Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 06/08/2026

A energia do dia favorecerá quem confiar na própria intuição sem perder o senso prático (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Para esta quinta-feira, o tarot convida a equilibrar sonhos, decisões e responsabilidade. Algumas cartas indicam conquistas e encerramentos positivos, enquanto outras alertam para medos, excesso de preocupações e a necessidade de agir com mais clareza. A energia do dia favorecerá quem confiar na própria intuição sem perder o senso prático.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 7 de Copas

O ariano precisará separar a fantasia da realidade para aproveitar as oportunidades (Imagem: sebos | Shutterstock)

A carta “7 de Copas” mostra muitas possibilidades surgindo ao mesmo tempo, mas será importante separar a fantasia da realidade. No amor, será melhor evitar criar expectativas exageradas e conversar com sinceridade sobre seus sentimentos. Na carreira, boas oportunidades aparecerão, desde que você mantenha o foco. Sua saúde pedirá atenção à ansiedade provocada pelo excesso de pensamentos. Entre amigos, conselhos diferentes poderão ajudar, mas a decisão final continuará sendo sua.

Touro O Sol

O taurino viverá um dia de reconhecimento, alegria e vitalidade (Imagem: sebos | Shutterstock)

A carta “O Sol” anuncia um dos dias mais positivos do ciclo, trazendo alegria, vitalidade e reconhecimento. No amor, a cumplicidade fortalecerá a relação. Se estiver solteiro(a), poderá viver momentos especiais. Na carreira, seu talento será valorizado e poderá render excelentes resultados. Sua saúde ganhará mais energia e disposição para enfrentar qualquer desafio. Entre amigos, encontros descontraídos renovarão o ânimo e fortalecerão os laços.

Gêmeos 7 de Espadas

O geminiano deverá agir com inteligência e cautela diante de situações pouco claras (Imagem: sebos | Shutterstock)

A carta “7 de Espadas” recomenda agir com inteligência e cautela diante de situações pouco claras. No amor, a confiança precisará ser construída com transparência para evitar mal-entendidos. Na carreira, será importante proteger projetos e evitar compartilhar planos antes da hora. Sua saúde pedirá atenção ao desgaste mental causado por preocupações excessivas. Entre amigos, será importante valorizar quem demonstra lealdade e evitar alimentar fofocas.

Câncer O Mundo

O canceriano encerrará um ciclo importante com a sensação de missão cumprida (Imagem: sebos | Shutterstock)

A carta “O Mundo” indica a conclusão de um ciclo importante e a sensação de missão cumprida. No amor, a relação tenderá a entrar em uma fase de maior estabilidade e realização. Na carreira, conquistas recentes abrirão espaço para novos desafios e crescimento. Sua saúde se fortalecerá quando você celebrar suas vitórias e mantiver hábitos equilibrados. Entre amigos, o reconhecimento e o carinho de pessoas queridas tornarão o dia ainda mais especial.

Leão 3 de Paus

Os projetos do leonino iniciados anteriormente começarão a apresentar resultados (Imagem: sebos | Shutterstock)

A carta “3 de Paus” favorece a expansão, o planejamento e a confiança no futuro. No amor, conversar sobre planos e sonhos fortalecerá os vínculos. Na carreira, projetos iniciados anteriormente começarão a apresentar resultados promissores. Sua saúde melhorará quando você mantiver uma rotina equilibrada e evitar sobrecargas. Entre amigos, novas conexões poderão ampliar seus horizontes pessoais e profissionais.

Virgem 9 de Espadas

O virginiano deverá evitar alimentar inseguranças e buscar dialogar antes de agir (Imagem: sebos | Shutterstock)

A carta “9 de Espadas” alerta para preocupações que podem ser maiores do que a realidade. No amor, evite alimentar inseguranças e procure dialogar antes de tirar conclusões. Na carreira, o excesso de cobrança poderá impedir que você reconheça o próprio potencial. Sua saúde pedirá atenção especial ao sono, ao descanso e ao equilíbrio emocional. Entre amigos, conversar com alguém de confiança ajudará a aliviar o peso das preocupações.

Libra 8 de Espadas

O libriano deverá acreditar na própria capacidade para aproveitar as oportunidades (Imagem: sebos | Shutterstock)

A carta “8 de Espadas” mostra que algumas limitações existem mais na mente do que na realidade. No amor, libertar-se de medos antigos permitirá viver relações mais saudáveis. Na carreira, será preciso acreditar mais na própria capacidade para aproveitar as oportunidades. Sua saúde melhorará quando você reduzir a ansiedade e evitar pensamentos repetitivos. Entre amigos, aceitar apoio e não ter receio de pedir ajuda fará diferença.

Escorpião Cavaleiro de Espadas

O escorpiano terá um dia de decisões rápidas e determinação (Imagem: sebos | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Espadas” traz um dia de decisões rápidas e muita determinação. No amor, o diálogo direto ajudará a esclarecer situações pendentes, mas será importante evitar impulsividade nas palavras. Na carreira, sua iniciativa poderá abrir portas importantes. Sua saúde pedirá cuidado apenas com o excesso de tensão e de pressa. Entre amigos, a sinceridade será essencial para manter relações equilibradas.

Sagitário 9 de Paus

O sagitariano estará muito próximo de alcançar um objetivo importante (Imagem: sebos | Shutterstock)

A carta “9 de Paus” mostra que você está muito próximo(a) de alcançar um objetivo importante, mesmo que o caminho pareça cansativo. No amor, persistir e confiar fortalecerá a relação. Na carreira, sua experiência permitirá superar desafios sem desistir. Sua saúde pedirá mais atenção ao descanso e à recuperação das energias. Entre amigos, o apoio de pessoas leais será um incentivo para seguir em frente.

Capricórnio 10 de Ouros

O capricorniano viverá um dia de estabilidade e prosperidade (Imagem: sebos | Shutterstock)

A carta “10 de Ouros” anuncia estabilidade, prosperidade e segurança em diferentes áreas da vida. No amor, o relacionamento ganhará maturidade e favorecerá planos de longo prazo. Na carreira, o esforço realizado tenderá a trazer reconhecimento e crescimento financeiro. Sua saúde permanecerá equilibrada quando você mantiver bons hábitos e respeitar seus limites. Entre amigos e familiares, o dia será favorável para a união e momentos de celebração.

Aquário A Força

O aquariano enfrentará desafios com coragem, equilíbrio e autocontrole (Imagem: sebos | Shutterstock)

A carta “A Força” revela coragem, equilíbrio e autocontrole para enfrentar qualquer desafio. No amor, a paciência e o carinho fortalecerão a relação. Na carreira, sua determinação permitirá vencer obstáculos sem perder a serenidade. Sua saúde melhorará quando você canalizar sua energia de maneira positiva e evitar o excesso de estresse. Entre amigos, sua postura inspiradora será um exemplo para quem estiver ao seu redor.

Peixes A Sacerdotisa

O pisciano passará por um dia de introspecção e fortalecimento da intuição (Imagem: sebos | Shutterstock)

A carta “A Sacerdotisa” convida à introspecção e ao fortalecimento da intuição. No amor, ouvir o coração antes de agir evitará conflitos desnecessários. Na carreira, observar mais do que agir impulsivamente permitirá tomar decisões mais acertadas. Sua saúde melhorará quando você respeitar seu tempo e encontrar momentos de silêncio e descanso. Entre amigos, uma conversa sincera poderá trazer respostas que você buscava há muito tempo.