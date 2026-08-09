Mercúrio em Leão: veja como o trânsito pode influenciar a comunicação e os relacionamentos

A partir de 9 de agosto, Mercúrio, planeta ligado à comunicação, aos estudos, às negociações e ao raciocínio, iniciará sua passagem pelo signo de Leão, trazendo mudanças na forma como as pessoas se expressam e trocam ideias. Durante esse trânsito, as conversas tenderão a ser mais diretas, criativas e confiantes, estimulando a autenticidade e a coragem para defender opiniões.
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Segundo Nina D’ Oyá Igbalé, especialista do Astrocentro, esse será um período favorável para apresentações, entrevistas de emprego, reuniões importantes, lançamentos de projetos e qualquer situação em que seja preciso conquistar pessoas por meio da fala.
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“O posicionamento de Mercúrio em Leão desperta coragem para expor opiniões e defender ideias. É um momento em que muitas pessoas sentem mais facilidade para se comunicar e assumir protagonismo. O cuidado está em não transformar convicção em inflexibilidade”, explica.
O que muda durante Mercúrio em Leão?
Como Mercúrio rege a forma como pensamos e nos comunicamos, sua entrada em Leão irá colorir esses processos com características do signo de Fogo: criatividade, entusiasmo, confiança e desejo de reconhecimento.
Na prática, isso poderá significar:
- Mais facilidade para falar em público;
- Criatividade para desenvolver projetos;
- Boa fase para entrevistas, negociações e apresentações;
- Maior poder de convencimento;
- Necessidade de ser ouvido e valorizado.
Por outro lado, o trânsito também poderá estimular comportamentos como:
- Dificuldade em aceitar críticas;
- Tendência a interromper conversas;
- Excesso de confiança;
- Debates motivados pelo ego, e não pela busca de soluções.
Como aproveitar melhor esse trânsito?
A recomendação é usar essa energia para colocar projetos em prática, fortalecer a comunicação profissional e desenvolver a criatividade. Também vale exercitar a escuta ativa para evitar conflitos desnecessários.
“Mercúrio em Leão lembra que comunicar não é apenas falar bem, mas também saber ouvir. Quando há equilíbrio entre confiança e humildade, esse trânsito pode abrir portas importantes tanto na carreira quanto nos relacionamentos”, explica Nina D’ Oyá Igbalé.
Signos que podem sentir mais o trânsito
Embora todos sejam impactados, leoninos, aquarianos, taurinos e escorpianos tenderão a perceber essa movimentação com mais intensidade, especialmente em temas ligados à comunicação, à vida profissional e às relações interpessoais.
Por Ana Carolina Batista