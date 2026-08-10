7 passeios para fazer em Orlando e aproveitar a cidade sem comprometer o orçamento

Orlando, a capital mundial dos parques temáticos, oferece experiências inesquecíveis, se destacando também por reunir atrações para diferentes faixas de investimento, permitindo montar um roteiro de acordo com cada perfil. Desde serviços gratuitos de planejamento de viagem até atrações acessíveis para toda a família, é possível vivenciar o melhor da cidade de forma equilibrada e com qualidade.

“Orlando oferece possibilidades para todos os perfis de viajantes e orçamentos, sem abrir mão da qualidade e da diversidade de experiências que tornam o destino único”, diz Casandra Matej, presidente e CEO da Visit Orlando, que completa: “atrações gratuitas e opções de baixo custo fazem cada visitante aproveitar melhor a estadia, descobrindo novos lados da cidade e criando memórias inesquecíveis”.

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A seguir, confira algumas atividades de até US$ 30 para aproveitar ao máximo uma viagem para Orlando!

1. Max Action Arena

O Max Action Arena, localizado no ICON Park, oferece atividades imersivas com tecnologia de realidade virtual e salas interativas, com preços a partir de US$ 25 por atração.

2. Crayola Experience

Outra opção é o Crayola Experience, que proporciona atividades criativas para todas as idades, com pintura, personalização de embalagens e transformação de desenhos em quebra-cabeças. Os ingressos custam US$ 27,01.

3. Museum of Illusions

Também localizado no ICON Park, o Museum of Illusions oferece uma mistura de diversão e aprendizado com mais de 50 exposições surpreendentes. A entrada para adultos é de US$ 23,99 e para crianças entre 4 e 12 anos custa US$ 20,99. Uma boa opção é comprar os combos de ingressos que incluem outras atrações do parque para aproveitar durante o mesmo dia.

O Orlando Museum of Art oferece exposições para todas as idades (Imagem: Ritu Manoj Jethani | Shutterstock)

4. Orlando Museum of Art

O Orlando Museum of Art oferece exposições para todas as idades, com artes internacionais, nacionais e locais. Já o Discovery Center, designado principalmente para crianças, possui atividades interativas e que as ajudam a aprender os fundamentos da arte. As entradas são gratuitas para militares e crianças até 5 anos e custam US$ 8 dos 6 aos 17 anos, US$ 10 para estudantes universitários, US$ 12 para pessoas a partir dos 60 anos e US$ 20 para adultos.

5. Orlando StarFlyer

Outra experiência disponível no ICON Park é o Orlando StarFlyer, o brinquedo com cadeiras giratórias mais alto do mundo, além de ser a atração mais alta de Orlando, com quase 140 metros de altura. Os visitantes podem voar até 72 km/h pagando apenas US$ 10,96. Existe também a opção de bilhete duplo, para aproveitar a atração novamente no mesmo dia, que sai por US$ 8,45 cada. Não há restrições de idade, mas todos que desejam ir devem ter pelo menos 1,12 metro de altura.

6. Fun Spot America

Próximo ao Walt Disney World, o Fun Spot America é um parque temático que oferece diversão para toda a família, com atrações cobradas separadamente pelo cartão Fun E-Card. A entrada é gratuita e muitas das atrações custam apenas US$ 7, enquanto o passe diário para aproveitar um dia inteiro de parque é US$ 52,81.

7. Old Town Entertainment District

O distrito de Old Town fica a poucos minutos do Walt Disney World e reúne todo o charme da Flórida em 7,2 hectares de ruas arborizadas e pavimentadas com tijolos, e mais de 70 lojas e restaurantes com bons preços. Ao lado do Fun Spot America e com diversos eventos semanais oferecidos gratuitamente, como mostras de carros antigos e música ao vivo, os turistas contam com diversas atrações econômicas, com opções custando US$ 7 ou menos.

Por Maria Perestrelo