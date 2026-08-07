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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 07/08/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco

A energia favorecerá quem conseguir agir com sabedoria, sem se prender ao passado nem agir por impulso (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A energia favorecerá quem conseguir agir com sabedoria, sem se prender ao passado nem agir por impulso (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A sexta-feira trará lições sobre transformação, paciência e fortalecimento interior. Algumas cartas do tarot pedem o encerramento de ciclos e mudanças de perspectiva, enquanto outras anunciam estabilidade, prosperidade e boas notícias. A energia do dia favorecerá quem conseguir agir com sabedoria, sem se prender ao passado nem agir por impulso.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 7 de Espadas

Ilustração do signo de Áries em amarelo sobre um fundo azul
A sinceridade será essencial para o ariano evitar mal-entendidos e fortalecer a confiança no amor (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

A carta “7 de Espadas” recomenda cautela e estratégia diante de situações delicadas. No amor, a sinceridade será essencial para evitar mal-entendidos e fortalecer a confiança. Na carreira, agir com discrição e planejamento ajudará a proteger seus projetos. Sua saúde pedirá atenção ao excesso de preocupações e ao desgaste mental. Entre amigos, escolha bem em quem confiar e evite se envolver em conflitos desnecessários.

Touro A Morte

Ilustração do signo de Touro em amarelo sobre um fundo azul
Mudanças importantes poderão representar crescimento e novas oportunidades ao taurino (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

A carta “A Morte” anuncia o fim de um ciclo e o início de uma fase de renovação. No amor, deixar antigas mágoas para trás abrirá espaço para relações mais saudáveis. Na carreira, mudanças importantes poderão representar crescimento e novas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você abandonar hábitos que não fazem bem ao corpo e à mente. Entre amigos, algumas conexões poderão se transformar, dando lugar a relações mais verdadeiras.

Gêmeos 4 de Copas

Ilustração do signo de Gêmeos em amarelo sobre um fundo azul
Uma proposta interessante exigirá mais atenção do geminiano antes de ser descartada (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

A carta “4 de Copas” mostra que oportunidades poderão passar despercebidas se você permanecer preso(a) à insatisfação. No amor, valorizar quem demonstra carinho e evitar comparar o presente com experiências passadas fará a diferença. Na carreira, uma proposta interessante exigirá mais atenção antes de ser descartada. Sua saúde pedirá momentos de lazer para aliviar o excesso de pensamentos. Entre amigos, alguém poderá oferecer um apoio importante quando você menos esperar.

Câncer A Sacerdotisa

Ilustração do signo de Câncer em amarelo sobre um fundo azul
Na carreira, agir com discrição e estratégia será mais vantajoso para o canceriano do que agir por impulso (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

A carta “A Sacerdotisa” fortalece sua intuição e mostra que nem todas as respostas precisam ser encontradas imediatamente. No amor, ouvir seu coração ajudará a compreender melhor os sentimentos da relação. Na carreira, agir com discrição e estratégia será mais vantajoso do que agir por impulso. Sua saúde melhorará quando você respeitar seus momentos de descanso e silêncio. Entre amigos, uma conversa sincera poderá revelar algo importante.

Leão A Força

Ilustração do signo de Leão em amarelo sobre um fundo azul
A determinação do leonino será reconhecida e abrirá caminhos para novas conquistas (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

A carta “A Força” revela coragem, equilíbrio e domínio das emoções. No amor, a paciência fortalecerá os vínculos e ajudará a superar pequenos desafios. Na carreira, sua determinação será reconhecida e abrirá caminhos para novas conquistas. Sua saúde ganhará mais estabilidade quando você administrar melhor o estresse. Entre amigos, sua postura positiva inspirará quem estiver ao seu redor.

