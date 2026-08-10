6 dicas para acostumar o filhote a dormir na caminha dele

A chegada de um filhote de cachorro costuma ser marcada por muita alegria, descobertas e adaptação. No entanto, após a adoção, a noite costuma ser um dos períodos mais desafiadores para os tutores. Afinal, o animal acabou de deixar a mãe e os irmãos, está em um ambiente desconhecido e pode sentir medo, insegurança e solidão, o que favorece choros e dificuldade para dormir sozinho.

A boa notícia é que, com alguns cuidados e bastante paciência, é possível acostumar o filhote a dormir na caminha dele. Criar uma rotina, oferecer um ambiente confortável e tornar esse espaço agradável ajuda o cão a desenvolver confiança e a entender que aquele é um local seguro para descansar. Confira!

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1. Escolha um local tranquilo para a caminha

O primeiro passo é definir um lugar adequado para a caminha. Ela deve ficar em um ambiente silencioso, protegido de correntes de ar, chuva e excesso de calor, permitindo que o filhote descanse sem interrupções. Além disso, evite mudanças constantes na localização da caminha. Os cães gostam de previsibilidade e tendem a se sentir mais seguros quando sabem exatamente onde fica seu espaço de descanso.

2. Faça da caminha um lugar agradável

O filhote precisa associar a caminha a experiências positivas. Para isso, vale colocar mantas macias, um cobertor confortável e alguns brinquedos. Também é possível oferecer petiscos quando ele entrar espontaneamente na caminha, reforçando esse comportamento de forma positiva.

Além disso, o olfato é um dos sentidos mais desenvolvidos dos cães. Por isso, colocar uma manta ou um pano com o cheiro do tutor próximo à caminha pode transmitir uma sensação de segurança e diminuir a ansiedade.

3. Estabeleça uma rotina para dormir

Os cães aprendem com facilidade quando existe uma rotina previsível. Por isso, procure manter horários semelhantes para a última refeição, os passeios, as brincadeiras e o momento de dormir. Repetir essa sequência diariamente ajuda o filhote a compreender que o dia está terminando e que chegou a hora de descansar.

Uma sessão de brincadeiras antes de dormir pode ajudar o filhote a relaxar (Imagem: Masarik | Shutterstock)

4. Gaste a energia antes da hora de dormir

Filhotes possuem bastante energia e, se não a gastarem ao longo do dia, podem ficar mais agitados durante a noite. Antes de colocá-lo para dormir, faça uma sessão de brincadeiras. Brinquedos interativos, atividades de enriquecimento ambiental e pequenas brincadeiras ajudam a estimular o corpo e a mente. Depois desse período de atividade, o filhote tende a relaxar com mais facilidade e dormir por mais tempo.

5. Evite reforçar o choro imediatamente

É comum que o filhote chore nas primeiras noites, principalmente porque ainda está se adaptando à nova casa. Embora seja difícil ignorar esse comportamento, atender imediatamente sempre que ele vocaliza pode fazer com que associe o choro à chegada do tutor. O ideal é verificar se ele está bem, confortável e seguro. Caso todas as necessidades estejam atendidas, espere alguns instantes antes de oferecer atenção.

6. Tenha paciência e respeite o tempo de adaptação

Cada filhote possui um ritmo próprio para se adaptar ao novo lar. Alguns se acostumam em poucos dias, enquanto outros podem levar semanas para dormir tranquilamente sozinhos. O mais importante é manter a calma, evitar punições e oferecer um ambiente seguro durante esse processo.