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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/08/2026

Veja o que os astros revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco

Neste domingo, tudo dependerá da forma como cada nativo irá lidar com os desafios e as oportunidades do dia (Imagem: Supernova_adh | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Neste domingo, tudo dependerá da forma como cada nativo irá lidar com os desafios e as oportunidades do dia (Imagem: Supernova_adh | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Emoções intensas tenderão a vir à tona neste domingo, causando desequilíbrios. Apesar disso, será possível fortalecer as relações, assim como preservar a estabilidade financeira e material. Tudo dependerá da forma como cada nativo irá lidar com os desafios e as oportunidades do dia. A seguir, confira as previsões do horóscopo e descubra como os movimentos astrológicos poderão influenciar sua vida!

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Áries

Ilustração do signo de Áries, em fundo alaranjado, contendo, ao centro, um círculo branco com o símbolo do signo em cinza-escuro: duas curvas simétricas abertas para os lados, semelhantes aos chifres de um carneiro, unidas ao centro por um traço que desce
Os nativos de Áries poderão se deparar com dúvidas no setor afetivo e precisarão de cautela para que as emoções não influenciem as reações (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Você poderá se deparar com dúvidas no setor afetivo. Por conta disso, precisará ter cautela para que as emoções não influenciem suas reações ou expectativas. Ao longo do dia, procure manter a calma, ouvir o outro com atenção e estabelecer prioridades. Além de evitar desgastes desnecessários, essas atitudes o(a) ajudarão a fortalecer os relacionamentos.

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Touro

Ilustração do signo de Touro, em fundo alaranjado, contendo, ao centro, um círculo branco com o símbolo do signo em cinza-escuro: um círculo com duas hastes curvas apoiadas na parte superior, formando a cabeça e os chifres de um touro
Os nativos de Touro deverão desacelerar e reservar um tempo para organizar os pensamentos diante da intensidade emocional do dia (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Devido à intensidade emocional do dia, será essencial desacelerar e reservar um tempo para organizar os pensamentos. No processo, procure preservar a sua energia diante de conflitos e cobranças. Além disso, evite agir por impulso ou alimentar expectativas irreais. A paciência e o equilíbrio o(a) ajudarão a tomar decisões mais conscientes.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos, em fundo alaranjado, contendo, ao centro, um círculo branco com o símbolo do signo em cinza-escuro: duas hastes verticais paralelas unidas por traços curvos na parte superior e inferior, semelhantes ao numeral romano dois
Os nativos de Gêmeos precisarão buscar equilíbrio entre os próprios objetivos e as expectativas das pessoas ao redor (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Ao longo deste domingo, você precisará buscar equilíbrio entre os seus objetivos e as expectativas das pessoas ao redor. No processo, aja com calma, respeite os próprios limites e evite tomar decisões precipitadas. Caso contrário, haverá a possibilidade de mal-entendidos, rompimentos e desgastes desnecessários.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer, em fundo alaranjado, contendo, ao centro, um círculo branco com o símbolo do signo em cinza-escuro: dois círculos pequenos acompanhados de traços curvos em sentidos opostos, semelhantes às pinças de um caranguejo
Os nativos de Câncer poderão receber novas oportunidades no trabalho, mas precisarão de cautela diante de situações confusas (Imagem: allakuz | Shutterstock)

No trabalho, novas oportunidades poderão surgir. Ao mesmo tempo, situações confusas tenderão a vir à tona, causando mal-entendidos com os colegas e dificultando a conciliação entre as demandas profissionais e a vida afetiva. Nesse cenário, tenha cautela, evitando agir de forma impulsiva ou autoritária. Por meio do equilíbrio, você conseguirá alcançar os seus objetivos na carreira e no amor.

Leão

Ilustração do signo de Leão, em fundo alaranjado, contendo, ao centro, um círculo branco com o símbolo do signo em cinza-escuro: um círculo pequeno do qual parte uma curva alongada em forma de laço, semelhante à juba e à cauda de um leão
Os nativos de Leão poderão enfrentar divergências nos grupos dos quais participam e questionar as próprias crenças e planos (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Neste domingo, tenderão a surgir divergências e mal-entendidos nos grupos dos quais participa. Esse cenário, por sua vez, poderá fazer com que questione as próprias crenças ou planos. Nesse contexto, tenha cautela para evitar decisões precipitadas. O ideal será agir com flexibilidade e equilíbrio, ouvindo o outro com atenção, mas sem abandonar seus desejos e necessidades.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem, em fundo alaranjado, contendo, ao centro, um círculo branco com o símbolo do signo em cinza-escuro: a letra M estilizada, com a última haste curvada para dentro e fechada em um pequeno laço
Os nativos de Virgem tenderão a superar os desafios do dia ao manter o equilíbrio e respeitar os próprios limites (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Conflitos tenderão a surgir neste domingo, principalmente por conta de expectativas diferentes e emoções intensas. Nesse contexto, você precisará ter cautela ao lidar com questões afetivas e financeiras, evitando agir por impulso ou permitir que pequenos desentendimentos interfiram em decisões importantes. Mantenha o equilíbrio e respeite os próprios limites para superar os desafios do dia.

