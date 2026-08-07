Panqueca proteica: 5 receitas rápidas e ricas em proteínas para um almoço saudável

Para quem deseja seguir uma alimentação equilibrada, as panquecas podem ser uma ótima escolha. Quando preparadas com boas fontes de proteína, elas contribuem para uma refeição mais nutritiva e podem auxiliar na saciedade ao longo do dia. Com ingredientes acessíveis e preparos simples, é possível combinar diferentes recheios e tornar essa opção ainda mais saudável e saborosa.

A seguir, confira 5 receitas de panquecas rápidas e ricas em proteínas para um almoço saudável!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

1. Panqueca de frango

Ingredientes

Massa

2 ovos

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de leite

1 pitada de sal

1 colher de sopa de azeite

Recheio

2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado

e desfiado 1/2 cebola picada

1 cenoura ralada

2 dentes de alho picados

1 tomate sem sementes e picado

1 colher de sopa de azeite

2 colheres de sopa de molho de tomate

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Finalização

1 xícara de chá de molho de tomate

Queijo parmesão ralado a gosto para finalizar

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, bata os ovos, a farinha de aveia, o leite, o sal e o azeite até obter uma massa homogênea. Em seguida, aqueça uma frigideira em fogo médio e despeje uma pequena quantidade da massa, espalhando para formar uma camada fina. Doure dos dois lados e repita o processo até terminar a massa. Reserve.

Recheio

Aqueça uma panela em fogo médio, adicione o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o tomate e cozinhe até começar a desmanchar. Adicione o frango desfiado, a cenoura e o molho de tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino moída. Misture bem e finalize com cheiro-verde.

Montagem

Recheie cada disco de panqueca com o frango e enrole cuidadosamente. Distribua as panquecas em um refratário, cubra com o molho de tomate e polvilhe o queijo parmesão ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 10 minutos, apenas para aquecer e gratinar. Sirva em seguida.

2. Panqueca de rúcula com salmão

Ingredientes

Massa

2 ovos

1 xícara de chá de rúcula picada

picada 1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1/4 de xícara de chá de água

1/2 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de fermento em pó

Sal, páprica defumada e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

4 colheres de sopa de queijo cottage

200 g de filé de salmão grelhado e desfiado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, coloque os ovos, a rúcula, a farinha de grão-de-bico, a água, o azeite, o sal, a páprica defumada e a pimenta-do-reino. Bata até obter uma massa homogênea. Em seguida, acrescente o fermento em pó e misture delicadamente. Aqueça uma frigideira untada com azeite em fogo médio e despeje uma porção da massa, formando uma panqueca fina. Cozinhe até dourar dos dois lados e retire. Repita o processo até finalizar a massa.

Recheio

Em um recipiente, misture o salmão desfiado com o queijo cottage. Tempere com sal e pimenta-do-reino, misturando bem para incorporar os sabores.

Montagem

Espalhe a mistura de salmão com queijo cottage sobre as panquecas e enrole cuidadosamente. Sirva em seguida.

3. Panqueca de tofu e espinafre

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1 xícara de chá de água

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de fermento em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

300 g de tofu firme amassado

2 xícaras de chá de folhas de espinafre picadas

picadas 1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de cúrcuma em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de aveia, a farinha de grão-de-bico, a água, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino moída até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento e mexa delicadamente. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e despeje uma porção da massa, espalhando para formar um disco fino. Cozinhe até dourar dos dois lados, repetindo o processo com o restante da massa.

Recheio

Aqueça o azeite de oliva em uma frigideira em fogo médio e refogue o alho até dourar levemente. Acrescente o espinafre e cozinhe até murchar. Em seguida, adicione o tofu amassado e a cúrcuma. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída e misture bem até formar um recheio cremoso.

Montagem

Distribua o recheio de tofu e espinafre sobre as panquecas e enrole cuidadosamente para não abrirem. Sirva em seguida.

Panqueca de carne com cogumelo (Imagem: Peredniankina | Shutterstock)

4. Panqueca de carne com cogumelo

Ingredientes

Massa

2 ovos

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

2 colheres de sopa de farinha de grão-de-bico

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

300 g de patinho moído

1 xícara de chá de cogumelo paris fatiado

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

Sal, noz-moscada, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, coloque os ovos, o leite, a farinha de aveia, a farinha de grão-de-bico, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Bata até obter uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira em fogo médio e despeje uma porção da massa, espalhando para formar uma camada fina. Cozinhe até dourar dos dois lados e repita o processo até finalizar toda a massa.

Recheio

Aqueça uma panela em fogo médio, adicione o azeite e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a carne moída e cozinhe até perder a coloração avermelhada. Adicione o cogumelo, tempere com sal, noz-moscada e pimenta-do-reino, refogando por mais alguns minutos. Finalize com cebolinha picada.

Montagem

Distribua o recheio de carne com cogumelo sobre as panquecas e enrole cuidadosamente. Sirva em seguida.

5. Panqueca de atum com ricota

Ingredientes

Massa

2 ovos

1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de fermento em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

280 g de atum sólido ao natural escorrido

sólido ao natural escorrido 250 g de ricota amassada

2 colheres de sopa de iogurte natural

1/2 cebola picada

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata os ovos, a aveia, a farinha de trigo, o leite, o azeite, o fermento, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma massa uniforme. Aqueça uma frigideira em fogo médio e despeje uma pequena quantidade da massa, espalhando para formar uma panqueca fina. Doure dos dois lados e repita o processo até finalizar a massa.

Recheio

Em um recipiente, misture o atum, a ricota amassada, o iogurte natural, a cebola e o cheiro-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Montagem

Distribua o recheio sobre as massas de panqueca, enrole cuidadosamente e sirva em seguida.