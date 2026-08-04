Em 4 de agosto, é celebrado o Dia de São João Maria Vianney. Também conhecido como Cura d’Ars, ele nasceu em 8 de maio de 1786, na França, e viveu em um período marcado pelas consequências da Revolução Francesa.

Apesar das dificuldades que enfrentou durante a formação sacerdotal, foi ordenado padre em 1815. Três anos depois, assumiu a pequena paróquia de Ars, onde dedicou a vida ao cuidado espiritual dos fiéis, tornando-se conhecido pela simplicidade e pelo acolhimento a quem buscava orientação e reconciliação.

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Sua fama ultrapassou os limites da pequena vila francesa porque passava cerca de 16 horas por dia atendendo confissões e incentivando a conversão por meio da misericórdia e da vida de fé. Após sua morte, em 4 de agosto de 1859, foi canonizado pelo Papa Pio XI, em 1925, e, quatro anos depois, proclamado padroeiro dos párocos de todo o mundo. Até hoje, é lembrado como um exemplo de dedicação pastoral e serviço à Igreja Católica.

A seguir, confira 3 orações para o Dia de São João Maria Vianney!

1. Oração a São João Maria Vianney

São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes, peço a vossa intercessão para não desistir dos meus objetivos, apesar das dificuldades, assim como foi com a vossa vida sacerdotal. Inspira-me a sempre estar junto de Deus. Amém.

São João Maria Vianney, rogai por nós!

As orações de São João Maria Vianney ajudam a fortalecer a fé, renovar a confiança em Deus e incentivar uma vida de oração (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

2. Oração para obter mais esperança

Ó, São João Maria Vianney, que confiança tinham as multidões em vossas orações! Vós não podíeis sair de vossa casa paroquial ou de vossa pobre igreja sem estardes cercado de almas suplicantes que se dirigiam a vós, do mesmo modo como se dirigiriam ao próprio Jesus em Sua vida mortal. E vós, bom Santo, por vossas palavras cheias de eternidade, as estimuláveis à esperança. Vós que sempre confiastes inteiramente no Coração de Deus, obtende-me uma confiança profunda e filial em Sua adorável Providência. Que a esperança nos bens celestes encha meu coração de coragem e me ajude a praticar sempre os divinos mandamentos. Amém!

3. Oração para ter mais fé e coragem

Ó, São João Maria Vianney, vós nascestes de uma mãe profundamente cristã e dela recebestes, juntamente com a fé, o amor de Deus e da oração. Pequenino ainda, éreis surpreendido de joelhos diante da imagem de Nossa Senhora. Vossa alma era naturalmente atraída para as coisas do alto. No entanto, quanto vos custou quando tivestes que corresponder à vossa vocação! Quantos obstáculos e contradições da parte dos homens! E depois, quanto lutastes e sofrestes para chegardes a ser o Sacerdote perfeito que fostes! Mas, vosso espírito de fé tão profundo vos sustentou em todos vossos combates.

Ó, grande Santo, vós conheceis os desejos de minha alma: eu gostaria de melhor servir ao Deus do qual já recebi tantos favores. Para isso, obtende-me mais coragem e, sobretudo, mais espírito de fé. Muitos dos meus pensamentos, palavras e ações são inúteis para minha santificação e salvação, pois esse espírito sobrenatural ainda não anima minha vida. Fazei que isso mude de agora em diante.