intensidade emocional. Vênus em Libra favorecerá relações mais profundas e transformadoras, permitindo que antigos medos sejam superados. Um vínculo inesperado poderá surgir justamente quando houver maior disposição para confiar e se abrir ao outro.

Agosto convidará o coração a se abrir

A passagem de Vênus por Libra criará um clima de romance, gentileza e aproximação. Mesmo para os signos que não aparecem na lista, o período favorecerá conversas sinceras, reconciliações e novos encontros. O segredo será deixar de lado padrões antigos, investir no diálogo e permitir que o amor aconteça de forma natural, sem tentar controlar cada passo da história.