Quiche proteica: 5 receitas vegetarianas ricas em proteínas para o almoço

As quiches são uma ótima forma de transformar o almoço em uma refeição completa, equilibrada e nutritiva. Quando preparadas com fontes de proteína vegetal, elas ajudam a aumentar a saciedade, contribuem para a manutenção da massa muscular e fornecem nutrientes importantes para o organismo. Além de versáteis e práticas, podem ser preparadas com diferentes combinações de sabores, tornando o cardápio mais variado.
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A seguir, veja 5 receitas de quiches vegetarianas ricas em proteínas para o almoço!
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1. Quiche de tofu com alho-poró
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 xícara de chá de farinha de linhaça dourada
- 4 colheres de sopa de azeite
- 5 colheres de sopa de água gelada
- 1 colher de chá de sal
Recheio
- 500 g de tofu firme
- 2 talos de alho-poró cortados em rodelas
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 xícara de chá de leite de aveia
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 1 colher de sopa de suco de limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de aveia, a farinha de linhaça dourada e o sal. Acrescente o azeite e a água gelada, misturando até obter uma massa homogênea. Em seguida, forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível com a massa. Faça pequenos furos com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione o alho e o alho-poró e refogue até ficarem macios. Reserve. No liquidificador, bata o tofu, o leite de aveia, o amido de milho, a cúrcuma, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino até formar um creme liso e homogêneo. Transfira o creme para uma tigela, adicione o alho-poró refogado e misture delicadamente. Reserve.
Montagem
Espalhe o recheio sobre a massa pré-assada e nivele a superfície com uma espátula. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até o recheio ficar firme e levemente dourado. Retire do forno, deixe descansar por alguns minutos e sirva em seguida.
2. Quiche de berinjela com lentilha
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 4 colheres de sopa de azeite
- 5 colheres de sopa de água gelada
- 1 colher de chá de sal
Recheio
- 1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida
- 1 berinjela cortada em cubos
- 1 cebola fatiada
- 2 dentes de alho picados
- 100 g de tomate seco picado
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de orégano
- 1/2 colher de chá de páprica doce
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo integral, a farinha de amêndoas e o sal. Acrescente o azeite e a água gelada, misturando até formar uma massa homogênea. Em seguida, forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível com a massa. Faça pequenos furos com um garfo. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Acrescente a berinjela e cozinhe até ficar macia. Adicione o tomate seco e misture bem. Reserve. Bata no processador a lentilha, o orégano, a páprica, o restante do azeite, o sal e a pimenta-do-reino até obter um creme homogêneo. Misture o creme de lentilha ao refogado de berinjela e envolva delicadamente.
Montagem
Distribua o recheio sobre a massa e nivele a superfície. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos, ou até a massa dourar e o recheio ficar firme. Retire do forno, deixe descansar por alguns minutos antes de desenformar e sirva em seguida.
3. Quiche de palmito com cogumelo
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 xícara de chá de farinha de quinoa
- 4 colheres de sopa de azeite
- 5 colheres de sopa de água gelada
- 1 colher de chá de sal
Recheio
- 300 g de palmito cortado em rodelas
- 200 g de cogumelo paris fatiado
- 1 xícara de chá de ervilha fresca
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- 1/2 xícara de chá de leite de soja sem açúcar
- Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de aveia, a farinha de quinoa e o sal. Adicione o azeite e a água gelada aos poucos, misturando até obter uma massa homogênea. Forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível com a massa. Faça pequenos furos com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Acrescente o cogumelo e cozinhe até que libere e evapore a maior parte da água. Adicione o palmito e a ervilha e misture delicadamente.
Em um recipiente, dissolva o amido de milho no leite de soja. Despeje a mistura na panela e cozinhe, mexendo sempre, até o recheio engrossar levemente. Tempere com sal e pimenta-do-reino e desligue o fogo. Acrescente a salsinha e misture.
Montagem
Distribua o recheio sobre a massa pré-assada e espalhe uniformemente. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 a 35 minutos, ou até a massa ficar dourada e o recheio firme. Retire do forno, deixe descansar por 10 minutos antes de desenformar e sirva em seguida.
4. Quiche de espinafre com brócolis e abobrinha
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 1 xícara de chá de farinha de arroz
- 2 colheres de sopa de sementes de chia
- 5 colheres de sopa de azeite
- 6 colheres de sopa de água gelada
- 1 colher de chá de sal
Recheio
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre
- 1 xícara de chá de brócolis em floretes
- 1 abobrinha cortada em rodelas
- 150 g de tomate-cereja cortado ao meio
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 xícara de chá de leite vegetal sem açúcar
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de orégano
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de grão-de-bico, a farinha de arroz, as sementes de chia e o sal. Adicione o azeite e a água gelada, misturando até formar uma massa homogênea. Forre o fundo e as laterais de uma forma com fundo removível com a massa. Faça pequenos furos com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Acrescente o espinafre e o brócolis e cozinhe até o espinafre murchar. Reserve. Bata no processador o grão-de-bico, o leite vegetal, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino até obter um creme homogêneo. Misture o creme ao refogado de espinafre e brócolis. Reserve.
Montagem
Distribua o recheio sobre a massa pré-assada. Decore com as rodelas de abobrinha e os tomates-cereja. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até o recheio ficar firme. Retire do forno, deixe descansar por alguns minutos antes de desenformar e sirva em seguida.
5. Quiche de couve-flor com quinoa
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de milho fina
- 1 xícara de chá de farinha de quinoa
- 4 colheres de sopa de azeite
- 5 colheres de sopa de água gelada
- 1 colher de chá de sal
Recheio
- 2 xícaras de chá de couve-flor em floretes pequenos
- 3/4 de xícara de chá de quinoa cozida
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá de leite vegetal sem açúcar
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- 1 colher de chá de noz-moscada em pó
- Cebolinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de milho, a farinha de quinoa e o sal. Acrescente o azeite e a água gelada e misture até obter uma massa homogênea. Forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível com a massa. Faça pequenos furos com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Acrescente a couve-flor e cozinhe por cerca de 5 minutos, até ficar levemente macia. Adicione a quinoa cozida e misture delicadamente.
Em um recipiente, dissolva o amido de milho no leite vegetal e despeje sobre o refogado. Tempere com a noz-moscada, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar levemente. Desligue o fogo e misture a cebolinha.
Montagem
Distribua o recheio sobre a massa pré-assada e espalhe uniformemente. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 a 35 minutos, ou até a massa ficar dourada e o recheio firme. Retire do forno, deixe descansar por alguns minutos antes de desenformar e sirva em seguida.