Libra

Ilustração do signo de Libra, em fundo alaranjado, contendo, ao centro, um círculo branco com o símbolo do signo em cinza-escuro: um semicírculo apoiado sobre duas linhas horizontais paralelas, semelhante a uma balança
Os nativos de Libra tenderão a preservar as parcerias ao se comunicar com clareza e maturidade, sem decidir no calor do momento (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Diferenças de opinião tenderão a gerar desconfortos nos relacionamentos. Esse cenário, por sua vez, exigirá paciência. Portanto, evite responder ou tomar decisões no calor do momento. Para preservar as parcerias e fazer escolhas conscientes, será necessário respeitar os próprios limites e se comunicar com clareza e maturidade.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião, em fundo alaranjado, contendo, ao centro, um círculo branco com o símbolo do signo em cinza-escuro: a letra M estilizada, com a última haste terminando em uma seta apontada para fora, semelhante ao ferrão de um escorpião
Os nativos de Escorpião precisarão equilibrar os próprios desejos com as responsabilidades da vida afetiva e dos momentos de lazer (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Você precisará equilibrar os seus desejos com as responsabilidades, especialmente em situações ligadas à vida afetiva e aos momentos de lazer. Será essencial, também, evitar ações autoritárias ou impulsivas ao longo do dia, mesmo que as suas expectativas não sejam atendidas. Procure respeitar o tempo e as necessidades alheias para preservar os relacionamentos.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário, em fundo alaranjado, contendo, ao centro, um círculo branco com o símbolo do signo em cinza-escuro: uma seta diagonal apontada para cima, cruzada por um traço na base, semelhante a um arco e flecha
Os nativos de Sagitário poderão dedicar mais atenção ao ambiente familiar (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Você poderá dedicar mais atenção ao ambiente familiar, buscando refletir antes de tomar decisões importantes. Ao longo do dia, evite alimentar conflitos, criar expectativas em relação aos familiares ou agir por impulso diante de pequenos desentendimentos. Isso porque essas atitudes poderão gerar desgastes desnecessários. O ideal será investir na flexibilidade para preservar a harmonia do lar.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio, em fundo alaranjado, contendo, ao centro, um círculo branco com o símbolo do signo em cinza-escuro: um traço em zigue-zague com a haste final curvada em espiral, semelhante ao chifre e à cauda de uma cabra-marinha
Os nativos de Capricórnio tenderão a amenizar as tensões do dia ao expressar as ideias com clareza e confirmar as informações (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Você deverá ter mais cautela com a comunicação, uma vez que distrações, interpretações equivocadas e diferenças de opinião poderão gerar mal-entendidos. Nesse cenário, evite entrar em discussões ou criar expectativas irreais. Para amenizar as tensões deste domingo, o mais indicado será expressar as suas ideias com clareza e confirmar todas as informações antes de decidir algo.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário, em fundo alaranjado, contendo, ao centro, um círculo branco com o símbolo do signo em cinza-escuro: duas linhas onduladas paralelas em zigue-zague, semelhantes a ondas de água
Os nativos de Aquário poderão enfrentar gastos inesperados e dúvidas sobre investimentos financeiros (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Haverá a possibilidade de gastos inesperados e dúvidas sobre investimentos financeiros. Nesse cenário, você precisará avaliar com cuidado a forma como administra os recursos, evitando atitudes impulsivas ou promessas exageradas. Ao agir com praticidade e equilíbrio, será possível transformar os desafios em oportunidades de crescimento.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes, em fundo alaranjado, contendo, ao centro, um círculo branco com o símbolo do signo em cinza-escuro: dois arcos voltados para lados opostos, unidos ao centro por um traço horizontal, semelhantes a dois peixes
Os nativos de Peixes precisarão ter mais cautela com as emoções para evitar conflitos e desgastes desnecessários (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A fim de evitar conflitos e desgastes desnecessários, você precisará ter mais cautela com as suas emoções. Será necessário controlar a impulsividade, não criar expectativas exageradas nos relacionamentos e refletir antes de tomar decisões importantes, principalmente diante de situações que despertem inseguranças. A paciência e o equilíbrio o(a) ajudarão a lidar melhor com os desafios do dia.

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Thaís Mariano

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    Portal EdiCase
    Por Thaís Mariano
    postado em 02/08/2026 01:07
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