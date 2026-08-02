Tarot semanal: previsão para os signos de 03 a 09 de agosto de 2026

Conforme o tarot, a semana será bastante promissora para a maioria dos signos, marcado por crescimento, prosperidade e oportunidades de evolução. Haverá um forte estímulo para iniciar projetos, fortalecer relacionamentos, celebrar conquistas e confiar mais no próprio potencial. As cartas também sugerem mudanças positivas, reconhecimento pelos esforços, estabilidade financeira e momentos de alegria ao lado das pessoas queridas.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Áries A Estrela
Conforme a carta A Estrela, uma energia de esperança e renovação iluminará os seus caminhos. A semana favorecerá conquistas, boas notícias e a realização de projetos que pareciam distantes. Por isso, confie mais no futuro.
Touro 10 de Ouros
A carta 10 de Ouros mostra que prosperidade, estabilidade e segurança marcarão os próximos dias. Assim, questões financeiras, familiares ou profissionais tenderão a trazer satisfação e uma sensação de abundância.
Gêmeos O Sol
O Sol, uma das cartas mais positivas do tarot, anuncia sucesso, alegria e clareza. Por isso, aproveite a semana para iniciar projetos, fortalecer amizades e celebrar as suas vitórias.
Câncer Ás de Copas
Novos sentimentos, boas conexões e momentos de felicidade estarão em destaque. A carta Ás de Copas favorece o amor, a harmonia familiar e o fortalecimento da espiritualidade.
Leão A Roda da Fortuna
Mudanças positivas estarão a caminho, revela a carta A Roda da Fortuna. A sorte tenderá a trabalhar ao seu favor, trazendo oportunidades inesperadas e abrindo portas importantes para o seu crescimento.
Virgem 6 de Paus
Reconhecimento e vitória acompanharão a sua semana, mostra a carta 6 de Paus. Os seus esforços começarão a ser percebidos e recompensados. Por isso, confie no seu potencial e siga em frente.
Libra A Imperatriz
A abundância florescerá em diferentes áreas da sua vida. A carta A Imperatriz favorece a criatividade, a prosperidade, o bem-estar e os relacionamentos harmoniosos. Será um excelente período para fazer planos.
Escorpião Ás de Ouros
Uma oportunidade valiosa poderá surgir nos próximos dias, revela a carta Ás de Ouros. Seja no trabalho, nas finanças ou em novos projetos, a tendência será de crescimento e estabilidade.
Sagitário O Carro
Determinação e coragem serão as suas maiores aliadas, mostra a carta O Carro. A semana favorecerá viagens, mudanças, conquistas e o alcance de objetivos que dependerão da sua iniciativa.
Capricórnio 9 de Ouros
Você colherá os frutos da sua dedicação e do seu esforço. A carta 9 de Ouros indica prosperidade, independência e a satisfação de perceber o quanto evoluiu.
Aquário O Mago
Conforme a carta O Mago, o seu poder de realização estará em alta. Será uma excelente semana para começar projetos, fazer escolhas importantes e transformar ideias em realidade.
Peixes 10 de Copas
Harmonia, felicidade e realização emocional marcarão os próximos dias. A carta 10 de Copas favorece encontros especiais, o fortalecimento dos vínculos afetivos e momentos de grande alegria ao lado de quem você ama.
Por Victor Valentim
Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.