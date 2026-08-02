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Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 03 a 09 de agosto de 2026

Veja o que as cartas revelam para cada nativo sobre os próximos dias

A tendência será de que coragem, determinação e otimismo conduzam os signos a resultados favoráveis (Imagem: Noody | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A tendência será de que coragem, determinação e otimismo conduzam os signos a resultados favoráveis (Imagem: Noody | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Conforme o tarot, a semana será bastante promissora para a maioria dos signos, marcado por crescimento, prosperidade e oportunidades de evolução. Haverá um forte estímulo para iniciar projetos, fortalecer relacionamentos, celebrar conquistas e confiar mais no próprio potencial. As cartas também sugerem mudanças positivas, reconhecimento pelos esforços, estabilidade financeira e momentos de alegria ao lado das pessoas queridas.

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A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

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Áries A Estrela

Ilustração do signo de Áries com a imagem de um carneiro dourado em um fundo escuro, emoldurado por ornamentos clássicos
Para Áries, a semana favorecerá conquistas, boas notícias e a realização de projetos importantes (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Conforme a carta A Estrela, uma energia de esperança e renovação iluminará os seus caminhos. A semana favorecerá conquistas, boas notícias e a realização de projetos que pareciam distantes. Por isso, confie mais no futuro.

Touro 10 de Ouros

Ilustração do signo de Touro com a representação de um touro dourado, cercado por uma moldura decorativa em fundo escuro
Para Touro, os próximos dias trarão prosperidade, estabilidade e segurança em diferentes áreas da vida (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

A carta 10 de Ouros mostra que prosperidade, estabilidade e segurança marcarão os próximos dias. Assim, questões financeiras, familiares ou profissionais tenderão a trazer satisfação e uma sensação de abundância.

Gêmeos O Sol

Ilustração do signo de Gêmeos com duas faces femininas douradas, voltadas para lados opostos, em uma moldura clássica
A semana de Gêmeos será de sucesso, alegria e oportunidades para celebrar conquistas (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

O Sol, uma das cartas mais positivas do tarot, anuncia sucesso, alegria e clareza. Por isso, aproveite a semana para iniciar projetos, fortalecer amizades e celebrar as suas vitórias.

Câncer Ás de Copas

Ilustração do signo de Câncer com um caranguejo dourado estilizado no centro de uma moldura ornamentada sobre fundo escuro
Câncer viverá uma fase marcada por felicidade, boas conexões e fortalecimento dos laços afetivos (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Novos sentimentos, boas conexões e momentos de felicidade estarão em destaque. A carta Ás de Copas favorece o amor, a harmonia familiar e o fortalecimento da espiritualidade.

Leão A Roda da Fortuna

Ilustração do signo de Leão com a cabeça de um leão dourado, emoldurada por elementos decorativos
Para Leão, mudanças positivas abrirão caminho para novas oportunidades de crescimento (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Mudanças positivas estarão a caminho, revela a carta A Roda da Fortuna. A sorte tenderá a trabalhar ao seu favor, trazendo oportunidades inesperadas e abrindo portas importantes para o seu crescimento.

Virgem 6 de Paus

Ilustração do signo de Virgem com a figura de uma mulher dourada, adornada com uma coroa e colar, cercada por uma moldura clássica
Os esforços de Virgem serão reconhecidos e recompensados, trazendo vitórias importantes (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Reconhecimento e vitória acompanharão a sua semana, mostra a carta 6 de Paus. Os seus esforços começarão a ser percebidos e recompensados. Por isso, confie no seu potencial e siga em frente.

Libra A Imperatriz

Ilustração do signo de Libra com uma balança dourada no centro de uma moldura decorativa
A semana de Libra favorecerá a prosperidade, a criatividade e os relacionamentos harmoniosos (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

A abundância florescerá em diferentes áreas da sua vida. A carta A Imperatriz favorece a criatividade, a prosperidade, o bem-estar e os relacionamentos harmoniosos. Será um excelente período para fazer planos.

Escorpião Ás de Ouros

Ilustração do signo de Escorpião com a figura de um escorpião dourado, detalhado dentro de uma moldura clássica em fundo escuro
Para Escorpião, uma oportunidade valiosa poderá impulsionar o seu crescimento e a sua estabilidade (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Uma oportunidade valiosa poderá surgir nos próximos dias, revela a carta Ás de Ouros. Seja no trabalho, nas finanças ou em novos projetos, a tendência será de crescimento e estabilidade.

Sagitário O Carro

Ilustração do signo de Sagitário com um centauro arqueiro dourado, posicionado dentro de uma moldura ornamentada sobre fundo escuro
Determinação e coragem ajudarão Sagitário a conquistar os seus objetivos (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Determinação e coragem serão as suas maiores aliadas, mostra a carta O Carro. A semana favorecerá viagens, mudanças, conquistas e o alcance de objetivos que dependerão da sua iniciativa.

Capricórnio 9 de Ouros

Ilustração do signo de Capricórnio com a cabeça de uma cabra dourada estilizada, cercada por uma moldura detalhada em fundo escuro
Capricórnio colherá os frutos da sua dedicação e desfrutará de mais prosperidade (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Você colherá os frutos da sua dedicação e do seu esforço. A carta 9 de Ouros indica prosperidade, independência e a satisfação de perceber o quanto evoluiu.

Aquário O Mago

Ilustração do signo de Aquário com a imagem de um homem dourado despejando água, cercado por uma moldura clássica em fundo escuro
O poder de realização de Aquário estará em alta, favorecendo novos projetos e decisões importantes (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Conforme a carta O Mago, o seu poder de realização estará em alta. Será uma excelente semana para começar projetos, fazer escolhas importantes e transformar ideias em realidade.

Peixes 10 de Copas

ilustração do signo de Peixes com dois peixes dourados nadando em círculo, cercados por uma moldura decorativa em fundo escuro
A semana de Peixes será marcada por harmonia, felicidade e momentos especiais ao lado de quem ama (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Harmonia, felicidade e realização emocional marcarão os próximos dias. A carta 10 de Copas favorece encontros especiais, o fortalecimento dos vínculos afetivos e momentos de grande alegria ao lado de quem você ama.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 02/08/2026 08:11
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