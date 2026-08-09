4 simpatias com folha de louro para acabar com as dívidas

Muito utilizada em práticas espirituais e populares, a folha de louro é um poderoso símbolo de prosperidade, vitória e abundância (Imagem: LN team | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A folha de louro é considerada, há séculos, um poderoso símbolo de prosperidade, vitória e abundância. Muito utilizada em práticas espirituais e populares, acredita-se que sua energia ajude a abrir caminhos financeiros, afastar obstáculos e atrair novas oportunidades.

Se você deseja organizar a vida financeira e fortalecer sua intenção de sair das dívidas, a seguir, confira quatro simpatias simples que utilizam o louro como elemento principal!

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1. Escreva sua intenção na folha de louro

Em uma folha de louro seca, escreva seu nome de um lado e, do outro, a frase: “Minhas dívidas são quitadas e a prosperidade entra em minha vida”. Segure a folha entre as mãos por alguns minutos, mentalizando todas as contas sendo pagas e uma vida financeira equilibrada. Depois, guarde-a na carteira até perceber melhorias na sua situação. Quando sentir que o ciclo se encerrou, enterre a folha em um jardim como forma de agradecimento.

2. Coloque folhas de louro no pote do arroz

O arroz simboliza fartura em diversas tradições, enquanto o louro representa prosperidade e conquistas. Coloque três folhas de louro dentro do recipiente onde você guarda o arroz, fazendo um pedido para que nunca faltem recursos em sua casa e para as dívidas serem solucionadas. Troque as folhas a cada mês, sempre agradecendo pelas bênçãos recebidas.

O banho energético de louro com canela ajuda a afastar as dificuldades financeiras e a atrair novas oportunidades de prosperidade (Imagem: Chasing the Light | Shutterstock)

3. Banho energético com louro e canela

Materiais

1 l de água

7 folhas de louro

1 canela em pau

Como fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio e adicione as folhas de louro e a canela. Após desligar o fogo, tampe o recipiente e aguarde amornar. Tome seu banho normalmente e, em seguida, despeje a infusão do pescoço para baixo, mentalizando o fim das dificuldades financeiras e a chegada de novas oportunidades de prosperidade. Descarte as ervas na natureza, se possível.

4. Louro na carteira para atrair abundância

Escolha uma folha de louro bonita e sem rasgos e coloque-a dentro da carteira, próxima ao local onde guarda o dinheiro ou os cartões. Sempre que abrir a carteira, faça um pensamento positivo sobre prosperidade e equilíbrio financeiro. A tradição popular diz que a folha funciona como um amuleto para fortalecer a energia da abundância e estimular uma relação mais consciente com o dinheiro.