Entenda como os eclipses podem afetar diferentes aspectos da vida

Com um eclipse solar em Leão, no dia 12 de agosto, e um eclipse lunar em Peixes, na madrugada do dia 28, a segunda temporada dos eclipses do ano se aproxima. Com ela, cresce a curiosidade sobre a influência desses fenômenos na vida pessoal.

Os eclipses são fenômenos astronômicos que acontecem quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham de forma precisa, projetando sombras que podem ocultar parcial ou totalmente um desses astros da nossa visão a partir da Terra. Apesar de naturais e previsíveis, sempre despertaram um misto de curiosidade, admiração e mistério, sensações que atravessam séculos de história humana.

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“Existe uma narrativa muito alarmista em torno dos eclipses, de que eles são um aviso de que algo ruim vai acontecer. Mas, são apenas momentos onde ocorre uma lunação diferenciada e, astrologicamente, dependendo da configuração de cada mapa, podem funcionar como ativadores para situações que precisam acontecer, explica Emily Rosa, astróloga do Astrolink.

Eclipse e lunação

Todo eclipse acontece durante uma lunação específica, no entanto, nem toda lunação tem um eclipse. As lunações são a entrada das fases da Lua, que ocorrem pelo alinhamento entre Sol, Terra e Lua. Na astrologia, a Lua Nova ocorre quando há um aspecto de conjunção entre o Sol e a Lua exatamente no mesmo grau e minuto. E a Lua Cheia ocorre quando o Sol e a Lua estão em oposição, ou seja, em signos opostos no zodíaco. Eclipses solares ocorrem sempre na fase de Lua Nova, já eclipses lunares, na fase de Lua Cheia.

Impactos dos eclipses

Segundo Emily Rosa, há movimentos astrais que atingem tanto o coletivo quanto cada indivíduo. Ela explica que, na Antiguidade, por encobrir temporariamente o Sol, os eclipses eram temidos e associados a mudanças e caos. “Hoje, sabemos que não é assim e que os impactos individuais dependem do mapa astral de cada pessoa, especialmente da casa em que os eclipses acontecem”, afirma.

É também comum surgir dúvidas sobre o impacto dos eclipses em términos de relacionamentos, mudanças profissionais e grandes reviravoltas. Conforme a astróloga, esses fenômenos podem ser momentos de intensificação emocional e podem provocar reflexões profundas, mas não necessariamente significam o fim de um relacionamento. Muitas vezes, esses momentos podem ser oportunidades para crescimento e renovação, se bem geridos.

Durante o eclipse lunar em Peixes, são comuns relatos de noites agitadas, sonhos mais intensos e maior sensibilidade emocional (Imagem: shitao | Shutterstock)

Efeito do eclipse no sono

Segundo Emily Rosa, principalmente durante o eclipse lunar em Peixes, é possível encontrar relatos de noites agitadas, sonhos mais intensos e maior sensibilidade emocional. “O mais importante é identificar qual área do mapa será ativada com cada lunação (eclipses no fundo são mudanças nas fases da Lua) e observar o que emerge no momento”, aconselha.

No caso da lunação no signo de Peixes, é recomendado evitar excessos, principalmente com álcool e outras substâncias psicoativas. Noites mal dormidas e ambientes muito estimulantes podem tornar o período mais confuso emocionalmente.

O que muda em agosto?

Segundo a astróloga, o eclipse solar em Leão, em 12 de agosto, coloca em evidência temas como expressão pessoal, criatividade, autoestima e autenticidade. O eclipse lunar em Peixes, na madrugada de 28 do mesmo mês, lida com padrões inconscientes, hábitos e emoções que podem estar impedindo a realização de objetivos e sonhos.

Por Manuella Tavares