Torta de frango: 3 receitas rápidas e ricas em proteínas para o lanche da tarde 

Uma alimentação rica em proteínas ajuda a aumentar a saciedade e contribui para a manutenção da massa muscular. Para quem busca unir esses benefícios à praticidade, a torta de frango é uma excelente alternativa. Com diferentes tipos de massa e recheios, ela rende preparações equilibradas e cheias de sabor para o lanche da tarde.

A seguir, confira 3 receitas de torta de frango ricas em proteínas para o lanche da tarde!

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1. Torta de frango com espinafre

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

100 g de manteiga gelada

1 ovo

2 colheres de sopa de água gelada

1 pitada de sal

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

400 g de peito de frango cozido e desfiado

2 xícaras de chá de espinafre

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

3 ovos

200 g de queijo cottage

Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha, a manteiga e o sal até formar uma farofa. Acrescente o ovo e a água gelada, mexendo até obter uma massa homogênea. Enrole com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola. Adicione o alho e cozinhe por 1 minuto. Acrescente o espinafre e cozinhe até murchar. Junte o frango e misture bem. Reserve. Em uma tigela, bata os ovos com o queijo cottage, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada. Misture ao refogado de frango. Reserve.

Montagem

Em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, forre o fundo e as laterais com a massa. Distribua o recheio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 a 45 minutos, ou até a superfície ficar dourada. Aguarde amornar e sirva em seguida.

Torta de frango com ervilha (Imagem: Nutricao em casa | Shutterstock)

2. Torta de frango e ervilha

Ingredientes

Recheio

500 g de peito de frango cozido e desfiado

150 g de ervilha fresca

fresca 1 cenoura ralada

1 tomate picado

1 cebola picada

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Massa

3 ovos

300 ml de leite

60 ml de óleo de girassol

2 xícaras de chá de farinha de grão-de-bico

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal a gosto

Óleo de girassol para untar

Farinha de grão-de-bico para enfarinhar

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o tomate e cozinhe até começar a desmanchar. Junte a cenoura, a ervilha e cozinhe por cerca de 3 minutos. Adicione o frango desfiado, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e reserve até esfriar.

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo, a farinha de grão-de-bico e o sal até obter uma massa lisa e homogênea. Acrescente o fermento e utilize a função pulsar apenas 2 ou 3 vezes, somente para incorporá-lo.

Montagem

Despeje metade da massa em uma forma untada com óleo de girassol e enfarinhada com farinha de grão-de-bico. Distribua o recheio uniformemente e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 45 a 50 minutos, ou até a superfície ficar dourada e o centro firme. Aguarde cerca de 10 minutos antes de desenformar e sirva em seguida.

3. Torta de frango com massa de batata-doce

Ingredientes

Massa

350 g de batata-doce cozida e amassada

cozida e amassada 200 g de ricota amassada

2 ovos

3 colheres de sopa de farinha de aveia

2 colheres de sopa de óleo vegetal

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal a gosto

Óleo vegetal para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Recheio

450 g de peito de frango cozido e desfiado

1 alho-poró cortado em rodelas finas

100 g de milho-verde

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de cúrcuma

1 colher de chá de tomilho seco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho-poró. Acrescente o alho e cozinhe por 1 minuto. Junte o milho-verde e cozinhe por 3 minutos. Adicione o frango, a cúrcuma, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture e reserve.

Massa

Em uma tigela, misture a batata-doce, a ricota, os ovos, a farinha de aveia, o óleo vegetal e o sal até formar uma massa homogênea. Acrescente o fermento e misture delicadamente.

Montagem

Espalhe metade da massa em uma forma untada com óleo vegetal e enfarinhada com farinha de aveia, distribua o recheio e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 a 45 minutos. Espere esfriar e sirva em seguida.