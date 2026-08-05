Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 05/08/2026

A energia do dia mostra que agir com consciência e equilíbrio será essencial para os nativos (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Para a quarta-feira, o tarot revela uma combinação de mudanças, oportunidades e reflexões importantes. Algumas cartas convidam a romper padrões e enfrentar desafios com maturidade, enquanto outras favorecem conquistas, crescimento e novos caminhos. A energia do dia mostra que agir com consciência e equilíbrio será essencial para transformar obstáculos em aprendizado.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries A Torre

O ariano encontrará novas oportunidades ao agir com flexibilidade diante das mudanças (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

A carta A Torre anuncia mudanças inesperadas que poderão derrubar estruturas já desgastadas, abrindo espaço para um novo ciclo. No amor, conversas sinceras poderão provocar transformações positivas na relação. Na carreira, uma reviravolta exigirá flexibilidade e rapidez para aproveitar novas oportunidades. Sua saúde pedirá atenção ao estresse e à necessidade de desacelerar. Entre amigos, apenas os vínculos verdadeiros permanecerão fortalecidos após esse período de transformações.

Touro Cavaleiro de Paus

O taurino viverá um dia de movimento, entusiasmo e coragem para seguir novos objetivos (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

A carta Cavaleiro de Paus indica um dia de movimento, entusiasmo e coragem para seguir novos objetivos. No amor, a paixão poderá ganhar força e favorecer momentos intensos. Na carreira, surgirão oportunidades para assumir desafios e demonstrar iniciativa. Sua saúde melhorará quando você direcionar sua energia para atividades físicas ou projetos motivadores. Entre amigos, convites inesperados prometem experiências divertidas e inspiradoras.

Gêmeos Rei de Copas

A habilidade de geminiano para lidar com pessoas facilitará negociações e decisões importantes (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

A carta Rei de Copas destaca a maturidade emocional e o equilíbrio nas relações. No amor, a compreensão e o diálogo fortalecerão os vínculos afetivos. Na carreira, sua habilidade para lidar com pessoas facilitará negociações e decisões importantes. Sua saúde se beneficiará quando você controlar a ansiedade e respeitar seus limites emocionais. Entre amigos, sua presença acolhedora fará diferença para quem busca apoio.

Câncer 2 de Paus

O canceriano dará passos importantes em direção aos planos que desejar construir (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

A carta 2 de Paus mostra que será o dia de olhar para o futuro e planejar novos passos. No amor, conversas sobre projetos em comum fortalecerão a relação, trazendo mais segurança. Na carreira, oportunidades de crescimento começarão a se desenhar. Sua saúde melhorará quando você organizar melhor sua rotina e evitar excessos. Entre amigos, novas conexões poderão abrir portas importantes para o futuro.

Leão 9 de Ouros

O leonino poderá colher os resultados de seus esforços e desfrutar de novas conquistas (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

A carta 9 de Ouros revela prosperidade, independência e satisfação pelas conquistas alcançadas. No amor, sua autoconfiança fortalecerá os relacionamentos, atraindo pessoas que valorizam sua essência. Na carreira, o reconhecimento pelo seu esforço poderá trazer recompensas financeiras. Sua saúde pedirá para manter o equilíbrio entre trabalho e descanso. Entre amigos, seu sucesso inspirará e motivará quem estiver ao seu redor.

Virgem 9 de Paus

O virginiano está perto de concluir uma etapa importante, mas ainda será preciso perseverar (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

A carta 9 de Paus mostra que você está perto de concluir uma etapa importante, mas ainda será preciso perseverar. No amor, a confiança será construída com paciência e dedicação. Na carreira, sua experiência ajudará a superar desafios sem perder o foco. Sua saúde pedirá atenção ao cansaço acumulado e ao descanso adequado. Entre amigos, conte com pessoas que sempre demonstraram lealdade.

Libra O Diabo

O libriano poderá fazer escolhas mais conscientes e deixar para trás o que limita seu crescimento (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

A carta O Diabo convida à reflexão sobre padrões, excessos e dependências que precisam ser transformados. No amor, será importante evitar ciúmes, controle ou relações desgastantes. Na carreira, o cuidado com decisões impulsivas ajudará a preservar sua estabilidade. Sua saúde pedirá atenção aos hábitos que prejudicam seu bem-estar físico e emocional. Entre amigos, afaste-se de influências negativas e fortaleça as relações saudáveis.

Escorpião A Justiça

O escorpiano colherá bons resultados ao agir com equilíbrio e responsabilidade (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

A carta A Justiça aponta equilíbrio, responsabilidade e colheita do que foi plantado. No amor, atitudes sinceras fortalecerão a confiança, ajudando a resolver pendências. Na carreira, decisões justas e bem planejadas favorecerão seu crescimento. Sua saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre corpo e mente. Entre amigos, a honestidade será a base para fortalecer vínculos importantes.

Sagitário Cavaleiro de Copas

O sagitariano viverá momentos especiais ao se abrir para novas conexões e oportunidades (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

A carta Cavaleiro de Copas favorece boas notícias, romantismo e aproximações sinceras. No amor, gestos de carinho fortalecerão a relação. Se estiver solteiro(a), poderá viver um encontro especial. Na carreira, propostas interessantes poderão surgir por meio de novos contatos. Sua saúde melhorará quando você desacelerar e reservar tempo para atividades prazerosas. Entre amigos, convites e reencontros prometem momentos de alegria.

Capricórnio 4 de Ouros

O capricorniano encontrará tranquilidade ao equilibrar segurança e flexibilidade (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

A carta 4 de Ouros fala sobre estabilidade e segurança, mas alerta para a importância de não se prender excessivamente ao controle. No amor, demonstrar mais seus sentimentos fortalecerá a relação. Na carreira, administrar bem seus recursos garantirá tranquilidade para os próximos passos. Sua saúde melhorará quando você equilibrar responsabilidades com momentos de descanso. Entre amigos, valorize quem demonstra lealdade e reciprocidade.

Aquário Pajem de Paus

O aquariano terá entusiasmo para iniciar novos projetos (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

A carta Pajem de Paus anuncia novidades, criatividade e entusiasmo para iniciar novos projetos. No amor, uma conversa ou um encontro inesperado poderá despertar sentimentos positivos. Na carreira, ideias inovadoras encontrarão espaço para crescer. Sua saúde ganhará mais disposição quando você romper a rotina e buscar atividades que despertem sua motivação. Entre amigos, novas amizades e convites prometem ampliar seus horizontes.

Peixes 5 de Ouros

O pisciano encontrará apoio para superar desafios e seguir mais confiante (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

A carta 5 de Ouros mostra um dia de desafios, mas lembra que nenhuma dificuldade precisa ser enfrentada sozinho(a). No amor, o apoio mútuo fortalecerá a relação e ajudará a superar inseguranças. Na carreira, uma fase mais delicada exigirá persistência e confiança nas próprias capacidades. Sua saúde pedirá atenção ao bem-estar emocional e ao descanso. Entre amigos, aceite ajuda quando necessário, pois pessoas sinceras estarão dispostas a estender a mão.