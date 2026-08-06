Mensagem das runas para agosto: veja o que os símbolos revelam sobre o mês

As runas são um antigo sistema de leitura oracular utilizado para ajudar a compreender situações, refletir sobre desafios e buscar orientação diante de dúvidas e decisões. Cada símbolo carrega significados próprios e funciona como um convite à reflexão sobre diferentes aspectos da vida.

Neste mês de agosto, as antigas runas sussurram uma mensagem de força, transformação e prosperidade. Entre os símbolos que se destacam, três runas surgem como guias para essa caminhada:

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Fehu A Runa da Abundância

Agosto inicia lembrando que a verdadeira prosperidade nasce daquilo que cultivamos com dedicação. Fehu anuncia oportunidades, crescimento e movimento. Será tempo de reconhecer seus talentos, valorizar suas conquistas e permitir que a energia da abundância circule em sua vida. Compartilhar também fortalece a prosperidade.

Tiwaz A Runa da Coragem

Nem todos os caminhos serão simples, mas Tiwaz recorda que a vitória pertence àqueles que agem com honra, disciplina e determinação. Este será um mês para defender seus ideais, manter a palavra e seguir em frente mesmo diante dos desafios. A coragem silenciosa abre portas que a força bruta jamais conseguiria abrir.

A Runa da Colheita pde para confiar no ritmo da vida, sem apressar as coisas (Imagem: Oksana Lyskova | Shutterstock)

Jera A Runa da Colheita

Ao final do ciclo, Jera anuncia que tudo possui seu tempo. O que foi semeado com amor, esforço e sabedoria começará a dar frutos. Não apresse os acontecimentos. Confie no ritmo da vida, pois agosto poderá trazer recompensas, reconhecimento e a confirmação de que cada passo dado teve um propósito.

Mensagem das runas

Agosto será um convite para unir abundância, coragem e paciência. Receba as oportunidades com gratidão, enfrente os desafios com firmeza e lembre-se de que nenhuma colheita acontece antes do tempo certo.

Que as antigas runas iluminem seus caminhos, fortaleçam seu espírito e revelem a sabedoria necessária para transformar cada experiência em crescimento. Que agosto seja um mês de boas colheitas, decisões sábias e bênçãos abundantes.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.