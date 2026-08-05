Dia dos Pais: descubra o presente perfeito para cada signo

Escolher um presente para o Dia dos Pais é uma tarefa que exige amor e dedicação. Enquanto alguns valorizam experiências, outros preferem itens úteis, tecnológicos ou carregados de significado. Para quem busca uma inspiração diferente, a astrologia pode ser uma aliada na hora de encontrar algo que combine com a personalidade de cada pai.
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Embora o mapa astral completo ofereça uma análise mais detalhada, o signo solar revela características marcantes, como preferências, estilo de vida e a forma como cada pessoa costuma aproveitar seus momentos de lazer. A seguir, a astróloga Eunice Ferrari lista o presente ideal para o pai de cada signo!
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Áries
Experiências cheias de adrenalina ou itens para esportes e aventura, como equipamentos de trilha, corrida ou um voucher para atividades radicais, são ideais para o pai ariano. Esse nativo gosta de desafios e de estar em movimento, por isso tende a valorizar presentes que despertem seu espírito competitivo e aventureiro.
Touro
Itens que proporcionem conforto e bem-estar, como uma cesta gourmet, um vinho especial, um kit de churrasco de qualidade ou uma poltrona para relaxar, são ideais para o pai de Touro. Ele aprecia produtos duráveis, de boa qualidade e que transformam momentos simples em experiências prazerosas.
Gêmeos
Livros, gadgets tecnológicos, fones de ouvido, cursos ou jogos de estratégia são boas sugestões para o pai de Gêmeos. Curioso por natureza, ele gosta de aprender coisas novas e de presentes que estimulem sua mente e ampliem seus interesses.
Câncer
Álbuns de fotos personalizados, porta-retratos, objetos com significado afetivo ou um almoço especial em família são perfeitos para o pai canceriano. Ele valoriza lembranças e demonstrações de carinho, tornando os presentes emocionais os mais marcantes.
Leão
Relógios, perfumes, acessórios sofisticados ou experiências exclusivas, como um jantar em um restaurante especial, são sugestões ideais para o pai leonino. Isso porque Leão aprecia presentes elegantes, que transmitam reconhecimento e façam com que ele se sinta valorizado.
Virgem
Organizadores, ferramentas, kits para escritório, agendas sofisticadas ou eletrônicos que facilitem a rotina são opções perfeitas para o pai virginiano. Prático e detalhista, ele costuma gostar de presentes úteis, funcionais e que tragam praticidade ao dia a dia.
Libra
Peças de decoração, perfumes, roupas elegantes ou experiências culturais, como ingressos para teatro ou exposições, fazem o pai de Libra mais feliz. Isso porque ele valoriza beleza, harmonia e bom gosto, preferindo presentes que unam estética e sofisticação.
Escorpião
Bebidas especiais, livros de suspense, itens de coleção ou experiências mais exclusivas e reservadas são ideais para o pai de Escorpião. Esse nativo aprecia presentes marcantes, cheios de significado e que demonstram atenção aos seus gostos pessoais.
Sagitário
Acessórios de viagem, mochilas, equipamentos para camping, experiências ao ar livre ou passeios diferentes são boas sugestões para o pai sagitariano. Ele adora explorar novos lugares e viver aventuras, preferindo presentes ligados à liberdade e às descobertas.
Capricórnio
Relógios clássicos, carteiras de couro, ferramentas profissionais ou itens de alta qualidade e longa duração fazem a cabeça do pai de Capricórnio. Esse nativo costuma valorizar presentes úteis, sofisticados e que representam investimento e durabilidade.
Aquário
Dispositivos tecnológicos, gadgets inovadores, livros sobre ciência ou sustentabilidade e acessórios modernos são perfeitos para o pai aquariano. Esse nativo gosta de novidades e de tudo o que desperta criatividade, inovação e novas formas de enxergar o mundo.
Peixes
Instrumentos musicais, livros, itens de arte, velas aromáticas, kits de autocuidado ou experiências relaxantes são ideias para o pai de Peixes. Sensível e criativo, o pisciano costuma se encantar com presentes que despertem emoções, estimulem a imaginação e proporcionem momentos de tranquilidade.
Por Mariah Eduarda Santos