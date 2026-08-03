Conheça os 5 países mais felizes do mundo para visitar em 2026 

Se a ideia é conhecer lugares capazes de surpreender em cada detalhe, vale a pena incluir no roteiro os destinos reconhecidos entre os países mais felizes do mundo. Além de se destacarem pela elevada qualidade de vida e pelo bem-estar de seus moradores, essas nações oferecem paisagens deslumbrantes, cidades charmosas, rica herança cultural, excelente infraestrutura turística e atrações para todos os estilos de viajantes.
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O Relatório Mundial da Felicidade, publicado pelo Centro de Pesquisa sobre Bem-Estar da Universidade de Oxford em parceria com a Gallup e a Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (SDSN), é uma das principais referências sobre qualidade de vida e bem-estar ao redor do mundo.
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O levantamento classifica os países com base na avaliação que os próprios moradores fazem de suas condições de vida ao longo dos últimos três anos. Além disso, considera indicadores como o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, o acesso ao suporte social, a expectativa de vida saudável, a percepção de liberdade para tomar decisões, a generosidade e a percepção da corrupção.
A seguir, veja os 5 países mais felizes do mundo para visitar em 2026!
1. Finlândia
A Finlândia ocupa o primeiro lugar no ranking do Relatório Mundial da Felicidade, sendo um destino repleto de atrações inesquecíveis. Em Helsinque, a Fortaleza de Suomenlinna, tombada como Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), é um dos passeios mais procurados.
Na região da Lapônia, os turistas podem visitar a Vila do Papai Noel e observar a aurora boreal durante parte do ano. O país ainda abriga milhares de lagos e extensas florestas, ideais para quem gosta de contato com a natureza. Para completar a viagem, vale conhecer a Biblioteca Central Oodi, considerada um dos edifícios mais modernos da Europa.
2. Dinamarca
A Dinamarca combina tradição e modernidade em seus principais destinos. Em Copenhague, a estátua da Pequena Sereia é um dos cartões-postais mais conhecidos, inspirada no conto de Hans Christian Andersen. O Palácio de Amalienborg, residência da família real, também atrai milhares de visitantes.
Para quem aprecia arte, o Museu Louisiana de Arte Moderna reúne obras de artistas renomados em um espaço com vista para o mar. Outro passeio bastante procurado é o Tivoli Gardens, um dos parques de diversão mais antigos do mundo, inaugurado em 1843 e inspiração para Walt Disney na criação da Disneyland.
3. Islândia
A Islândia impressiona pela quantidade de paisagens naturais que parecem cenários de cinema. O percurso conhecido como Círculo Dourado reúne três das atrações mais famosas do país: o Parque Nacional Þingvellir, a área geotérmica de Geysir e a imponente cachoeira Gullfoss.
Na capital, Reykjavik, vale visitar a igreja Hallgrímskirkja e o centro de concertos Harpa, considerado uma referência da arquitetura contemporânea. Para completar a experiência, muitos turistas relaxam nas águas termais da Blue Lagoon antes de seguir em busca da aurora boreal. O destino também oferece praias de areia vulcânica, cavernas de gelo e geleiras que podem ser exploradas em passeios guiados.
4. Costa Rica
Primeira representante da América Latina a entrar no top 5 do Relatório Mundial da Felicidade, a Costa Rica conquista visitantes pela biodiversidade e pelas paisagens exuberantes. O país abriga parques nacionais que preservam florestas tropicais, vulcões ativos e praias banhadas pelos oceanos Pacífico e Atlântico.
Entre os destaques do destino, estão o Parque Nacional Manuel Antonio, que combina praias de mar cristalino com áreas de mata preservada, e o Vulcão Arenal, conhecido pelas trilhas e águas termais nos arredores. Outro passeio bastante procurado é o Parque Nacional do Vulcão Irazú, localizado no cantão de Oreamuno, a cerca de 32 km de Cartago. Com 3.432 metros de altitude, ele é o vulcão ativo mais alto da Costa Rica e proporciona vistas impressionantes de sua cratera e da paisagem montanhosa ao redor.
5. Suécia
A Suécia preserva importantes marcos históricos e uma rica cena cultural. Em Estocolmo, considerada uma das cidades mais seguras e organizadas do mundo, o bairro histórico de Gamla Stan reúne ruas de pedra e edifícios coloridos que remontam à Idade Média. É nessa região que está o Museu Nobel, dedicado à história de Alfred Nobel e dos vencedores do prêmio.
O Museu Vasa abriga um navio de guerra do século XVII recuperado praticamente intacto após séculos submerso. O Palácio Real, um dos maiores da Europa, também faz parte dos roteiros turísticos, enquanto o Museu do ABBA oferece experiências interativas dedicadas ao grupo sueco que conquistou o mundo.