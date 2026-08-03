Netflix: veja 5 filmes e séries que estreiam entre 03 e 09 de agosto de 2026

A primeira semana de agosto chega recheada de novidades imperdíveis para os assinantes da Netflix. Entre os dias 03 e 09, a plataforma amplia seu catálogo com filmes e séries de diferentes gêneros, oferecendo opções para públicos de todas as idades. A programação reúne histórias que transitam entre o drama, o suspense, a comédia e a animação, além de produções voltadas para toda a família e continuações aguardadas pelos fãs.

Abaixo, confira 5 filmes e séries que estreiam entre 03 e 09 de agosto na Netflix!

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1. Tempestade na Vila Sésamo (03/08)

“Tempestade na Vila Sésamo” destaca a importância da união dos moradores para reconstruir a comunidade e apoiar quem mais precisa (Imagem: Reprodução digital | Sesame Workshop, Public Broadcasting Service e Netflix)

No especial “Tempestade na Vila Sésamo”, Elmo, Abby e seus amigos precisam lidar com a chegada de um grande temporal que transforma a rotina dos moradores da famosa comunidade. Diante da situação inesperada, os personagens aprendem a importância de se preparar para momentos difíceis, organizar recursos e encontrar formas de controlar o medo quando algo assustador acontece.

Durante a tempestade, os habitantes da Vila Sésamo se unem para proteger uns aos outros e enfrentar os desafios causados pelo mau tempo. Depois que o fenômeno passa, o cenário do local muda, e a comunidade se mobiliza para reconstruir casas e recuperar os espaços afetados.

Com a participação especial de Post Malone e Michelle Buteau, a produção mostra como atitudes de solidariedade, amizade e pequenos gestos de cuidado podem ajudar a superar períodos complicados e fortalecer os laços entre vizinhos.

2. Cem Anos de Solidão – Parte 2 (05/08)

Nos novos episódios de “Cem Anos de Solidão”, mudanças políticas, sociais e econômicas transformam Macondo e colocam os Buendía diante de novos desafios (Imagem: Reprodução digital | Dynamo, Scan2VFX e Netflix)

A parte 2 de “Cem Anos de Solidão” dá continuidade à adaptação do clássico de Gabriel García Márquez, que acompanha a trajetória da família Buendía ao longo de diferentes gerações na cidade fictícia de Macondo. Desde a fundação do local por José Arcadio Buendía e Úrsula Iguarán, a história é marcada por conflitos familiares, amores, guerras e pelo temor de que uma antiga maldição condene a linhagem a um destino de solidão.

Nos novos episódios, mesmo após a assinatura de um armistício, a paz continua distante e Macondo passa por novas transformações. Fernanda del Carpio chega de Bogotá e se casa com Aureliano Segundo, enquanto José Arcadio Segundo realiza o antigo sonho de conectar a cidade ao restante do mundo por meio da ferrovia. A modernização impulsiona o comércio de bananas e aproxima Macondo de uma nova realidade, mas também intensifica os conflitos sociais e acelera a decadência da cidade, colocando mais uma vez a família Buendía diante das consequências de suas escolhas e do destino que parece persegui-la.

3. Carandiru (06/08)

Além de retratar o cotidiano do cárcere, “Carandiru” evidencia o clima de tensão que antecede momentos decisivos da história do presídio (Imagem: Reprodução digital | Columbia Pictures do Brasil e HB Filmes)

Baseado no livro de Drauzio Varella, o filme “Carandiru” acompanha a história de um médico que decide atuar como voluntário na Casa de Detenção de São Paulo, conhecida como Carandiru, considerada o maior presídio da América Latina. Com o objetivo inicial de desenvolver um trabalho de prevenção contra a AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), ele passa a conviver diariamente com os detentos e conhece de perto a realidade do sistema carcerário.

Entre celas superlotadas, condições precárias e conflitos constantes, o médico descobre que, por trás das histórias de violência e dos crimes cometidos, existem pessoas com memórias, sentimentos e desejos de mudança. Ao estabelecer relações de confiança com os presos, ele acompanha relatos de vida, códigos internos de convivência e momentos de solidariedade dentro do ambiente prisional.

A produção retrata ainda o clima de tensão que envolve a rotina do presídio, marcado por rivalidades, rebeliões e pela ação das forças policiais, apresentando um olhar humano sobre os homens que vivem atrás das grades e sobre os desafios enfrentados naquele espaço.

4. Gatos de Rua (07/08)

Ao tentar ajudar uma filhote, “Gatos de Rua” transforma uma missão simples em uma sequência de aventuras repletas de ironia e crítica social (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Criada e estrelada por Ricky Gervais, a animação adulta “Gatos de Rua” acompanha um grupo de felinos que vivem pelas ruas do Reino Unido e tentam encontrar companhia enquanto refletem sobre a vida e as situações do cotidiano. Com diferentes origens e personalidades, os gatos compartilham pensamentos sobre suas experiências, criando conversas que misturam humor ácido, situações absurdas e observações sobre o mundo ao redor.

Ao longo da história, o grupo tenta ajudar uma filhote a encontrar o caminho de casa, mas acaba se envolvendo em situações inesperadas que transformam a missão em uma sequência de confusões. A série apresenta o estilo de comédia sarcástico, combinando momentos engraçados com críticas sociais e comentários sobre comportamentos humanos. Na obra, os felinos mostram que até as situações mais comuns podem se transformar em aventuras repletas de ironia, emoção e confusão.

5. A Última Casa (07/08)

Em “A Última Casa”, uma família fica misteriosamente presa dentro de casa e precisa encontrar uma forma de sobreviver ao confinamento (Imagem: Reprodução digital | Netflix, Chernin Entertainment, 3 Arts Entertainment e Rocket Science Inc.)

Em “A Última Casa”, uma família formada por quatro pessoas enfrenta uma situação inexplicável quando descobre que está presa dentro da própria residência. Sem conseguir abrir portas ou janelas, os integrantes precisam entender o motivo do confinamento e logo percebem que a ameaça do lado de fora pode ser mais perigosa do que imaginavam. Com o passar do tempo, a falta de alimentos e recursos transforma a convivência em um desafio de sobrevivência, exigindo que todos encontrem maneiras de se adaptar às novas condições.

Conforme os dias passam, a família tenta manter a esperança e criar estratégias para continuar vivendo dentro do espaço limitado. Ao mesmo tempo, cresce a dúvida sobre a origem daquela situação e sobre quem ou o que está mantendo todos presos. O suspense acompanha a luta dos personagens para proteger uns aos outros diante de uma realidade cada vez mais desconhecida, marcada pelo isolamento, pelo medo e pela necessidade de união.