Virgem Rei de Paus

Ilustração do signo de Virgem em amarelo sobre um fundo azul
Será um excelente dia para o virginiano assumir responsabilidades e mostrar seu potencial (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

A carta “Rei de Paus” aponta liderança, confiança e capacidade de transformar ideias em resultados. No amor, sua segurança fortalecerá a relação e favorecerá conversas sobre o futuro. Na carreira, será um excelente dia para assumir responsabilidades e mostrar seu potencial. Sua saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre trabalho e descanso. Entre amigos, sua iniciativa motivará pessoas próximas.

Libra 10 de Ouros

Ilustração do signo de Libra em amarelo sobre um fundo azul
Os esforços do libriano começarão a gerar reconhecimento e estabilidade financeira (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

A carta “10 de Ouros” anuncia prosperidade, estabilidade e realização. No amor, o relacionamento tenderá a ganhar mais segurança e favorecer planos duradouros. Na carreira, os esforços realizados começarão a gerar reconhecimento e estabilidade financeira. Sua saúde permanecerá fortalecida quando você mantiver uma rotina equilibrada. Entre amigos e familiares, o dia favorecerá encontros felizes e momentos de união.

Escorpião A Estrela

Ilustração do signo de Escorpião em amarelo sobre um fundo azul
O relacionamento do escorpiano ganhará mais leveza (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

A carta “A Estrela” traz esperança, proteção e renovação. No amor, feridas antigas começarão a cicatrizar, e o relacionamento ganhará mais leveza. Na carreira, novas oportunidades surgirão caso continue acreditando em seus talentos. Sua saúde melhorará gradualmente, trazendo mais disposição e bem-estar. Entre amigos, pessoas sinceras oferecerão apoio e incentivo para seus próximos passos.

Sagitário O Enforcado

Ilustração do signo de Sagitário em amarelo sobre um fundo azul
A saúde do sagitariano pedirá desaceleração e mais atenção ao descanso (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

A carta “O Enforcado” convida à paciência e à mudança de perspectiva. No amor, respeitar o tempo da relação ajudará a evitar conflitos desnecessários. Na carreira, uma pausa estratégica permitirá enxergar soluções que antes pareciam invisíveis. Sua saúde pedirá desaceleração e mais atenção ao descanso. Entre amigos, ouvir opiniões diferentes poderá ampliar sua visão sobre uma situação importante.

Capricórnio O Imperador

Ilustração do signo de Capricórnio em amarelo sobre um fundo azul
Atitudes maduras fortalecerão a confiança e criarão mais segurança na relação do capricorniano (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

A carta “O Imperador” destaca estabilidade, organização e liderança. No amor, atitudes maduras fortalecerão a confiança, criando mais segurança na relação. Na carreira, sua disciplina e competência serão reconhecidas por pessoas influentes. Sua saúde melhorará quando você mantiver hábitos consistentes e evitar excessos. Entre amigos, sua capacidade de orientar e apoiar será muito valorizada.

Aquário 10 de Espadas

Ilustração do signo de Aquário em amarelo sobre um fundo azul
A saúde do aquariano pedirá atenção ao descanso físico e emocional (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” mostra que um ciclo desgastante está chegando ao fim, abrindo espaço para um novo começo. No amor, deixar o passado para trás permitirá viver relações mais leves e verdadeiras. Na carreira, mudanças poderão parecer difíceis inicialmente, mas trarão crescimento no futuro. Sua saúde pedirá atenção ao descanso físico e emocional. Entre amigos, permaneça próximo de quem oferecer apoio sincero durante essa fase de transição.

Peixes 8 de Paus

Ilustração do signo de Peixes em amarelo sobre um fundo azul
Oportunidades surgirão de forma ágil e exigirão decisões rápidas do pisciano (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

A carta “8 de Paus” anuncia movimento, boas notícias e acontecimentos rápidos. No amor, conversas importantes aproximarão ainda mais o casal. Se estiver solteiro(a), poderá viver um encontro inesperado. Na carreira, oportunidades surgirão de forma ágil e exigirão decisões rápidas. Sua saúde ganhará mais energia e disposição para colocar projetos em prática. Entre amigos, convites e reencontros prometem tornar o dia mais leve e animado.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 07/08/2026 08:06
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