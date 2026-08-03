Cachorros estadunidenses: 5 raças originárias dos Estados Unidos 

Existem diversas raças de cachorro espalhadas pelo mundo, cada uma com características moldadas pela história, pelo clima e pelas necessidades das regiões onde surgiram. Enquanto alguns países ficaram conhecidos por desenvolver cães de pastoreio, caça ou companhia, os Estados Unidos também deram origem a cães que, ao longo dos anos, conquistaram espaço em lares de diferentes continentes.

A relação dos norte-americanos com os cachorros remonta ao período da colonização, quando os animais eram utilizados para proteger propriedades, auxiliar na caça, conduzir rebanhos e desempenhar outras tarefas no campo. Com o passar do tempo, criadores passaram a selecionar exemplares com características específicas, dando origem a raças adaptadas às mais variadas funções. Hoje, muitas delas fazem sucesso não apenas pelo desempenho em atividades de trabalho, mas também pela forte ligação que desenvolvem com seus tutores.

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Abaixo, conheça algumas raças de cachorro originárias dos Estados Unidos!

1. Boston terrier

O boston terrier é um cachorro pequeno, inteligente, sociável e muito apegado à família (Imagem: Anne Richard | Shutterstock)

O boston terrier surgiu no estado de Massachusetts, no final do século XIX, sendo considerado uma das primeiras raças desenvolvidas oficialmente nos Estados Unidos. De porte pequeno, costuma medir entre 38 e 43 centímetros e pesar de 6 a 11 quilos. Sua pelagem é curta, lisa e geralmente apresenta combinações de preto, tigrado ou seal com manchas brancas. Inteligente, alegre e bastante sociável, costuma criar um vínculo muito forte com a família.

2. American staffordshire terrier

O american staffordshire terrier combina força, lealdade e um temperamento afetuoso com os tutores (Imagem: zoyas2222 | Shutterstock)

Originário dos Estados Unidos a partir de antigos terriers e buldogues trazidos da Inglaterra, o american staffordshire terrier é um cão musculoso, forte e extremamente leal. Mede cerca de 43 a 48 centímetros de altura e possui pelagem curta, brilhante e fácil de cuidar, encontrada em diversas cores. Apesar da aparência robusta, costuma ser bastante afetuoso com os tutores.

3. Foxhound americano

O foxhound americano é um cão atlético, de excelente faro e grande disposição para atividades ao ar livre (Imagem: Mary Swift | Shutterstock)

Desenvolvido na Virgínia durante o século XVIII, o foxhound americano foi criado para acompanhar caçadas de raposas em longas distâncias. É um cachorro de porte médio a grande, com pernas longas, corpo atlético e pelagem curta, normalmente branca com manchas pretas e castanhas. Costuma ser amigável, independente e bastante sociável com outros cães, além de possuir um olfato extremamente apurado.

4. Malamute do alasca

O malamute do alasca é uma raça de grande porte, forte e resistente, desenvolvida para enfrentar o frio intenso (Imagem: Jia Images | Shutterstock)

O malamute do alasca tem origem no Alasca e foi desenvolvido pelo povo inuíte Mahlemut para puxar trenós e transportar cargas pesadas em regiões geladas. É uma raça de grande porte, podendo ultrapassar 38 quilos, com corpo robusto e pelagem dupla, espessa e resistente ao frio. Sua personalidade combina força, inteligência e independência.

5. Cão d’água americano

O cão d’água americano se destaca pela inteligência, habilidade na água e forte vínculo com a família (Imagem: Cavan-Images | Shutterstock)

Criado no estado de Wisconsin, o cão d’água americano foi desenvolvido para atuar na caça de aves aquáticas em rios e lagos. Trata-se de um cão de porte médio, com cerca de 13 a 20 quilos, pelagem cacheada ou ondulada em tons de marrom e excelente resistência à água. Inteligente e disposto a agradar, aprende rapidamente e costuma se destacar em esportes caninos. Também é um animal afetuoso, equilibrado e bastante ligado aos tutores.