Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/08/2026

Será um dia para evitar agir por impulso e confiar tanto na razão quanto na intuição (Imagem: Vlada Antic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Para este domingo, o tarot destaca a importância do autoconhecimento, da inteligência emocional e das escolhas conscientes. Algumas cartas apontam para desafios que exigirão maturidade, enquanto outras favorecem novos começos, equilíbrio e fortalecimento dos relacionamentos. A mensagem principal é evitar agir por impulso e confiar tanto na razão quanto na intuição.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries O Diabo

O nativo de Áries deverá evitar excessos e situações capazes de limitar o próprio crescimento (Imagem: JaRu Creative Studio | Shutterstock)

A carta “O Diabo” traz um alerta para excessos, dependências ou situações capazes de limitar seu crescimento. No amor, ciúmes, controle e relações desgastantes deverão ficar de lado. Na carreira, será importante não agir apenas por ambição e manter a ética em primeiro lugar. Sua saúde pedirá atenção a hábitos que podem estar prejudicando o bem-estar físico e emocional. Entre amigos, afaste-se de influências negativas e valorize quem incentiva a sua evolução.

Touro A Sacerdotisa

O nativo de Touro terá a intuição aguçada e poderá encontrar respostas importantes (Imagem: JaRu Creative Studio | Shutterstock)

A carta “A Sacerdotisa” mostra que a sua intuição estará especialmente aguçada e poderá revelar respostas importantes. No amor, ouvir mais o coração do que as opiniões externas fortalecerá suas decisões. Na carreira, agir com discrição e observar antes de tomar atitudes fará grande diferença. Sua saúde melhorará quando você respeitar os momentos de silêncio e descanso. Entre amigos, uma conversa profunda possivelmente trará aprendizados valiosos.

Gêmeos 10 de Espadas

O nativo de Gêmeos poderá encerrar um ciclo desgastante e abrir espaço para relações leves (Imagem: JaRu Creative Studio | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” indica o encerramento de um ciclo que vinha causando desgaste. No amor, deixar o passado para trás abrirá espaço para relações mais leves e verdadeiras. Na carreira, uma mudança inesperada poderá representar um novo começo. Sua saúde pedirá atenção ao descanso e à recuperação das energias. Entre amigos, quem realmente se importa estará ao seu lado durante essa fase de transição.

Câncer Pajem de Paus

O nativo de Câncer poderá receber novidades e encontrar caminhos inéditos para explorar (Imagem: JaRu Creative Studio | Shutterstock)

A carta “Pajem de Paus” anuncia novidades, entusiasmo e oportunidades para explorar novos caminhos. No amor, mensagens ou encontros inesperados poderão renovar a esperança e trazer leveza à vida afetiva. Na carreira, uma ideia criativa abrirá portas importantes. Sua saúde ganhará mais disposição quando você quebrar a rotina e buscar novas experiências. Entre amigos, convites espontâneos prometem momentos agradáveis e inspiradores.

Leão 3 de Ouros

O nativo de Leão contará com o trabalho em equipe e o reconhecimento dos próprios talentos (Imagem: JaRu Creative Studio | Shutterstock)

A carta “3 de Ouros” favorece o trabalho em equipe e o reconhecimento pelos seus talentos. No amor, construir planos em conjunto fortalecerá a relação. Na carreira, parcerias e colaboração serão fundamentais para alcançar bons resultados. Sua saúde melhorará quando você dividir responsabilidades e evitar sobrecargas. Entre amigos, pessoas experientes poderão oferecer conselhos importantes para os seus próximos passos.

Virgem Rei de Copas

O nativo de Virgem deverá demonstrar equilíbrio emocional e maturidade diante das situações (Imagem: JaRu Creative Studio | Shutterstock)

A carta “Rei de Copas” destaca equilíbrio emocional e maturidade para lidar com qualquer situação. No amor, sua serenidade favorecerá conversas sinceras e estreitará os laços afetivos. Na carreira, sua habilidade para administrar conflitos será reconhecida. Sua saúde se beneficiará quando você cuidar das emoções com a mesma atenção dedicada às obrigações. Entre amigos, sua presença acolhedora fará diferença para alguém que precisa de apoio.

