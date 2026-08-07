Panqueca proteica: 5 receitas rápidas e ricas em proteínas para um almoço saudável

Para quem deseja seguir uma alimentação equilibrada, as panquecas podem ser uma ótima escolha. Quando preparadas com boas fontes de proteína, elas contribuem para uma refeição mais nutritiva e podem auxiliar na saciedade ao longo do dia. Com ingredientes acessíveis e preparos simples, é possível combinar diferentes recheios e tornar essa opção ainda mais saudável e saborosa.
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A seguir, confira 5 receitas de panquecas rápidas e ricas em proteínas para um almoço saudável!
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1. Panqueca de frango
Ingredientes
Massa
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1 pitada de sal
- 1 colher de sopa de azeite
Recheio
- 2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado
- 1/2 cebola picada
- 1 cenoura ralada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de molho de tomate
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Finalização
- 1 xícara de chá de molho de tomate
- Queijo parmesão ralado a gosto para finalizar
Modo de preparo
Massa
Em um liquidificador, bata os ovos, a farinha de aveia, o leite, o sal e o azeite até obter uma massa homogênea. Em seguida, aqueça uma frigideira em fogo médio e despeje uma pequena quantidade da massa, espalhando para formar uma camada fina. Doure dos dois lados e repita o processo até terminar a massa. Reserve.
Recheio
Aqueça uma panela em fogo médio, adicione o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o tomate e cozinhe até começar a desmanchar. Adicione o frango desfiado, a cenoura e o molho de tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino moída. Misture bem e finalize com cheiro-verde.
Montagem
Recheie cada disco de panqueca com o frango e enrole cuidadosamente. Distribua as panquecas em um refratário, cubra com o molho de tomate e polvilhe o queijo parmesão ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 10 minutos, apenas para aquecer e gratinar. Sirva em seguida.
2. Panqueca de rúcula com salmão
Ingredientes
Massa
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de rúcula picada
- 1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 1/4 de xícara de chá de água
- 1/2 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de fermento em pó
- Sal, páprica defumada e pimenta-do-reino moída a gosto
Recheio
- 4 colheres de sopa de queijo cottage
- 200 g de filé de salmão grelhado e desfiado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
No liquidificador, coloque os ovos, a rúcula, a farinha de grão-de-bico, a água, o azeite, o sal, a páprica defumada e a pimenta-do-reino. Bata até obter uma massa homogênea. Em seguida, acrescente o fermento em pó e misture delicadamente. Aqueça uma frigideira untada com azeite em fogo médio e despeje uma porção da massa, formando uma panqueca fina. Cozinhe até dourar dos dois lados e retire. Repita o processo até finalizar a massa.
Recheio
Em um recipiente, misture o salmão desfiado com o queijo cottage. Tempere com sal e pimenta-do-reino, misturando bem para incorporar os sabores.
Montagem
Espalhe a mistura de salmão com queijo cottage sobre as panquecas e enrole cuidadosamente. Sirva em seguida.
3. Panqueca de tofu e espinafre
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 1 xícara de chá de água
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de fermento em pó
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Recheio
- 300 g de tofu firme amassado
- 2 xícaras de chá de folhas de espinafre picadas
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de aveia, a farinha de grão-de-bico, a água, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino moída até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento e mexa delicadamente. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e despeje uma porção da massa, espalhando para formar um disco fino. Cozinhe até dourar dos dois lados, repetindo o processo com o restante da massa.
Recheio
Aqueça o azeite de oliva em uma frigideira em fogo médio e refogue o alho até dourar levemente. Acrescente o espinafre e cozinhe até murchar. Em seguida, adicione o tofu amassado e a cúrcuma. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída e misture bem até formar um recheio cremoso.
Montagem
Distribua o recheio de tofu e espinafre sobre as panquecas e enrole cuidadosamente para não abrirem. Sirva em seguida.
4. Panqueca de carne com cogumelo
Ingredientes
Massa
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 2 colheres de sopa de farinha de grão-de-bico
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Recheio
- 300 g de patinho moído
- 1 xícara de chá de cogumelo paris fatiado
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal, noz-moscada, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto
Modo de preparo
Massa
No liquidificador, coloque os ovos, o leite, a farinha de aveia, a farinha de grão-de-bico, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Bata até obter uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira em fogo médio e despeje uma porção da massa, espalhando para formar uma camada fina. Cozinhe até dourar dos dois lados e repita o processo até finalizar toda a massa.
Recheio
Aqueça uma panela em fogo médio, adicione o azeite e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a carne moída e cozinhe até perder a coloração avermelhada. Adicione o cogumelo, tempere com sal, noz-moscada e pimenta-do-reino, refogando por mais alguns minutos. Finalize com cebolinha picada.
Montagem
Distribua o recheio de carne com cogumelo sobre as panquecas e enrole cuidadosamente. Sirva em seguida.
5. Panqueca de atum com ricota
Ingredientes
Massa
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de fermento em pó
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Recheio
- 280 g de atum sólido ao natural escorrido
- 250 g de ricota amassada
- 2 colheres de sopa de iogurte natural
- 1/2 cebola picada
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
No liquidificador, bata os ovos, a aveia, a farinha de trigo, o leite, o azeite, o fermento, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma massa uniforme. Aqueça uma frigideira em fogo médio e despeje uma pequena quantidade da massa, espalhando para formar uma panqueca fina. Doure dos dois lados e repita o processo até finalizar a massa.
Recheio
Em um recipiente, misture o atum, a ricota amassada, o iogurte natural, a cebola e o cheiro-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Montagem
Distribua o recheio sobre as massas de panqueca, enrole cuidadosamente e sirva em seguida.