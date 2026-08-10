Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 10 a 16 de agosto de 2026

A semana será favorável para reorganizar prioridades, fortalecer vínculos e deixar para trás tudo que já não contribui para sua evolução (Imagem: Isaiah Fainberg | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A semana favorecerá decisões importantes, amadurecimento emocional e fortalecimento da confiança. O baralho cigano mostra que muitas situações começarão a encontrar seu verdadeiro rumo, principalmente para aqueles que souberem agir com serenidade e discernimento.

Segundo a astróloga e taróloga Sol Viana, nem sempre o caminho mais fácil é o melhor, mas toda escolha feita com sabedoria aproxima você das realizações que tanto deseja. Assim, será um período favorável para reorganizar prioridades, fortalecer vínculos e deixar para trás aquilo que não contribui para sua evolução. O momento pedirá equilíbrio entre razão e intuição para cada passo ser dado com segurança.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

Uma conversa definitiva poderá trazer alívio e fortalecer a relação do ariano (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta “A Foice” pede coragem para encerrar ciclos que já cumpriram seu propósito. Algumas decisões poderão parecer difíceis no início, mas abrirão espaço para oportunidades muito mais alinhadas ao seu momento de vida. No amor, uma conversa definitiva poderá trazer alívio e fortalecer a relação. No trabalho, eliminar excessos e rever prioridades permitirá que novos projetos prosperem com mais facilidade.

Touro

Será uma excelente semana para o taurino organizar a vida pessoal (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta “A Casa” fortalece a família, a estabilidade e a segurança emocional. Será uma excelente semana para organizar a vida pessoal e valorizar os momentos ao lado de quem realmente faz parte da sua história. No amor, o desejo de construir algo duradouro e sólido crescerá. No trabalho, planejamento e responsabilidade o(a) ajudarão a alcançar resultados consistentes.

Gêmeos

O diálogo será essencial para o geminiano fortalecer a confiança nas relações (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta “Os Pássaros” favorece conversas importantes, negociações e troca de informações. A comunicação estará em evidência, mas será importante evitar interpretações precipitadas ou ansiedade diante de situações ainda indefinidas. No amor, o diálogo será essencial para fortalecer a confiança. No trabalho, reuniões, entrevistas e novos contatos poderão trazer excelentes oportunidades.

Câncer

Uma nova fase fortalecerá os sentimentos do canceriano na relação amorosa (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta “A Cegonha” anuncia mudanças positivas e renovação. Algo que parecia estagnado começará a ganhar movimento, trazendo uma sensação de alívio e esperança. No amor, uma nova fase fortalecerá os sentimentos e aproximará ainda mais o casal. No trabalho, transformações poderão abrir caminhos promissores e trarão crescimento profissional.

Leão

A semana será favorável para o leonino colocar projetos em prática e mostrar o seu potencial (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta “O Sol” ilumina conquistas, reconhecimento e alegria. É uma das cartas mais positivas do baralho cigano e indica uma semana favorável para colocar projetos em prática e mostrar o seu potencial. No amor, felicidade, entusiasmo e cumplicidade fortalecerão a relação. No trabalho, seu esforço será valorizado e poderá render elogios ou novas oportunidades.

Virgem

Novos conhecimentos ou cursos poderão abrir portas ao virginiano (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta “O Livro” indica aprendizados, descobertas e informações que ainda serão reveladas. Nem tudo estará totalmente claro, por isso será importante evitar conclusões precipitadas. No amor, será necessário respeitar o tempo das situações e permitir que a verdade apareça naturalmente. No trabalho, novos conhecimentos ou cursos poderão abrir portas importantes para o seu crescimento.

Libra

A semana será marcada por gestos de carinho, encontros agradáveis e situações que trarão mais leveza ao libriano (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta “O Buquê” favorece reconhecimento, boas notícias e momentos de felicidade. A semana será marcada por gestos de carinho, encontros agradáveis e situações que trarão mais leveza para sua rotina. No amor, o romantismo estará em alta e fortalecerá a conexão entre o casal. No trabalho, elogios, convites ou valorização profissional poderão surpreender positivamente.

Escorpião

A perseverança do escorpiano será recompensada em breve (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta “A Montanha” pede persistência diante dos desafios. Algumas situações poderão exigir mais paciência do que você gostaria, mas nada indica derrota. Pelo contrário, será justamente sua determinação que fará toda a diferença. No amor, será importante manter a calma diante das diferenças e evitar desgastes desnecessários. No trabalho, a perseverança será recompensada em breve.

Sagitário

Conversas sinceras fortalecerão a confiança e trarão mais tranquilidade ao relacionamento do sagitariano (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta “A Chave” revela desbloqueios, soluções e abertura de caminhos. Questões que pareciam sem resposta começarão a encontrar um desfecho favorável. No amor, conversas sinceras fortalecerão a confiança e trarão mais tranquilidade ao relacionamento. No trabalho, oportunidades relevantes poderão surgir, principalmente se estiver disposto(a) a aceitar novos desafios.

Capricórnio

A dedicação do capricorniano será percebida e poderá render reconhecimento (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta “A Âncora” reforça estabilidade, segurança e perseverança. Será importante continuar investindo nos seus objetivos sem pressa, pois os resultados virão de forma sólida e duradoura. No amor, relações construídas com respeito tenderão a se fortalecer ainda mais. No trabalho, sua dedicação será percebida e poderá render reconhecimento nos próximos dias.

Aquário

Será uma excelente semana para o aquariano participar de eventos, fortalecer amizades e conhecer pessoas que poderão contribuir com seus projetos (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta “O Jardim” amplia contatos, encontros e oportunidades por meio de novas conexões. Será uma excelente semana para participar de eventos, fortalecer amizades e conhecer pessoas que poderão contribuir com seus projetos. No amor, a vida social favorecerá momentos especiais e aproximações importantes. No trabalho, boas parcerias e networking abrirão portas para novas conquistas.

Peixes

A percepção do pisciano estará mais aguçada, permitindo compreender situações que antes pareciam confusas (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta “A Lua” fortalece a espiritualidade, a sensibilidade e a intuição. Sua percepção estará mais aguçada, permitindo compreender situações que antes pareciam confusas. No amor, a empatia e o carinho fortalecerão os vínculos afetivos. No trabalho, criatividade, inspiração e sensibilidade serão grandes diferenciais para resolver desafios e conquistar reconhecimento.

Carta conselho da semana

A carta “A Chave” simboliza soluções, respostas e abertura de novos caminhos. Esta semana mostrará que aquilo que parecia bloqueado começará a se movimentar, trazendo mais clareza e confiança para suas decisões. Confie na sua capacidade de superar desafios e não tenha medo de virar a página quando sentir que um ciclo chegou ao fim. Grandes oportunidades costumam surgir justamente quando nos permitimos abrir novas portas e acreditar que sempre existe um caminho melhor esperando por nós.

Por Sol Viana

Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.

