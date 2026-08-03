Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 03/08/2026

Esta segunda-feira trará oportunidades para reorganizar prioridades, amadurecer decisões e dar passos mais conscientes em diferentes áreas da vida. Com equilíbrio e foco, será possível transformar desafios em aprendizados e fortalecer a confiança no próprio caminho. Para saber mais sobre as energias do dia, confira a seguir as previsões do horóscopo!

Áries

Nesta segunda-feira, os nativos de Áries buscarão refletir antes de iniciar novos projetos (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, com a sensibilidade aflorada, você sentirá necessidade de agir com responsabilidade e refletir antes de iniciar novos projetos. Busque analisar os fatos com objetividade para afastar dúvidas ou indecisões. Procure, também, ter disciplina e flexibilidade, respeitando o próprio ritmo e mantendo o foco no que realmente importa, para fortalecer a autoconfiança e conquistar resultados consistentes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Touro

Ao organizar as emoções e encerrar ciclos necessários, os nativos de Touro evitarão dúvidas e desgastes (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

Ao longo desta segunda-feira, antes de tomar decisões importantes, desacelere e observe os pensamentos com atenção. Será um dia ideal para você encerrar ciclos e organizar as emoções, buscando compreender melhor algumas situações que vinham gerando dúvidas ou desgaste. Procure, nesse contexto, não assumir responsabilidades dos outros e agir com sensibilidade e disciplina para ganhar mais clareza.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos poderão se deparar com mudanças importantes nas amizades e nos grupos (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

Você poderá se deparar com mudanças importantes nas amizades e nos grupos. Será um dia para agir com responsabilidade ao assumir compromissos coletivos. Evite criar expectativas irreais ou aceitar tarefas impossíveis de cumprir, mantendo clareza nas decisões para evitar frustrações. De forma geral, esta segunda-feira pedirá que coloque o realismo em prática, escute a intuição e faça escolhas mais conscientes.

Câncer

Os nativos de Câncer precisarão agir com disciplina e organização no trabalho (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

Durante esta segunda-feira, você precisará assumir as responsabilidades com mais disciplina e organização para alcançar os resultados que deseja no trabalho e os objetivos de longo prazo. Será um dia que pedirá decisões maduras, comprometimento e paciência para realizar as tarefas, ainda que tudo pareça um pouco mais lento. Procure honrar os compromissos com seriedade e não desanimar diante dos desafios.

Leão

Os nativos de Leão conseguirão fazer escolhas conscientes se agirem com maturidade (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

Você sentirá necessidade de rever os objetivos e ter mais responsabilidade diante de decisões capazes de influenciar os seus próximos passos. Ademais, algumas situações exigirão disciplina, comprometimento e disposição para aprender com pessoas mais experientes e com desafios que tenderão a trazer novas perspectivas. Procure agir com maturidade e fazer escolhas mais conscientes para conquistar resultados duradouros.

Virgem

Os nativos de Virgem deverão organizar as prioridades e impedir que as emoções conduzam as suas atitudes (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você poderá se sentir mais confuso(a) e precisará de cautela ao lidar com os sentimentos e os recursos compartilhados. Será necessário afastar idealizações e analisar cada detalhe antes de assumir compromissos ou fazer escolhas importantes. Procure, neste dia, organizar as prioridades e impedir que as emoções conduzam suas atitudes.

Libra

Os relacionamentos dos nativos de Libra pedirão maturidade e paciência (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

Ao longo do dia, será preciso ter maturidade e paciência nos relacionamentos, pois algumas conversas delicadas exigirão bastante equilíbrio. Ademais, você poderá criar expectativas exageradas em relação ao outro. Isso, por sua vez, demandará cuidado com idealizações, cobranças excessivas e decisões movidas pela emoção. Procure fortalecer os vínculos importantes e respeitar os limites de cada um.

Escorpião

A sensibilidade dos nativos de Escorpião poderá estar mais aflorada nesta segunda-feira (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

Neste dia, você sentirá vontade de organizar melhor a rotina e administrar as tarefas com equilíbrio. Sua sensibilidade estará mais aflorada e poderá haver dificuldades para conciliar as responsabilidades com os desejos pessoais e com as expectativas alheias. Nesse cenário, procure afastar distrações e desgastes por pequenas divergências, cuidar do bem-estar e estabelecer prioridades.

Sagitário

Será um dia favorável para os nativos de Sagitário desenvolverem projetos pessoais e expressarem ideias (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

Você viverá um dia favorável para desenvolver projetos pessoais e expressar as ideias com mais maturidade. Porém, tome cuidado para que expectativas exageradas não afetem as suas escolhas. Será preciso, também, não assumir mais responsabilidades do que conseguirá cumprir, bem como ter organização e disciplina para alcançar bons resultados. Procure preservar o equilíbrio emocional para conquistar o que almeja.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio sentirão vontade de dedicar mais tempo às questões domésticas e familiares (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você sentirá vontade de dedicar mais tempo às questões familiares e à casa. Seu desejo será o de organizar pendências. Nesse cenário, procure ter maturidade, paciência e sensibilidade para compreender as necessidades das pessoas próximas. Busque, também, respeitar o próprio ritmo e agir com responsabilidade.

Aquário

Os nativos de Aquário precisarão organizar melhor as ideias e ter cautela ao se comunicar (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

Você precisará organizar melhor as ideias e ter cautela ao se comunicar, pois poderão surgir conversas importantes e decisões que exigirão mais responsabilidade e sensibilidade. Será um dia para esclarecer mal-entendidos, revisar documentos e ouvir diferentes pontos de vista antes de chegar a uma conclusão definitiva. Procure agir com disciplina e se expressar com clareza para resolver pendências.

Peixes

Será fundamental que os nativos de Peixes administrem as finanças com responsabilidade (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

Ao longo do dia, você precisará administrar as finanças com mais responsabilidade e evitar decisões precipitadas, fazendo escolhas cuidadosas e uma análise realista das prioridades. Inclusive, sua sensibilidade nesta segunda-feira poderá ajudá-lo(a) a identificar oportunidades que antes passavam despercebidas. Ainda assim, será preciso ter realismo e confirmar as informações antes de agir.