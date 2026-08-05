Dia dos Pais: descubra o presente perfeito para cada signo

Escolher um presente para o Dia dos Pais é uma tarefa que exige amor e dedicação. Enquanto alguns valorizam experiências, outros preferem itens úteis, tecnológicos ou carregados de significado. Para quem busca uma inspiração diferente, a astrologia pode ser uma aliada na hora de encontrar algo que combine com a personalidade de cada pai.

Embora o mapa astral completo ofereça uma análise mais detalhada, o signo solar revela características marcantes, como preferências, estilo de vida e a forma como cada pessoa costuma aproveitar seus momentos de lazer. A seguir, a astróloga Eunice Ferrari lista o presente ideal para o pai de cada signo!

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Áries

O pai do signo de Áries gosta de experiências cheias de adrenalina e de estar em movimento (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Experiências cheias de adrenalina ou itens para esportes e aventura, como equipamentos de trilha, corrida ou um voucher para atividades radicais, são ideais para o pai ariano. Esse nativo gosta de desafios e de estar em movimento, por isso tende a valorizar presentes que despertem seu espírito competitivo e aventureiro.

Touro

O pai do signo de Touro aprecia produtos duráveis e de boa qualidade (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Itens que proporcionem conforto e bem-estar, como uma cesta gourmet, um vinho especial, um kit de churrasco de qualidade ou uma poltrona para relaxar, são ideais para o pai de Touro. Ele aprecia produtos duráveis, de boa qualidade e que transformam momentos simples em experiências prazerosas.

Gêmeos

O pai do signo de Gêmeos gosta de aprender coisas novas (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Livros, gadgets tecnológicos, fones de ouvido, cursos ou jogos de estratégia são boas sugestões para o pai de Gêmeos. Curioso por natureza, ele gosta de aprender coisas novas e de presentes que estimulem sua mente e ampliem seus interesses.

Câncer

O pai do signo de Câncer valoriza lembranças e demonstrações de carinho (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Álbuns de fotos personalizados, porta-retratos, objetos com significado afetivo ou um almoço especial em família são perfeitos para o pai canceriano. Ele valoriza lembranças e demonstrações de carinho, tornando os presentes emocionais os mais marcantes.

Leão

O pai do signo de Leão aprecia presentes elegantes e que transmitam reconhecimento (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Relógios, perfumes, acessórios sofisticados ou experiências exclusivas, como um jantar em um restaurante especial, são sugestões ideais para o pai leonino. Isso porque Leão aprecia presentes elegantes, que transmitam reconhecimento e façam com que ele se sinta valorizado.

Virgem

O pai do signo de Virgem gosta de presentes úteis e funcionais (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Organizadores, ferramentas, kits para escritório, agendas sofisticadas ou eletrônicos que facilitem a rotina são opções perfeitas para o pai virginiano. Prático e detalhista, ele costuma gostar de presentes úteis, funcionais e que tragam praticidade ao dia a dia.

Libra

O pai do signo de Libra valoriza beleza, harmonia e bom gosto (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Peças de decoração, perfumes, roupas elegantes ou experiências culturais, como ingressos para teatro ou exposições, fazem o pai de Libra mais feliz. Isso porque ele valoriza beleza, harmonia e bom gosto, preferindo presentes que unam estética e sofisticação.

Escorpião

O pai do signo de Escorpião aprecia presentes marcantes e cheios de significado (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Bebidas especiais, livros de suspense, itens de coleção ou experiências mais exclusivas e reservadas são ideais para o pai de Escorpião. Esse nativo aprecia presentes marcantes, cheios de significado e que demonstram atenção aos seus gostos pessoais.

Sagitário

O pai do signo de Sagitário adora explorar novos lugares e viver aventuras (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Acessórios de viagem, mochilas, equipamentos para camping, experiências ao ar livre ou passeios diferentes são boas sugestões para o pai sagitariano. Ele adora explorar novos lugares e viver aventuras, preferindo presentes ligados à liberdade e às descobertas.

Capricórnio

O pai do signo de Capricórnio valoriza presentes sofisticados e de longa duração (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Relógios clássicos, carteiras de couro, ferramentas profissionais ou itens de alta qualidade e longa duração fazem a cabeça do pai de Capricórnio. Esse nativo costuma valorizar presentes úteis, sofisticados e que representam investimento e durabilidade.

Aquário

O pai do signo de Aquário gosta de novidades e de tudo o que desperta criatividade (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Dispositivos tecnológicos, gadgets inovadores, livros sobre ciência ou sustentabilidade e acessórios modernos são perfeitos para o pai aquariano. Esse nativo gosta de novidades e de tudo o que desperta criatividade, inovação e novas formas de enxergar o mundo.

Peixes

O pai do signo de Peixes se encanta com presentes que despertem emoções (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Instrumentos musicais, livros, itens de arte, velas aromáticas, kits de autocuidado ou experiências relaxantes são ideias para o pai de Peixes. Sensível e criativo, o pisciano costuma se encantar com presentes que despertem emoções, estimulem a imaginação e proporcionem momentos de tranquilidade.

Por Mariah Eduarda Santos