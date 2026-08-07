Agosto marca o auge da safra dos cítricos no Brasil, tornando a tangerina ainda mais presente nas feiras e nos supermercados. Com maior oferta, a fruta, também chamada de mexerica ou bergamota, costuma ser encontrada por preços mais acessíveis. Além de ser uma excelente fonte de vitamina C, ela se destaca pelo aroma marcante, pela polpa suculenta e pela acidez suave, características que combinam muito bem com o preparo de sobremesas.

Abaixo, confira 3 receitas de sobremesas com tangerina para aproveitar a fruta da estação!

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1. Cheesecake de tangerina na taça

Ingredientes

200 g de biscoito tipo maisena

tipo maisena 4 colheres de sopa de manteiga derretida

300 g de cream cheese em temperatura ambiente

395 g de leite condensado

1 xícara de chá de creme de leite

Suco de 1 tangerina

1 colher de sopa de suco de limão

Gomos de 3 a 4 tangerinas, sem sementes e sem os fiapos brancos

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

No liquidificador, bata os biscoitos até obter uma farofa. Em um recipiente, misture o biscoito triturado com a manteiga derretida até formar uma farofa úmida. Reserve. Em uma tigela, bata o cream cheese com o leite condensado, o creme de leite, o suco de tangerina e o suco de limão até obter um creme liso e homogêneo.

Nas taças, faça uma primeira camada com parte da farofa de biscoito, pressionando levemente o fundo. Cubra com uma camada do creme e, em seguida, acrescente outra camada de farofa. Repita as camadas até quase o topo, finalizando com o creme. Leve à geladeira por, no mínimo, 4 horas, até firmar. Na hora de servir, decore com os gomos de tangerina por cima e finalize com folhas de hortelã.

Rocambole de chocolate com tangerina (Imagem: irina02 | Shutterstock)

2. Rocambole de chocolate com tangerina

Ingredientes

Massa de chocolate

200 g de biscoito tipo maisena

4 colheres de sopa de cacau em pó

395 g de leite condensado

2 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de castanha -do-pará picada

-do-pará picada 4 tangerinas sem casca, sem sementes e sem os fiapos brancos

Creme branco

200 g de cream cheese em temperatura ambiente

3 colheres de sopa de leite condensado

1 colher de chá de raspas da casca da tangerina

Modo de preparo

Massa de chocolate

No liquidificador, bata os biscoitos até obter uma farofa. Reserve. Em uma panela, em fogo baixo, coloque o leite condensado, a manteiga e o cacau em pó. Mexa sem parar até formar um brigadeiro firme, que desgruda do fundo da panela. Retire do fogo e misture com o biscoito e a castanha-do-pará, mexendo até obter uma massa homogênea e modelável. Deixe amornar.

Creme branco

Em uma tigela, misture o cream cheese, o leite condensado e as raspas de tangerina até obter um creme liso e homogêneo. Reserve.

Montagem

Sobre um papel-manteiga, espalhe a massa de chocolate, formando um retângulo de cerca de 1 cm de espessura. Se precisar, utilize um rolo para ajudar a abrir a massa. Com uma espátula, espalhe o creme branco por cima da massa, cobrindo toda a superfície de maneira uniforme. Disponha as tangerinas em fila sobre o creme, no centro da massa, uma encostada na outra, formando uma linha contínua.

Com a ajuda do papel-manteiga, enrole a massa ao redor das frutas, como um rocambole, de modo que o creme envolva as tangerinas e fique entre elas e a massa de chocolate. Modele até formar um cilindro firme e uniforme. Leve à geladeira por, no mínimo, 4 horas, até ficar firme. Na hora de servir, corte em fatias para revelar a tangerina envolta pelo creme branco no centro.

3. Musse de tangerina

Ingredientes

395 g de leite condensado

300 g de creme de leite

1 xícara de chá de suco de tangerina natural

1 colher de sopa de gelatina incolor sem sabor

incolor sem sabor 3 colheres de sopa de água

Raspas da casca de 1 tangerina

Gomos de tangerina para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, hidrate a gelatina na água e leve ao micro-ondas por cerca de 15 segundos, até dissolver completamente (sem ferver). No liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite e o suco de tangerina até obter um creme homogêneo. Acrescente a gelatina dissolvida e as raspas de tangerina e bata rapidamente, apenas para incorporar. Despeje em taças ou em um refratário e leve à geladeira por, no mínimo, 4 horas, até firmar. Na hora de servir, decore com gomos de tangerina.