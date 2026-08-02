Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 02/08/2026

Neste domingo, o tarot destaca a importância de equilibrar emoções, responsabilidades e escolhas. Algumas cartas indicam novos começos e oportunidades promissoras, enquanto outras pedem paciência, desapego e coragem para mudar a forma de enxergar determinadas situações. O dia favorecerá quem agir com consciência e valorizar as relações verdadeiras.
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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
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Áries 9 de Ouros
A carta “9 de Ouros” anuncia um dia de conquistas, autoconfiança e satisfação pelos resultados alcançados. No amor, sua segurança fortalecerá a relação e atrairá pessoas que valorizam sua essência. Na carreira, o reconhecimento pelo seu esforço poderá abrir novas oportunidades. Sua saúde será beneficiada por momentos de descanso e autocuidado. Entre amigos, sua boa energia inspirará quem estiver ao seu redor e favorecerá encontros agradáveis.
Touro 3 de Espadas
A carta “3 de Espadas” indica que algumas dores precisam ser acolhidas para poderem ser superadas. No amor, conversas sinceras ajudarão a curar mágoas e fortalecer a maturidade emocional. Na carreira, uma frustração poderá ensinar lições importantes para o futuro. Sua saúde pedirá atenção ao equilíbrio emocional e ao descanso. Entre amigos, o apoio de pessoas verdadeiras será essencial para recuperar a confiança.
Gêmeos O Louco
A carta “O Louco” favorece recomeços, liberdade e novas experiências. No amor, permita-se viver o presente sem carregar antigos receios. Na carreira, oportunidades inesperadas poderão levá-lo(a) a explorar caminhos diferentes e promissores. Sua saúde melhorará quando você romper a rotina e buscar mais leveza no dia a dia. Entre amigos, convites inesperados prometem momentos divertidos e inspiradores.
Câncer Rainha de Espadas
A carta “Rainha de Espadas” fortalece a clareza mental e a capacidade de tomar decisões importantes. No amor, o diálogo honesto ajudará a resolver dúvidas e a fortalecer a confiança. Na carreira, sua inteligência e objetividade serão reconhecidas. A saúde melhorará quando você organizar melhor sua rotina e reduzir o excesso de preocupações. Entre amigos, seus conselhos serão muito valorizados por quem busca orientação.
Leão 10 de Paus
A carta “10 de Paus” mostra que você pode estar carregando responsabilidades em excesso. No amor, dividir sentimentos e preocupações fortalecerá a relação. Na carreira, será importante delegar tarefas e evitar sobrecarga. Sua saúde pedirá descanso e atenção aos sinais de cansaço físico e emocional. Entre amigos, aceitar ajuda quando necessário tornará tudo mais leve.
Virgem O Enforcado
A carta “O Enforcado” o(a) convida a desacelerar e a enxergar as situações sob uma nova perspectiva. No amor, respeitar o tempo do relacionamento ajudará a construir vínculos mais sólidos. Na carreira, uma pausa estratégica poderá trazer soluções inteligentes. Sua saúde melhorará quando você reduzir o ritmo e cuidar da mente. Entre amigos, uma conversa diferente poderá transformar sua forma de pensar.
Libra 4 de Ouros
A carta “4 de Ouros” fala sobre segurança, estabilidade e a necessidade de evitar excessos de controle. No amor, demonstrar seus sentimentos fortalecerá a relação. Na carreira, administrar bem seus recursos garantirá mais tranquilidade no futuro. Sua saúde melhorará quando você equilibrar trabalho e momentos de lazer. Entre amigos, valorize os laços verdadeiros, mas permita-se viver novas experiências.
Escorpião Pajem de Ouros
A carta “Pajem de Ouros” anuncia boas oportunidades de aprendizado e crescimento. No amor, pequenas atitudes demonstrarão mais do que grandes promessas. Na carreira, uma proposta interessante poderá abrir novos caminhos para sua evolução. Sua saúde melhorará quando você investir em hábitos mais saudáveis e constantes. Entre amigos, alguém poderá oferecer uma oportunidade ou um conselho valioso.
Sagitário Ás de Copas
A carta “Ás de Copas” traz renovação emocional, alegria e abertura para novas experiências. No amor, o coração se abrirá para viver momentos especiais. Se estiver solteiro(a), poderá iniciar uma conexão significativa. Na carreira, boas relações favorecerão novos projetos. Sua saúde ganhará equilíbrio quando você cultivar emoções positivas. Entre amigos, demonstrações de carinho fortalecerão vínculos importantes.
Capricórnio 2 de Paus
A carta “2 de Paus” mostra que chegou o dia de olhar para o futuro e planejar os próximos passos. No amor, conversar sobre projetos em comum fortalecerá a relação. Na carreira, novas oportunidades surgirão caso esteja disposto(a) a sair da zona de conforto. Sua saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre trabalho e descanso. Entre amigos, trocar experiências poderá abrir portas inesperadas.
Aquário 2 de Espadas
A carta “2 de Espadas” indica que uma decisão importante não deve ser adiada por muito tempo. No amor, enfrentar conversas delicadas ajudará a fortalecer a confiança. Na carreira, será necessário analisar os fatos antes de escolher um caminho. Sua saúde pedirá atenção ao estresse causado pela indecisão. Entre amigos, ouvir diferentes opiniões ajudará, mas a decisão final deverá partir de você.
Peixes 2 de Copas
A carta “2 de Copas” favorece união, parceria e sintonia nas relações. No amor, o dia promete momentos de cumplicidade e fortalecimento dos laços afetivos. Na carreira, parcerias profissionais tenderão a render excelentes resultados. Sua saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre cuidar de si e estar ao lado de quem ama. Entre amigos, reencontros e conversas sinceras tornarão o domingo ainda mais especial.