Libra A Temperança

O nativo de Libra encontrará harmonia e paciência para enfrentar os desafios (Imagem: JaRu Creative Studio | Shutterstock)

A carta “A Temperança” traz harmonia, equilíbrio e paciência para enfrentar os desafios. No amor, o diálogo sincero fortalecerá a relação e o(a) ajudará a resolver pequenas diferenças. Na carreira, agir com calma permitirá encontrar soluções eficientes. Sua saúde melhorará quando você respeitar o ritmo do corpo e evitar exageros. Entre amigos, sua capacidade de conciliar opiniões fará com que todos se sintam acolhidos.

Escorpião Rainha de Copas

O nativo de Escorpião contará com sensibilidade e empatia nas relações (Imagem: JaRu Creative Studio | Shutterstock)

A carta “Rainha de Copas” reforça sua sensibilidade, empatia e conexão com as emoções. No amor, gestos de carinho aproximarão ainda mais quem você ama. Na carreira, sua inteligência emocional facilitará negociações e decisões importantes. A saúde pedirá atenção ao equilíbrio entre cuidar dos outros e cuidar de si. Entre amigos, alguém poderá procurar o seu conselho e encontrar compreensão e acolhimento.

Sagitário Ás de Copas

O nativo de Sagitário viverá um dia de alegria e renovação afetiva (Imagem: JaRu Creative Studio | Shutterstock)

A carta “Ás de Copas” anuncia um dia repleto de alegria e renovação emocional. No amor, sentimentos verdadeiros florescerão e poderão marcar o início de uma fase muito feliz. Na carreira, novas oportunidades surgirão por meio da criatividade e das boas relações. Sua saúde ganhará mais vitalidade quando você alimentar pensamentos positivos. Entre amigos, reencontros e novas amizades prometem momentos especiais.

Capricórnio 5 de Paus

O nativo de Capricórnio fortalecerá a determinação diante de pequenos desafios (Imagem: JaRu Creative Studio | Shutterstock)

A carta “5 de Paus” mostra que pequenos desafios servirão para fortalecer sua determinação. No amor, diferenças de opinião poderão surgir, mas o diálogo evitará conflitos maiores. Na carreira, a concorrência será um estímulo para mostrar seu potencial. A saúde, por sua vez, pedirá atenção ao estresse provocado pelo excesso de responsabilidades. Entre amigos, respeitar pontos de vista diferentes o(a) ajudará a preservar boas relações.

Aquário 7 de Espadas

O nativo de Aquário deverá agir com estratégia e discrição nos planos (Imagem: JaRu Creative Studio | Shutterstock)

A carta “7 de Espadas” recomenda estratégia, discrição e atenção às intenções das pessoas ao redor. No amor, seja transparente para afastar desconfianças e mal-entendidos. Na carreira, procure manter os planos em sigilo até que estejam consolidados. Sua saúde melhorará quando você deixar de lado as preocupações desnecessárias e organizar melhor a rotina. Entre amigos, confie apenas em quem demonstrar lealdade por meio das atitudes.

Peixes Cavaleiro de Espadas

O nativo de Peixes tomará decisões rápidas e enfrentará muita movimentação (Imagem: JaRu Creative Studio | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Espadas” anuncia decisões rápidas e muita movimentação. No amor, conversas importantes poderão esclarecer dúvidas e estreitar os vínculos. Na carreira, sua iniciativa abrirá oportunidades que exigirão coragem e agilidade. Sua saúde pedirá apenas cuidado para não exagerar no ritmo e acabar acumulando tensão. Entre amigos, sua sinceridade será bem-vinda, desde que acompanhada de sensibilidade.