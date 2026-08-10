Netflix: veja 5 filmes e séries que estreiam entre 10 e 16 de agosto de 2026

Entre os dias 10 e 16 de agosto, a Netflix recebe novos filmes e séries que prometem atender a diferentes gostos. A programação desta semana reúne produções de comédia, drama, ação e histórias que abordam temas como redenção, conflitos familiares, lealdade e os desafios de manter relações diante de grandes mudanças. Com diferentes conflitos conduzindo as narrativas, as obras mostram personagens tentando equilibrar seus desejos, responsabilidades e os vínculos que construíram ao longo da vida.

A seguir, confira 5 filmes e séries que estreiam entre 10 e 16 de agosto na Netflix!

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1. Nando entre Dois Mundos – Um Filme Sintonia (12/08)

“Nando entre Dois Mundos – Um Filme Sintonia” mostra o protagonista dividido entre o passado no crime e o desejo de romper com essa vida para proteger a família (Imagem: Reprodução digital | Gullane e Netflix)

Em “Nando entre Dois Mundos – Um Filme Sintonia”, Nando está vivendo na Sérvia, cinco anos após conquistar espaço no submundo do crime. A situação muda quando Bruninha, sua filha adolescente, desaparece e ele precisa retornar ao Brasil. Ao reencontrar a família, o protagonista percebe que seu passado ainda representa uma ameaça. Traído por um antigo aliado e pressionado pela organização criminosa que liderava, Nando precisa decidir se continua ligado ao crime ou se rompe definitivamente com essa vida para proteger seus filhos.

2. O Rei dos Pneus – 3ª temporada (13/08)

Na 3ª temporada de “O Rei dos Pneus”, Will e Shane tentam salvar a oficina de dificuldades financeiras enquanto lidam com suas diferenças (Imagem: Reprodução digital | Netflix e Rough House Pictures)

A 3ª temporada de “O Rei dos Pneus” mostra Will e seu primo Shane à frente da unidade Valley Forge, em West Chester, na Pensilvânia. Enquanto enfrentam dificuldades financeiras para manter a oficina funcionando, os dois precisam lidar com suas personalidades diferentes e com as confusões do cotidiano. Para impedir que o negócio afunde, Will e Shane tentam unir forças e encontrar uma maneira de colocar a empresa novamente na ativa, ao mesmo tempo em que enfrentam situações inusitadas com funcionários e clientes.

3. Minha Carreira Brilhante (13/08)

“Minha Carreira Brilhante” mostra Sybylla dividida entre o amor e o sonho de ser uma escritora independente (Imagem: Reprodução digital | South Australian Film Corporation)

“Minha Carreira Brilhante” acompanha Sybylla, uma jovem da zona rural da Austrália do início do século XX que sonha em se tornar escritora. Inteligente, inquieta e determinada, ela enfrenta a pressão da família e da sociedade para seguir o caminho tradicional do casamento. Enquanto busca experiências que possam inspirar suas histórias, a protagonista defende sua independência e liberdade criativa. Mas, quando o amor surge em sua vida, ela se vê diante de uma escolha entre uma existência previsível e a possibilidade de continuar perseguindo seus sonhos.

4. O Peso da Lei (14/08)

Em “O Peso da Lei”, uma jovem promotora é coagida a atuar como agente dupla para salvar o irmão (Imagem: Reprodução digital | Black Brain Pictures e Netflix)

Em “O Peso da Lei”, adaptação sul-africana da série brasileira “Irmandade”, uma jovem e talentosa promotora de justiça descobre que o irmão, que acreditava ter perdido há 14 anos, está vivo e lidera uma perigosa organização dentro de um presídio de alta segurança. Para salvar o irmão caçula de uma ameaça mortal, ela é coagida a atuar como agente dupla e fornecer informações à organização criminosa. Dividida entre suas funções e os interesses da família, a protagonista precisa lidar com investigações, chantagens e traições enquanto tenta manter sua identidade em segredo e sobreviver ao conflito.

5. Meu Melhor Amigo, sua Namorada e Eu (14/08)

O filme “Meu Melhor Amigo, sua Namorada e Eu” acompanha Olli tentando impedir que o relacionamento de Matze e Rebecca acabe com os planos entre os dois amigos (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

“Meu Melhor Amigo, sua Namorada e Eu” acompanha Olli e Matze, melhores amigos desde a infância que moram juntos, trabalham na mesma empresa e planejam há anos uma viagem pelo mundo. A amizade muda quando Matze se apaixona por Rebecca e passa a adotar novos hábitos, deixando de lado parte da rotina que mantinha com o amigo. Com medo de perdê-lo e de ver a viagem ser cancelada, Olli decide interferir na relação com a ajuda de Schmitti. Porém, Rebecca está atenta e não pretende deixar que Olli acabe com seu namoro.