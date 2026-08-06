10 sinais de que o uso da inteligência artificial pode estar prejudicando o aprendizado

O equilíbrio no uso da inteligência artificial é fundamental para o desenvolvimento dos estudantes (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Presente em celulares, computadores e diversas plataformas digitais, a Inteligência Artificial (IA) já integra o dia a dia de muitas crianças e adolescentes. No ambiente educacional, a tecnologia tem sido cada vez mais utilizada como um recurso complementar, trazendo novas possibilidades para pesquisas, atividades e acesso a informações. Mas, apesar de oferecer benefícios para o processo de aprendizagem, a ferramenta também levanta discussões sobre a maneira adequada de utilizá-la na rotina escolar.

Para a psicopedagoga Paula Furtado, o uso excessivo da IA compromete a autonomia e o desenvolvimento do pensamento crítico quando deixa de funcionar como uma ferramenta de apoio à aprendizagem e passa a substituir o processo de reflexão e construção do conhecimento pelo próprio estudante.

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Sinais de que o uso da IA pode estar atrapalhando o aprendizado

De acordo com Paula Furtado, pais e professores precisam ficar atentos aos sinais de que o recurso tecnológico está substituindo o esforço intelectual dos estudantes. Veja os principais:

A criança não consegue iniciar nenhuma tarefa sem consultar a IA; Demonstra irritação quando precisa produzir algo sozinha; Entrega textos muito diferentes da sua forma habitual de escrever; Não sabe explicar o conteúdo apresentado; A criança usa a ferramenta escondida, sem que outras pessoas percebam; Reduz o contato com colegas, professores ou familiares para conversar apenas com sistemas digitais; Compartilha informações pessoais ou íntimas; Procura aconselhamento emocional para situações graves; Passa muitas horas conectada; Apresenta queda na atenção, no rendimento ou no interesse pelas atividades.

A psicopedagoga Paula Furtado ressalta que “nenhum desses comportamentos devem ser analisados isoladamente. É importante observar a frequência, a intensidade e as mudanças no comportamento geral, complementa a especialista em educação.

A mediação de pais e professores é fundamental para que a inteligência artificial seja uma aliada no processo de aprendizagem (Imagem: New Africa | Shutterstock)

A importância da mediação humana no uso da tecnologia

A tecnologia, por si só, não melhora nem piora a educação. O que define seus efeitos é o projeto pedagógico, a intencionalidade e a mediação humana. Nas escolas, Paula Furtado ressalta que os educadores devem mostrar aos alunos que a rapidez na realização de um exercício nem sempre é vantagem, pois existem aprendizagens que exigem tempo, repetição, esforço, silêncio e maturação.

E, em casa, a profissional orienta os pais a estabelecerem combinados sobre horários, tipos de ferramentas, proteção de dados e situações em que o uso da inteligência artificial é permitido. Ela também recomenda realizar experiências em conjunto, como formular uma pergunta à IA, analisar a resposta, identificar possíveis erros e comparar as informações com fontes confiáveis.

A supervisão mais eficaz não é aquela em que o adulto vigia cada movimento, mas aquela em que a criança desenvolve critérios para agir mesmo quando ninguém está olhando, explica Paula Furtado.

IA não substitui o processo de aprendizagem

A psicopedagoga reforça, portanto, que a inteligência artificial pode acelerar respostas, mas não substitui o desenvolvimento de habilidades como argumentação, criatividade, memória, persistência e pensamento crítico, que são construídas durante o processo de aprendizagem.

Por Elenice Cóstola