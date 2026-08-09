Tarot semanal: previsão para os signos de 10 a 16 de agosto de 2026

Devido às boas energias da semana, os nativos viverão momentos de alegria e esperança (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta semana, conforme as cartas do tarot, haverá oportunidades de crescimento, equilíbrio e renovação, especialmente nos relacionamentos e nos projetos pessoais. Esse cenário, por sua vez, renovará a esperança dos nativos e trará momentos de alegria. No entanto, será necessário confiar na própria intuição e evitar atitudes impulsivas ou apressadas.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

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Áries O Imperador

A semana favorecerá a organização, a liderança e as decisões importantes na vida dos arianos (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

Conforme a carta O Imperador, a semana favorecerá a organização, a liderança e as decisões importantes. Logo, assuma o controle daquilo que depende de você e confie na sua capacidade de construir resultados duradouros.

Touro 6 de Ouros

Os taurinos conseguirão alcançar o equilíbrio e a prosperidade por meio das trocas (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

Segundo a carta 6 de Ouros, o equilíbrio virá por meio das trocas. Você poderá receber uma ajuda inesperada ou ver seus esforços sendo recompensados. A prosperidade cresce quando é compartilhada.

Gêmeos A Sacerdotisa

A intuição dos geminianos estará mais aguçada ao longo desta semana (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

De acordo com a carta A Sacerdotisa, a sua intuição estará mais aguçada. Nesse cenário, as respostas poderão ser encontradas dentro de si. Confie na sua percepção antes de tomar decisões importantes.

Câncer A Temperança

A semana dos cancerianos será marcada por cura, equilíbrio e serenidade (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

A semana trará cura, equilíbrio e serenidade. Aos poucos, tudo começará a encontrar seu lugar. A carta A Temperança pede apenas que evite agir apressadamente, permitindo que as situações amadureçam de forma natural.

Leão Ás de Paus

Será um bom momento para os leoninos iniciarem projetos, investirem em ideais e acreditarem no próprio potencial (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

A carta Ás de Paus mostra que uma nova oportunidade surgirá na sua vida, trazendo entusiasmo e motivação. Será um excelente momento para iniciar projetos, investir em ideias e acreditar no seu potencial.

Virgem O Hierofante

Nesta semana, o conhecimento será o maior aliado dos virginianos (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

Conforme a carta O Hierofante, o conhecimento será seu maior aliado. Dessa maneira, a semana favorecerá estudos, aprendizados, conselhos valiosos e o fortalecimento de vínculos baseados na confiança e no respeito.

Libra 3 de Copas

A semana permitirá que os librianos fortaleçam as amizades, reúnam pessoas queridas e compartilhem boas notícias (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

Momentos de alegria, encontros e celebrações serão favorecidos, segundo a carta 3 de Copas. Aproveite o período para fortalecer as amizades, reunir pessoas queridas e compartilhar boas notícias.

Escorpião A Força

Os escorpianos conseguirão superar os desafios com calma e determinação (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

A carta A Força mostra que você conseguirá superar os desafios com calma e determinação. A verdadeira força estará na paciência, no autocontrole e na confiança em si.

Sagitário 8 de Paus

Boas oportunidades poderão vir à tona na vida dos sagitarianos (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

De acordo com a carta 8 de Paus, tudo tenderá a ganhar velocidade. Notícias aguardadas, respostas importantes e oportunidades poderão vir à tona. Esteja preparado(a) para aproveitar o momento.

Capricórnio O Sol

Uma energia de sucesso iluminará a semana dos capricornianos (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

A carta O Sol indica que uma energia de sucesso iluminará a sua semana. Conquistas, reconhecimento e felicidade farão parte do período. Aproveite para dar visibilidade aos seus projetos.

Aquário A Estrela

Os aquarianos poderão se deparar com proteção espiritual, inspiração e a concretização dos sonhos (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

A esperança se renovará e novos caminhos começarão a surgir. A carta A Estrela favorece a proteção espiritual, a inspiração e a realização dos sonhos que estavam sendo cultivados há algum tempo.

Peixes Rainha de Copas

A sensibilidade e o equilíbrio emocional conduzirão as escolhas dos piscianos (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

A carta Rainha de Copas sinaliza que a sensibilidade e o equilíbrio emocional conduzirão as suas escolhas. Com isso, os relacionamentos, a criatividade e a conexão consigo serão favorecidos.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.