Tarot semanal: previsão para os signos de 03 a 09 de agosto de 2026

A tendência será de que coragem, determinação e otimismo conduzam os signos a resultados favoráveis (Imagem: Noody | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Conforme o tarot, a semana será bastante promissora para a maioria dos signos, marcado por crescimento, prosperidade e oportunidades de evolução. Haverá um forte estímulo para iniciar projetos, fortalecer relacionamentos, celebrar conquistas e confiar mais no próprio potencial. As cartas também sugerem mudanças positivas, reconhecimento pelos esforços, estabilidade financeira e momentos de alegria ao lado das pessoas queridas.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

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Áries A Estrela

Para Áries, a semana favorecerá conquistas, boas notícias e a realização de projetos importantes (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Conforme a carta A Estrela, uma energia de esperança e renovação iluminará os seus caminhos. A semana favorecerá conquistas, boas notícias e a realização de projetos que pareciam distantes. Por isso, confie mais no futuro.

Touro 10 de Ouros

Para Touro, os próximos dias trarão prosperidade, estabilidade e segurança em diferentes áreas da vida (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

A carta 10 de Ouros mostra que prosperidade, estabilidade e segurança marcarão os próximos dias. Assim, questões financeiras, familiares ou profissionais tenderão a trazer satisfação e uma sensação de abundância.

Gêmeos O Sol

A semana de Gêmeos será de sucesso, alegria e oportunidades para celebrar conquistas (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

O Sol, uma das cartas mais positivas do tarot, anuncia sucesso, alegria e clareza. Por isso, aproveite a semana para iniciar projetos, fortalecer amizades e celebrar as suas vitórias.

Câncer Ás de Copas

Câncer viverá uma fase marcada por felicidade, boas conexões e fortalecimento dos laços afetivos (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Novos sentimentos, boas conexões e momentos de felicidade estarão em destaque. A carta Ás de Copas favorece o amor, a harmonia familiar e o fortalecimento da espiritualidade.

Leão A Roda da Fortuna

Para Leão, mudanças positivas abrirão caminho para novas oportunidades de crescimento (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Mudanças positivas estarão a caminho, revela a carta A Roda da Fortuna. A sorte tenderá a trabalhar ao seu favor, trazendo oportunidades inesperadas e abrindo portas importantes para o seu crescimento.

Virgem 6 de Paus

Os esforços de Virgem serão reconhecidos e recompensados, trazendo vitórias importantes (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Reconhecimento e vitória acompanharão a sua semana, mostra a carta 6 de Paus. Os seus esforços começarão a ser percebidos e recompensados. Por isso, confie no seu potencial e siga em frente.

Libra A Imperatriz

A semana de Libra favorecerá a prosperidade, a criatividade e os relacionamentos harmoniosos (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

A abundância florescerá em diferentes áreas da sua vida. A carta A Imperatriz favorece a criatividade, a prosperidade, o bem-estar e os relacionamentos harmoniosos. Será um excelente período para fazer planos.

Escorpião Ás de Ouros

Para Escorpião, uma oportunidade valiosa poderá impulsionar o seu crescimento e a sua estabilidade (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Uma oportunidade valiosa poderá surgir nos próximos dias, revela a carta Ás de Ouros. Seja no trabalho, nas finanças ou em novos projetos, a tendência será de crescimento e estabilidade.

Sagitário O Carro

Determinação e coragem ajudarão Sagitário a conquistar os seus objetivos (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Determinação e coragem serão as suas maiores aliadas, mostra a carta O Carro. A semana favorecerá viagens, mudanças, conquistas e o alcance de objetivos que dependerão da sua iniciativa.

Capricórnio 9 de Ouros

Capricórnio colherá os frutos da sua dedicação e desfrutará de mais prosperidade (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Você colherá os frutos da sua dedicação e do seu esforço. A carta 9 de Ouros indica prosperidade, independência e a satisfação de perceber o quanto evoluiu.

Aquário O Mago

O poder de realização de Aquário estará em alta, favorecendo novos projetos e decisões importantes (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Conforme a carta O Mago, o seu poder de realização estará em alta. Será uma excelente semana para começar projetos, fazer escolhas importantes e transformar ideias em realidade.

Peixes 10 de Copas

A semana de Peixes será marcada por harmonia, felicidade e momentos especiais ao lado de quem ama (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Harmonia, felicidade e realização emocional marcarão os próximos dias. A carta 10 de Copas favorece encontros especiais, o fortalecimento dos vínculos afetivos e momentos de grande alegria ao lado de quem você ama.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.