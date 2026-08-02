Do doce de rua vendido no inverno às guloseimas que viralizaram nas redes sociais, a tradição gastronômica da Coreia do Sul guarda tesouros açucarados capazes de agradar muitos paladares. São preparos que combinam crocância, recheios quentes e visuais divertidos. Se você tem curiosidade em experimentar essas iguarias, saiba que não precisa procurar um restaurante especializado: dá para prepará-las no dia a dia.
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Abaixo, confira 3 sobremesas da culinária coreana para preparar em casa!
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1. Pudim “jiggly cat” de café e chocolate
Ingredientes
- 500 ml de leite integral
- 200 ml de creme de leite fresco
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1 colher de sopa de café solúvel
- 100 g de chocolate ao leite picado
- 14 g de gelatina em pó sem sabor
- 5 colheres de sopa de água para hidratar a gelatina
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 1 colher de chá de café solúvel dissolvido em 1 colher de sopa de água quente para pincelar
- Glacê preto para decorar
Modo de preparo
Em um recipiente pequeno, hidrate a gelatina na água e reserve por 5 minutos. Em uma panela, coloque o leite, o creme de leite, o açúcar e o café solúvel e leve ao fogo médio, mexendo até dissolver e aquecer bem, sem deixar ferver. Desligue o fogo, acrescente o chocolate picado e mexa até derreter completamente. Adicione a gelatina hidratada e a baunilha e misture até dissolver por completo. Passe a mistura por uma peneira para garantir uma textura lisa.
Despeje em um molde de silicone em formato de gato e leve à geladeira por, no mínimo, 6 horas, até firmar. Desenforme com cuidado sobre um prato pequeno. Com um pincel de silicone, aplique a mistura de café dissolvido sobre as orelhas e o topo da cabeça, criando um degradê mais escuro nessas áreas. Por fim, faça os olhos e o focinho com o glacê preto e sirva gelado.
2. Hottok
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de leite morno
- 1/4 de xícara de chá de água morna
- 1 colher de sopa de açúcar
- 1 colher de chá de fermento biológico seco
- 1/2 colher de chá de sal
- 1 colher de sopa de óleo
- Óleo para fritar e untar as mãos
Recheio
- 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1/4 de xícara de chá de avelãs picadas
- 1 colher de chá de canela em pó
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture o leite morno, a água morna, o açúcar e o fermento e deixe descansar por 10 minutos, até espumar. Acrescente a farinha de trigo, o sal e o óleo e misture até formar uma massa lisa e levemente pegajosa. Cubra e deixe crescer em local abafado por cerca de 1 hora, até dobrar de volume.
Recheio
Em um recipiente, misture o açúcar mascavo, as avelãs e a canela. Reserve.
Montagem
Com as mãos untadas com óleo, divida a massa em porções. Abra cada porção na palma da mão, coloque uma colher do recheio no centro e feche bem, formando uma bolinha. Em uma frigideira com um pouco de óleo em fogo médio, coloque a bolinha com a emenda para baixo e pressione com uma espátula até formar um disco. Frite dos dois lados até dourar e o recheio derreter. Sirva quente.
Dica: sirva logo após fritar, pois o recheio fica bem quente e ganha textura de calda.
3. Yakgwa
Ingredientes
Calda
- 1 xícara de chá de mel
- 1/2 xícara de chá de água
- 1 colher de sopa de gengibre ralado
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 3 colheres de sopa de óleo de gergelim
- 3 colheres de sopa de mel
- 2 colheres de sopa de água
- 1 pitada de sal
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Calda
Em uma panela, misture o mel, a água e o gengibre e aqueça em fogo baixo por alguns minutos. Deixe esfriar.
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo e o sal. Acrescente o óleo de gergelim, o mel e a água e sove até formar uma massa homogênea. Abra a massa com um rolo, corte em quadrados e fure levemente com um garfo. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo baixo e frite a massa até dourar. Retire, escorra e mergulhe imediatamente na calda por cerca de 30 minutos. Escorra o excesso e sirva.