Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 04/08/2026

Para a terça-feira, o tarot destaca a importância de equilibrar mudanças, reconhecimento e inteligência emocional. Algumas cartas indicam transformações inesperadas, enquanto outras favorecem conquistas, reconciliações e novas oportunidades. O dia pedirá confiança no próprio caminho e disposição para aprender com cada experiência que surgir.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 3 de Ouros

O ariano encontrará nas boas parcerias o caminho para novas oportunidades (Imagem: Verock | Shutterstock)

A carta “3 de Ouros” revela um dia favorável para as parcerias e o crescimento conjunto. No amor, o diálogo e a cooperação fortalecerão a relação, ajudando a construir planos em comum. Na carreira, seu trabalho será reconhecido e poderá render novas oportunidades por meio de boas parcerias. Sua saúde melhorará quando você mantiver uma rotina organizada e equilibrada. Entre amigos, a troca de experiências será enriquecedora e poderá abrir portas importantes.

Touro 4 de Paus

O taurino viverá um dia favorável para celebrar conquistas e fortalecer os laços (Imagem: Verock | Shutterstock)

A carta “4 de Paus” anuncia estabilidade, celebrações e momentos felizes. No amor, o relacionamento viverá um dia de harmonia. Se estiver solteiro(a), poderá encontrar alguém em um ambiente descontraído. Na carreira, conquistas recentes merecem ser comemoradas e, com isso, poderão gerar novas oportunidades. Sua saúde se fortalecerá com descanso e alegria. Entre amigos, reencontros e comemorações tornarão a terça-feira ainda mais especial.

Gêmeos A Torre

O geminiano enxergará nas mudanças uma oportunidade para recomeçar (Imagem: Verock | Shutterstock)

A carta “A Torre” indica mudanças inesperadas que, embora pareçam desafiadoras, abrirão espaço para algo melhor. No amor, verdades poderão vir à tona e fortalecer a relação por meio da sinceridade. Na carreira, uma reviravolta poderá levá-lo(a) a um caminho mais alinhado com seus objetivos. Sua saúde pedirá atenção ao estresse e à necessidade de desacelerar. Entre amigos, mantenha por perto apenas quem permanece ao seu lado nos momentos difíceis.

Câncer O Sol

O canceriano estará confiante e colherá resultados positivos em diferentes áreas da vida (Imagem: Verock | Shutterstock)

A carta “O Sol” ilumina seu caminho com alegria, vitalidade e sucesso. No amor, a felicidade e a cumplicidade fortalecerão os vínculos, favorecendo momentos inesquecíveis. Na carreira, seu talento será reconhecido e poderá render excelentes resultados. Sua saúde ganhará mais disposição e equilíbrio. Entre amigos, sua energia positiva atrairá boas companhias e fortalecerá amizades sinceras.

Leão A Sacerdotisa

O leonino deverá confiar mais na própria intuição e agir com sabedoria (Imagem: Verock | Shutterstock)

A carta “A Sacerdotisa” o(a) convida a confiar mais em sua intuição e agir com sabedoria. No amor, ouvir seu coração antes de tomar decisões evitará conflitos desnecessários. Na carreira, observar mais e falar menos permitirá identificar oportunidades importantes. Sua saúde melhorará quando você respeitar seus momentos de descanso e silêncio. Entre amigos, uma conversa profunda poderá trazer as respostas que você procurava.

Virgem 5 de Espadas

O virginiano encontrará no diálogo a melhor forma de superar desafios (Imagem: Verock | Shutterstock)

A carta “5 de Espadas” alerta para conflitos que poderão ser evitados com maturidade e diálogo. No amor, escolher a compreensão em vez da necessidade de vencer discussões fortalecerá a relação. Na carreira, será importante agir com diplomacia diante de divergências. Sua saúde pedirá atenção ao desgaste emocional causado pelo estresse. Entre amigos, evite alimentar disputas e preserve apenas as relações que trazem paz.

Libra 6 de Copas

O libriano reviverá bons momentos e fortalecerá vínculos importantes (Imagem: Verock | Shutterstock)

A carta “6 de Copas” favorece os reencontros, a nostalgia e o fortalecimento dos laços afetivos. No amor, momentos de carinho e lembranças felizes aproximarão ainda mais o casal. Se estiver solteiro(a), poderá reencontrar alguém especial. Na carreira, antigos contatos poderão abrir portas interessantes. Sua saúde melhorará quando você reservar tempo para ocasiões leves e prazerosas. Entre amigos, reencontros prometem muita alegria e boas recordações.

Escorpião 6 de Paus

O escorpiano poderá colher os frutos da sua dedicação e ser reconhecido por seus esforços (Imagem: Verock | Shutterstock)

A carta “6 de Paus” anuncia reconhecimento, vitória e conquistas importantes. No amor, você se sentirá mais valorizado(a) e seguro(a) na relação. Na carreira, seus esforços finalmente receberão o reconhecimento esperado. Sua saúde ganhará mais disposição e confiança para enfrentar novos desafios. Entre amigos, o apoio e a admiração de pessoas próximas fortalecerão sua caminhada.

Sagitário Rainha de Copas

O sagitariano poderá demonstrar maturidade emocional e fortalecer relações importantes (Imagem: Verock | Shutterstock)

A carta “Rainha de Copas” destaca a sensibilidade, a empatia e o equilíbrio emocional. No amor, o carinho e a compreensão fortalecerão os vínculos afetivos. Na carreira, sua inteligência emocional facilitará negociações e boas decisões. Sua saúde melhorará quando você acolher seus sentimentos e respeitar seus limites. Entre amigos, sua capacidade de ouvir e aconselhar fará a diferença na vida de alguém especial.

Capricórnio Cavaleiro de Copas

O capricorniano poderá receber boas notícias e aproveitar novas oportunidades (Imagem: Verock | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Copas” favorece boas notícias, convites e aproximações sinceras. No amor, gestos românticos tornarão o relacionamento mais leve. Se estiver solteiro(a), poderá viver um encontro marcante. Na carreira, propostas interessantes poderão surgir por meio de boas conexões. Sua saúde melhorará quando você desacelerar e encontrar espaço para o lazer. Entre amigos, conversas agradáveis fortalecerão laços importantes.

Aquário 4 de Ouros

O aquariano conquistará mais tranquilidade ao equilibrar responsabilidade e descanso (Imagem: Verock | Shutterstock)

A carta “4 de Ouros” fala sobre segurança e estabilidade, mas também alerta para o excesso de controle. No amor, demonstrar mais seus sentimentos fortalecerá a relação. Na carreira, administrar seus recursos com inteligência garantirá tranquilidade no futuro. Sua saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre responsabilidade e descanso. Entre amigos, valorize quem sempre demonstrou lealdade, mas permita-se conhecer novas pessoas.

Peixes Pajem de Paus

O pisciano viverá um dia de renovação e dará vida a novos projetos (Imagem: Verock | Shutterstock)

A carta “Pajem de Paus” anuncia novidades, entusiasmo e oportunidades para iniciar algo novo. No amor, uma conversa ou um encontro inesperado poderá despertar emoções positivas. Na carreira, ideias criativas e novos projetos ganharão força. Sua saúde ganhará mais energia e disposição para colocar planos em prática. Entre amigos, convites inesperados prometem momentos divertidos e inspiradores.