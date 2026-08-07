Após os 30, 40 ou 50: por que cada vez mais mulheres estão recomeçando a vida profissional?

Muitas profissionais têm encontrado na maturidade o momento ideal para iniciar a transição de carreira (Imagem: Jasen Wright | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Mudar de profissão depois dos 30, 40 ou 50 anos deixou de ser uma exceção para se tornar uma realidade cada vez mais comum entre as mulheres. Seja pela busca por qualidade de vida, independência financeira, realização pessoal ou pela necessidade de voltar ao mercado após um período dedicado à família, muitas profissionais têm encontrado na maturidade o momento ideal para iniciar uma nova trajetória.

Segundo Vanessa Ferreira, administradora e empresária, o acúmulo de experiências pode se tornar um diferencial importante nesse processo. “Recomeçar a carreira na maturidade não significa começar do zero. A mulher leva consigo competências desenvolvidas ao longo da vida, como capacidade de liderança, inteligência emocional, organização e visão estratégica, que são altamente valorizadas no mercado”.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Novas oportunidades impulsionam a mudança de carreira

A transformação também acompanha mudanças no próprio mercado de trabalho. O crescimento do empreendedorismo, das oportunidades no ambiente digital, do trabalho remoto e da economia criativa ampliou as possibilidades para quem deseja construir uma nova carreira sem seguir os modelos tradicionais.

“Hoje existem caminhos muito mais flexíveis para quem quer empreender, prestar serviços, atuar como consultora ou desenvolver um negócio próprio. A tecnologia reduziu barreiras e abriu espaço para diferentes perfis profissionais”, diz Vanessa Ferreira.

Antes de investir em uma nova profissão, é importante avaliar o mercado, identificar habilidades e buscar capacitação quando necessário (Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock)

Como fazer uma transição de carreira com segurança?

Apesar das oportunidades, o processo de transição exige planejamento. Antes de investir em uma nova profissão, é importante avaliar o cenário do mercado, identificar habilidades que podem ser aproveitadas e buscar capacitação sempre que necessário.

“A experiência acumulada precisa ser combinada com atualização constante. Aprender novas ferramentas, desenvolver competências digitais e acompanhar as tendências da área escolhida aumenta significativamente as chances de sucesso”, afirma a empresária.

Vença o medo de mudar

Outro aspecto relevante é vencer o receio de mudar. Muitas mulheres acreditam que a idade representa um obstáculo, quando, na prática, a maturidade costuma trazer mais segurança nas decisões e maior clareza sobre objetivos profissionais.

“A idade não deve ser encarada como uma limitação, mas como um patrimônio. Quem já enfrentou desafios pessoais e profissionais costuma desenvolver resiliência, capacidade de adaptação e confiança para tomar decisões mais conscientes”, ressalta.

Por Gabriela Andrade