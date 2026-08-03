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Cachorros estadunidenses: 5 raças originárias dos Estados Unidos 

Da caça ao trabalho no campo e à companhia dentro de casa, conheça cães desenvolvidos em solo norte-americano que conquistaram famílias em diferentes países

Diferentes raças de cachorro famosas no mundo foram desenvolvidas nos Estados Unidos (Imagem: Happy monkey | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Diferentes raças de cachorro famosas no mundo foram desenvolvidas nos Estados Unidos (Imagem: Happy monkey | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Existem diversas raças de cachorro espalhadas pelo mundo, cada uma com características moldadas pela história, pelo clima e pelas necessidades das regiões onde surgiram. Enquanto alguns países ficaram conhecidos por desenvolver cães de pastoreio, caça ou companhia, os Estados Unidos também deram origem a cães que, ao longo dos anos, conquistaram espaço em lares de diferentes continentes. 

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A relação dos norte-americanos com os cachorros remonta ao período da colonização, quando os animais eram utilizados para proteger propriedades, auxiliar na caça, conduzir rebanhos e desempenhar outras tarefas no campo. Com o passar do tempo, criadores passaram a selecionar exemplares com características específicas, dando origem a raças adaptadas às mais variadas funções. Hoje, muitas delas fazem sucesso não apenas pelo desempenho em atividades de trabalho, mas também pela forte ligação que desenvolvem com seus tutores. 

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Abaixo, conheça algumas raças de cachorro originárias dos Estados Unidos! 

1. Boston terrier 

Um boston terrier de pelagem preta e branca sentado em uma cama com almofadas de Natal.
O boston terrier é um cachorro pequeno, inteligente, sociável e muito apegado à família (Imagem: Anne Richard | Shutterstock)

boston terrier surgiu no estado de Massachusetts, no final do século XIX, sendo considerado uma das primeiras raças desenvolvidas oficialmente nos Estados Unidos. De porte pequeno, costuma medir entre 38 e 43 centímetros e pesar de 6 a 11 quilos. Sua pelagem é curta, lisa e geralmente apresenta combinações de preto, tigrado ou seal com manchas brancas. Inteligente, alegre e bastante sociável, costuma criar um vínculo muito forte com a família. 

2. American staffordshire terrier 

Um american staffordshire terrier de pelagem branca com manchas marrons e olhos de cores diferentes (um azul, um castanho).
O american staffordshire terrier combina força, lealdade e um temperamento afetuoso com os tutores (Imagem: zoyas2222 | Shutterstock)

Originário dos Estados Unidos a partir de antigos terriers e buldogues trazidos da Inglaterra, o american staffordshire terrier é um cão musculoso, forte e extremamente leal. Mede cerca de 43 a 48 centímetros de altura e possui pelagem curta, brilhante e fácil de cuidar, encontrada em diversas cores. Apesar da aparência robusta, costuma ser bastante afetuoso com os tutores. 

3. Foxhound americano 

Um foxhound americano de porte médio e pelagem tricolor (preto, branco e marrom) em pé na grama alta.
O foxhound americano é um cão atlético, de excelente faro e grande disposição para atividades ao ar livre (Imagem: Mary Swift | Shutterstock)

Desenvolvido na Virgínia durante o século XVIII, o foxhound americano foi criado para acompanhar caçadas de raposas em longas distâncias. É um cachorro de porte médio a grande, com pernas longas, corpo atlético e pelagem curta, normalmente branca com manchas pretas e castanhas. Costuma ser amigável, independente e bastante sociável com outros cães, além de possuir um olfato extremamente apurado.

4. Malamute do alasca 

Cachorro da raça malamute do alasca em cima de uma pedra com um lago de fundo
O malamute do alasca é uma raça de grande porte, forte e resistente, desenvolvida para enfrentar o frio intenso (Imagem: Jia Images | Shutterstock)

O malamute do alasca tem origem no Alasca e foi desenvolvido pelo povo inuíte Mahlemut para puxar trenós e transportar cargas pesadas em regiões geladas. É uma raça de grande porte, podendo ultrapassar 38 quilos, com corpo robusto e pelagem dupla, espessa e resistente ao frio. Sua personalidade combina força, inteligência e independência. 

5. Cão d’água americano 

Foto de frente de um cão d'água americano de pelagem marrom e cacheada correndo na grama com as orelhas ao vento.
O cão d’água americano se destaca pela inteligência, habilidade na água e forte vínculo com a família (Imagem: Cavan-Images | Shutterstock)

Criado no estado de Wisconsin, o cão d’água americano foi desenvolvido para atuar na caça de aves aquáticas em rios e lagos. Trata-se de um cão de porte médio, com cerca de 13 a 20 quilos, pelagem cacheada ou ondulada em tons de marrom e excelente resistência à água. Inteligente e disposto a agradar, aprende rapidamente e costuma se destacar em esportes caninos. Também é um animal afetuoso, equilibrado e bastante ligado aos tutores. 

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    Por Redação EdiCase
    postado em 03/08/2026 11:09
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