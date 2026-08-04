Dia dos Pais: 8 livros para presentear o seu herói

Uma boa história pode ser o presente perfeito para celebrar o Dia dos Pais com significado (Imagem: PeopleImages | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Algumas das lembranças mais marcantes da vida são as longas conversas, os exemplos, a presença e a constância que só um herói pode proporcionar: nosso pai. Neste Dia dos Pais, um livro pode significar mais do que um presente e se transformar em convite para fortificar laços, despertar reflexões e criar histórias para compartilhar.

Cada pai tem o seu jeito de olhar para a vida, gostos peculiares e, sem dúvidas, uma leitura favorita. Por isso, reunimos dicas literárias explorando temas como educação dos filhos, propósito, espiritualidade, legado emocional, superação, afeto e até mesmo música. Confira!

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1. Bom pai, mau pai

“Bom pai, mau pai” ensina que nunca é tarde para rever atitudes, fortalecer vínculos com os filhos e construir uma paternidade baseada em propósito e aprendizado (Imagem: Reprodução digital | Editora LC Books)

Criar filhos em uma época marcada pelo excesso de telas, inteligência artificial e hiperestímulos exige mais do que boas intenções. O pediatra Fausto Flor Carvalho recorre à trajetória do rei Davi para discutir desafios, erros e acertos da paternidade, e defende que nunca é tarde para rever atitudes, fortalecer vínculos com os filhos e educar com propósito. O autor organiza a obra como um dicionário com 36 verbetes em ordem alfabética, de Abandono a Zona de Conforto, que percorrem temas como coragem, culpa, favoritismo, medo, legado, impulso e reconciliação.

2. O filho que chega em casa

Em “O filho que chega em casa”, Cássio Mori convida os pais a enxergarem o valor da escuta, mostrando como acolher os filhos fortalece a confiança e o diálogo (Imagem: Reprodução digital | Cássio Mori)

Quando um filho chega em casa, os pais tentam ler um dia que não viram. Uma resposta curta, um silêncio, uma queixa, um medo disfarçado: quase tudo chega em pedaços. E o modo como você recebe hoje o que ele conta ensina o que ele vai contar amanhã. Este livro não promete que você vai ver tudo, nem acertar sempre. Promete um jeito de receber o pouco que chega e de responder sem transformar um pedaço na história inteira. O autor Cássio Mori é pai e passou a vida dentro de escola, dos dois lados da mesma porta.

3. Djavan: dizem que o amor atrai

“Djavan: dizem que o amor atrai” revela a trajetória e a sensibilidade do cantor, oferecendo aos fãs uma leitura repleta de música, poesia e reflexões sobre sua obra (Imagem: Reprodução digital | Trend Editora)

Nesta biografia-reportagem, o autor Tiago Ramos e Mattos traz aos pais fãs da música um retrato sereno e instigante de uma das mais célebres vozes da música brasileira: Djavan. Publicada pela Trend Editora, a obra permite conhecer o artista alagoano em toda a sua complexidade poética, uma vez que, de modo sensível e perspicaz, o cantor subleva sentimentos universais básicos, como o amor, a uma potencialidade expressiva com uso de metáforas, paronomásias e neologismos.

4. Não é fácil ser pai

O livro “Não é fácil ser pai” retrata os desafios da paternidade e mostra que errar faz parte do processo de aprender a cuidar e amar (Imagem: Reprodução digital | Editora Mundo Cristão)

Com humor e empatia, René Breuel conta a própria história, medos e fiascos para apoiar quem também está navegando pelas alegrias e dores da paternidade. Desde trocar fraldas e se perguntar se a juventude acabou até gerenciar a ansiedade e os ajustes matrimoniais, este livro oferece exemplos da vida real que ajudarão os novos papais a rirem de si mesmos, se sentirem mais confiantes e perceberem que se tornar pai não é mole mesmo.

5. Perach

Em “Perach”, Vagner S. Xavier compartilha uma história de fé, superação e amor pela família, destacando a força da presença paterna diante das adversidades (Imagem: Reprodução digital | Editora Labrador)

Na autobiografia de Vagner S. Xavier, uma intensa jornada de fé e superação revela como o amor pela família se torna força para enfrentar momentos de sofrimento e incerteza. Ao retratar a relação com os filhos em meio às adversidades, o autor mostra que a presença paterna também se manifesta no cuidado, na proteção e na esperança.

6. Amar para não ser em vão

“Amar para não ser em vão” propõe uma reflexão sobre como os vínculos afetivos influenciam quem nos tornamos (Imagem: Reprodução digital | Editora Paidós)

Em uma reflexão sobre os laços que moldam quem somos, o psicanalista Lucas Lujan aborda como as primeiras relações afetivas influenciam a maneira de amar ao longo da vida. Em uma narrativa sensível, o autor mostra que a figura paterna, assim como outras, exerce papel essencial na construção da identidade, do afeto e da capacidade de estabelecer relações saudáveis. A obra reúne ainda reflexões sobre cuidado e o legado emocional transmitido entre gerações.

7. Destino

“Destino” convida o leitor a refletir sobre escolhas, espiritualidade e autorresponsabilidade, mostrando como cada decisão pode transformar o rumo da vida (Imagem: Reprodução digital | Editora Matrix)

Em diferentes momentos da vida, refletir sobre as próprias escolhas também é uma forma de pensar no legado que se constrói. Nesse lançamento, o mestre espiritual Sri Prem Baba aborda o karma como uma oportunidade de aprendizado e transformação, relacionando-o à espiritualidade, livre-arbítrio e autorresponsabilidade, para mostrar como escolhas conscientes podem influenciar o rumo da própria vida.

8. O segredo da abundância

“O segredo da abundância” reúne reflexões sobre fé, propósito e generosidade, mostrando que uma vida plena também é construída por valores e relacionamentos (Imagem: Reprodução digital | Citadel Editora)

Para pais que buscam fortalecer a fé e encontrar equilíbrio em meio às demandas do dia a dia, esta é a leitura perfeita! Na obra, o pastor Flavio Valvassoura apresenta reflexões sobre propósito, descanso, generosidade e confiança, mostrando que uma vida plena não depende apenas de resultados financeiros, mas também da forma como cultivamos nossos valores, relacionamentos e escolhas. A experiência pode ser complementada pelo devocional homônimo, uma jornada de 42 dias criada para ajudar o leitor a colocar esses ensinamentos em prática.

Por Caroline Arnold