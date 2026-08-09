Mercúrio em Leão: veja como o trânsito pode influenciar a comunicação e os relacionamentos

Mercúrio em Leão favorecerá a expressão das ideias e incentivará uma comunicação mais confiante (Imagem: Pavel Gabzdyl | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A partir de 9 de agosto, Mercúrio, planeta ligado à comunicação, aos estudos, às negociações e ao raciocínio, iniciará sua passagem pelo signo de Leão, trazendo mudanças na forma como as pessoas se expressam e trocam ideias. Durante esse trânsito, as conversas tenderão a ser mais diretas, criativas e confiantes, estimulando a autenticidade e a coragem para defender opiniões.

Segundo Nina D’ Oyá Igbalé, especialista do Astrocentro, esse será um período favorável para apresentações, entrevistas de emprego, reuniões importantes, lançamentos de projetos e qualquer situação em que seja preciso conquistar pessoas por meio da fala.

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“O posicionamento de Mercúrio em Leão desperta coragem para expor opiniões e defender ideias. É um momento em que muitas pessoas sentem mais facilidade para se comunicar e assumir protagonismo. O cuidado está em não transformar convicção em inflexibilidade”, explica.

O que muda durante Mercúrio em Leão?

Como Mercúrio rege a forma como pensamos e nos comunicamos, sua entrada em Leão irá colorir esses processos com características do signo de Fogo: criatividade, entusiasmo, confiança e desejo de reconhecimento.

Na prática, isso poderá significar:

Mais facilidade para falar em público;

Criatividade para desenvolver projetos;

Boa fase para entrevistas, negociações e apresentações;

Maior poder de convencimento;

Necessidade de ser ouvido e valorizado.

Por outro lado, o trânsito também poderá estimular comportamentos como:

Dificuldade em aceitar críticas;

Tendência a interromper conversas;

Excesso de confiança ;

; Debates motivados pelo ego, e não pela busca de soluções.

Será um período ideal para colocar os projetos em prática e fortalecer a comunicação profissional (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Como aproveitar melhor esse trânsito?

A recomendação é usar essa energia para colocar projetos em prática, fortalecer a comunicação profissional e desenvolver a criatividade. Também vale exercitar a escuta ativa para evitar conflitos desnecessários.

“Mercúrio em Leão lembra que comunicar não é apenas falar bem, mas também saber ouvir. Quando há equilíbrio entre confiança e humildade, esse trânsito pode abrir portas importantes tanto na carreira quanto nos relacionamentos”, explica Nina D’ Oyá Igbalé.

Signos que podem sentir mais o trânsito

Embora todos sejam impactados, leoninos, aquarianos, taurinos e escorpianos tenderão a perceber essa movimentação com mais intensidade, especialmente em temas ligados à comunicação, à vida profissional e às relações interpessoais.

Por Ana Carolina Batista