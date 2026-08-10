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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/08/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

O dia será marcado por avanços, boas notícias e oportunidades em diferentes áreas da vida (Imagem: Salomi art | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O dia será marcado por avanços, boas notícias e oportunidades em diferentes áreas da vida (Imagem: Salomi art | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Para a segunda-feira, o tarot revela avanços, boas notícias e a abertura de novos caminhos. As cartas indicam que a confiança, a disposição para aprender e a capacidade de tomar decisões conscientes serão fundamentais para aproveitar as oportunidades que surgirem. O dia também fortalecerá os vínculos afetivos e incentivará o crescimento pessoal e profissional.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries O Carro

Ilustração minimalista em traços pretos sobre um círculo amarelo-alaranjado, exibindo a cabeça de um carneiro de frente com chifres curvados, representando o signo de Áries.
O ariano terá um dia de movimento e poderá alcançar metas importantes (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta O Carro anuncia movimento, conquistas e a capacidade de superar obstáculos com determinação. No amor, o relacionamento avançará quando ambos seguirem na mesma direção. Se estiver solteiro(a), poderá viver encontros promissores. Na carreira, sua iniciativa permitirá alcançar metas importantes e conquistar reconhecimento. Sua saúde ganhará mais vitalidade com uma rotina ativa. Entre amigos, sua energia contagiante motivará todos ao seu redor.

Touro 6 de Paus

Ilustração minimalista em traços pretos sobre um círculo amarelo-alaranjado, exibindo a cabeça de um touro de frente com chifres curvados, representando o signo de Touro.
O taurino viverá um dia de reconhecimento e valorização, com mais reciprocidade nas relações (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta 6 de Paus revela vitória, reconhecimento e autoestima elevada. No amor, você se sentirá valorizado(a) e perceberá maior reciprocidade nos sentimentos. Na carreira, seus esforços finalmente serão reconhecidos e recompensados. Sua saúde permanecerá fortalecida graças ao equilíbrio entre corpo e mente. Entre amigos, o apoio e a admiração das pessoas próximas tornarão este dia ainda mais especial.

Gêmeos A Imperatriz

Ilustração minimalista em traços pretos sobre um círculo amarelo-alaranjado, mostrando o rosto de duas pessoas idênticas lado a lado, representando o signo de Gêmeos.
O geminiano estará mais criativo e deverá colocar novas ideias em prática (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta A Imperatriz indica prosperidade, criatividade e abundância em diferentes áreas da vida. No amor, o carinho e a sensibilidade fortalecerão os laços e favorecerão momentos de grande cumplicidade. Na carreira, novas ideias tenderão a gerar excelentes resultados. Sua saúde melhorará quando você cuidar de si com mais atenção e leveza. Entre amigos, sua generosidade e alegria aproximarão pessoas queridas.

Câncer 2 de Espadas

Ilustração minimalista em traços pretos sobre um círculo amarelo-alaranjado, mostrando um caranguejo visto de cima, representando o signo de Câncer.
O canceriano precisará enfrentar uma decisão importante com calma, analisando possibilidades e evitando atitudes impulsivas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta 2 de Espadas mostra que uma decisão importante precisará ser enfrentada com serenidade. No amor, esclarecer dúvidas evitará distanciamentos desnecessários. Na carreira, será essencial analisar todas as possibilidades antes de agir. Sua saúde pedirá atenção ao estresse causado pela indecisão e pelo excesso de pensamentos. Entre amigos, ouvir conselhos será útil, mas a escolha final dependerá apenas de você.

Leão O Julgamento

Ilustração minimalista em traços pretos sobre um círculo amarelo-alaranjado, exibindo a cabeça de um leão emoldurada por sua juba, representando o signo de Leão.
O leonino poderá resolver pendências do passado, renovar ciclos e transformar antigos vínculos por meio de conversas sinceras (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta O Julgamento revela um momento de despertar, renovação e importantes aprendizados. No amor, antigas questões poderão ser resolvidas e fortalecer a relação ou abrir espaço para um novo ciclo. Na carreira, colherá os resultados de atitudes tomadas anteriormente. Sua saúde melhorará quando você deixar para trás o peso do passado. Entre amigos, reencontros e conversas sinceras poderão transformar antigos vínculos.

Virgem Pajem de Paus

Ilustração minimalista em traços pretos sobre um círculo amarelo-alaranjado, mostrando o rosto de uma mulher de cabelos ondulados e uma folha na cabeça, representando o signo de Virgem.
O virginiano receberá novas oportunidades e terá a criatividade valorizada (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta Pajem de Paus anuncia entusiasmo, novidades e oportunidades para iniciar novos projetos. No amor, uma conversa ou encontro inesperado poderá trazer mais leveza à vida afetiva. Na carreira, sua criatividade será valorizada e poderá abrir novos caminhos. Sua saúde ganhará mais disposição quando você quebrar a rotina e buscar atividades motivadoras. Entre amigos, convites inesperados prometem momentos divertidos e inspiradores.

