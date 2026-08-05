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Culinária

3 receitas de falafel ricas em proteína vegetal e fáceis de fazer 

Veja como é possível criar variações saborosas e nutritivas desse prato tradicional

Falafel de grão-de-bico com abobrinha (Imagem: Lecker Studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Falafel de grão-de-bico com abobrinha (Imagem: Lecker Studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O falafel é uma maneira saborosa de incluir mais proteínas vegetais e leguminosas no cardápio. As proteínas desempenham um papel importante na manutenção e no crescimento da massa muscular, contribuem para a saciedade e participam de diversas funções do organismo. Além de ser simples de preparar, o prato pode ganhar diferentes combinações, resultando em versões nutritivas e cheias de sabor. 

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A seguir, veja 3 receitas de falafel ricas em proteína vegetal e fáceis de fazer!

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1. Falafel de grão-de-bico com abobrinha

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico
  • 1 abobrinha ralada
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 xícara de chá de salsinha picada
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar
  • Água para deixar de molho

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe o grão-de-bico de molho em água por 12 horas. Escorra e reserve. Com um pano limpo, esprema bem a abobrinha para retirar o excesso de água. No processador, coloque o grão-de-bico, a abobrinha, a cebola, o alho, a salsinha, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter uma mistura uniforme. Modele a massa em bolinhas e disponha em uma assadeira untada com o azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 minutos, virando na metade do tempo, até dourar. Sirva em seguida.

Falafel de lentilha servido em prato verde com folhas em cima de guardanapo verde em cima de mesa de madeira
Falafel de lentilha (Imagem: marco mayer | Shutterstock)

2. Falafel de lentilha

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida
  • 1 ovo
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar
  • Água para deixar de molho

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe a lentilha de molho em água por 6 horas. Escorra e reserve. No processador, coloque a lentilha, a cebola, o alho, o ovo, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino e bata até formar uma massa homogênea. Modele a massa em bolinhas e disponha em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 a 30 minutos, virando na metade do tempo, até dourar. Sirva em seguida.

3. Falafel de tofu com brócolis

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico
  • 300 g de tofu firme
  • 1 xícara de chá de brócolis picado
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/4 de xícara de chá de coentro
  • 4 colheres de sopa de farinha de arroz
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar
  • Água para deixar de molho

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe o grão-de-bico de molho em água por 12 horas. Escorra e reserve. Pressione o tofu com papel-toalha para retirar o excesso de líquido. No processador, coloque o tofu, o brócolis, a cebola, o alho, o coentro, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter uma massa homogênea. Transfira a mistura para uma tigela, acrescente a farinha de arroz e misture até obter uma massa firme e fácil de modelar. Modele as bolinhas e disponha em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos, virando na metade do tempo, até dourar. Sirva em seguida. 

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    Por Redação EdiCase
    postado em 05/08/2026 19:06
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