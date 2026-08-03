Agosto, mês do desgosto? Entenda a origem dessa superstição

Existe a superstição de que agosto é um mês negativo (Imagem: Shironagasukujira | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

“Agosto, mês do desgosto.” Poucas expressões populares são tão conhecidas no Brasil quanto essa. Para muitas pessoas, o oitavo mês do ano ainda é visto com desconfiança, sendo associado a azar, perdas e acontecimentos difíceis.

A crença de que agosto é um mês de má sorte tem raízes em diferentes tradições culturais. Na Europa, o período costuma coincidir com fortes ondas de calor, epidemias e dificuldades nas colheitas, fazendo com que o mês fosse associado a tempos difíceis.

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No Brasil, essa superstição ganhou força por causa de acontecimentos históricos marcantes, como crises políticas, mortes de figuras importantes e mudanças de governo ocorridas em diferentes meses de agosto. Com o tempo, esses episódios ajudaram a reforçar a ideia de que o mês seria “carregado”.

O ditado influenciou até casamentos

Durante muitos anos, era comum evitar casamentos em agosto. Muitas famílias acreditavam que unir-se nesse período poderia trazer infelicidade ao casal ou dificuldades financeiras. Embora essa tradição tenha perdido força nas últimas décadas, ainda existem pessoas que preferem escolher outras datas por receio da superstição.

Existe alguma explicação espiritual?

Dentro de algumas linhas espiritualistas, não existe consenso de que agosto seja um mês negativo. Muitos estudiosos defendem que os meses do calendário não possuem uma energia fixa de sorte ou azar.

O que pode acontecer é que determinados ciclos astrológicos, lunares ou energéticos coincidam com o período, trazendo momentos de encerramentos, transformações ou revisões. Essas mudanças, muitas vezes desafiadoras, acabam sendo interpretadas como algo negativo, quando, na verdade, fazem parte do processo natural da vida.

Agosto costuma ser marcado pela passagem do Sol por Leão, favorecendo autoestima, criatividade e coragem (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A astrologia confirma essa crença?

A astrologia não considera agosto um mês naturalmente ruim. A energia do período varia de acordo com os trânsitos planetários de cada ano, e não pelo nome do mês em si.

Além disso, agosto costuma ser marcado pela passagem do Sol por Leão e, posteriormente, por Virgem. Enquanto Leão incentiva autoestima, criatividade e coragem, Virgem favorece organização, planejamento e aperfeiçoamento. Dependendo dos aspectos astrológicos do momento, pode ser um excelente período para crescimento pessoal e profissional.

O poder das crenças

As crenças exercem grande influência sobre a forma como interpretamos os acontecimentos. Quando alguém acredita profundamente que determinado período será ruim, pode acabar prestando mais atenção aos problemas do que às oportunidades, reforçando essa percepção.

Por outro lado, cultivar uma postura mais consciente permite enxergar desafios como oportunidades de aprendizado e transformação, sem atribuir ao calendário a responsabilidade pelos acontecimentos.

Agosto pode ser um mês de renovação

Em vez de enxergar agosto como um período de desgosto, muitas pessoas preferem utilizá-lo como um momento de reorganização, fortalecimento emocional e preparação para os meses finais do ano. É uma excelente época para revisar metas, abandonar hábitos que não fazem mais sentido e abrir espaço para novos projetos.

No fim das contas, a energia de cada mês é construída não apenas pelos acontecimentos externos, mas também pelas escolhas, atitudes e pela maneira como cada pessoa decide viver seu próprio caminho.