Libra Rainha de Ouros

Ilustração minimalista em traços pretos sobre um círculo amarelo-alaranjado, mostrando uma balança de dois pratos em equilíbrio, representando o signo de Libra.
O libriano encontrará equilíbrio e estabilidade, fortalecendo a relação, a carreira e os laços com pessoas próximas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta Rainha de Ouros representa estabilidade, prosperidade e equilíbrio. No amor, gestos de cuidado fortalecerão a relação e criarão um ambiente de segurança emocional. Na carreira, sua dedicação poderá resultar em crescimento financeiro e reconhecimento. Sua saúde melhorará quando você mantiver uma rotina organizada e saudável. Entre amigos, sua generosidade e bom senso beneficiarão laços importantes.

Escorpião Pajem de Copas

Ilustração minimalista em traços pretos sobre um círculo amarelo-alaranjado, mostrando um escorpião curvado com garras e cauda, representando o signo de Escorpião.
O escorpiano estará mais aberto às emoções, podendo viver boas notícias e fortalecer vínculos importantes (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta Pajem de Copas favorece boas notícias, sensibilidade e novas experiências emocionais. No amor, o coração estará mais aberto para viver momentos especiais, fortalecendo os vínculos. Na carreira, sua criatividade poderá surpreender positivamente. Sua saúde melhorará quando você permitir que emoções positivas façam parte da rotina. Entre amigos, conversas sinceras e demonstrações de carinho aproximarão ainda mais as pessoas queridas.

Sagitário Pajem de Espadas

Ilustração minimalista em traços pretos sobre um círculo amarelo-alaranjado, mostrando um arco armado com uma flecha apontando para o alto, representando o signo de Sagitário.
O sagitariano terá um dia favorável ao aprendizado e à comunicação e deverá usar sua curiosidade para conquistar novas oportunidades (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta Pajem de Espadas mostra um dia favorável para aprender, observar e buscar novas informações. No amor, o diálogo será essencial para evitar mal-entendidos e fortalecer a confiança. Na carreira, sua curiosidade abrirá portas para novos conhecimentos e oportunidades. Sua saúde pedirá cuidado com a ansiedade e o excesso de pensamentos. Entre amigos, boas conversas estimularão novas ideias e projetos.

Capricórnio A Estrela

Ilustração minimalista em traços pretos sobre um círculo amarelo-alaranjado, exibindo o perfil da cabeça de um bode com chifres grandes, representando o signo de Capricórnio.
O capricorniano fortalecerá a confiança no amor e encontrará novas oportunidades profissionais (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta A Estrela anuncia esperança, proteção e renovação. No amor, feridas emocionais começarão a cicatrizar e trarão mais confiança para o relacionamento. Na carreira, novas oportunidades surgirão caso mantenha a perseverança. Sua saúde melhorará gradualmente e trará mais disposição e equilíbrio. Entre amigos, pessoas sinceras oferecerão apoio e incentivo para seus próximos desafios.

Aquário 10 de Ouros

Ilustração minimalista em traços pretos sobre um círculo amarelo-alaranjado, mostrando um vaso ou jarro derramando água, representando o signo de Aquário.
O aquariano terá um dia de prosperidade, com reconhecimento profissional e fortalecimento dos laços familiares e afetivos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta 10 de Ouros revela estabilidade, prosperidade e segurança em todas as áreas da vida. No amor, o dia será favorável para planos duradouros e momentos de grande união nos relacionamentos. Na carreira, os resultados do seu esforço proporcionarão reconhecimento e crescimento financeiro. Sua saúde permanecerá fortalecida quando você mantiver bons hábitos. Entre amigos e familiares, o dia favorecerá encontros, celebrações e fortalecimento dos laços.

Peixes A Roda da Fortuna

Ilustração minimalista em traços pretos sobre um círculo amarelo-alaranjado, mostrando dois peixes nadando em sentidos opostos, representando o signo de Peixes.
O pisciano poderá viver mudanças positivas, com reencontros, novas conexões e oportunidades em diferentes áreas da vida (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta A Roda da Fortuna anuncia mudanças positivas e acontecimentos que poderão transformar seu caminho. No amor, o destino favorecerá reencontros, novas conexões ou uma fase mais leve na relação. Na carreira, oportunidades inesperadas poderão impulsionar seu crescimento. Sua saúde ganhará mais equilíbrio quando você aceitar as mudanças com confiança. Entre amigos, encontros inesperados e boas surpresas prometem tornar o dia ainda mais especial.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 10/08/2026 07:10
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