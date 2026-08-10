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Chá de capim-santo: 3 receitas e os seus benefícios para a saúde

Planta é rica em compostos bioativos que podem contribuir para o bem-estar do corpo

Chá de capim-santo com limão (Imagem: Adao | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Chá de capim-santo com limão (Imagem: Adao | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

De aroma marcante e sabor suave, o capim-santo, também conhecido como capim-limão ou capim-cidreira, é uma planta bastante utilizada na preparação de chás. Isso porque ele tem compostos bioativos que podem contribuir para o bem-estar do corpo. Inclusive, no Brasil, ele está listado no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (3ª edição) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Além disso, pode ser combinado com diferentes ingredientes que ajudam a potencializar os seus efeitos.

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A seguir, confira 3 receitas de chá de capim-santo e os seus benefícios para a saúde!

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1. Chá de capim-santo com limão

Segundo dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), 100 g de limão contêm 32,8 mg de vitamina C, nutriente com ação antioxidante que protege as células contra danos causados pelos radicais livres. O capim-santo, além de ser fonte de antioxidantes, também apresenta ação antimicrobiana e anti-inflamatória. Assim, a junção desses ingredientes contribui para a proteção do organismo.

Ingredientes

  • 500 ml de água
  • 4 folhas frescas de capim-santo
  • Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma chaleira, aqueça a água em fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo e acrescente as folhas de capim-santo. Tampe e deixe descansar por 10 minutos. Após, coe a bebida e adicione o suco de limão. Sirva em seguida.

2. Chá de capim-santo com camomila

A combinação de capim-santo e camomila é uma opção para quem busca uma bebida relaxante, pois ambas as plantas apresentam efeito calmante. Assim, o chá pode ajudar a aliviar momentos de tensão, ansiedade leve e agitação.

Ingredientes

  • 500 ml de água
  • 4 folhas frescas de capim-santo
  • 1 colher de sopa de flores secas de camomila

Modo de preparo

Em uma chaleira, aqueça a água em fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo e acrescente o capim-santo e a camomila. Tampe e deixe descansar por 10 minutos. Após, coe a bebida e sirva em seguida.

A imagem mostra uma xícara de chá de gengibre servida em um pires de vidro, acompanhada de uma colher. Ao redor da xícara aparecem pedaços e fatias de gengibre fresco sobre uma superfície de madeira
Chá de capim-santo com gengibre (Imagem: Tadeusz Wejkszo | Shutterstock)

3. Chá de capim-santo com gengibre

O chá de gengibre com capim-santo combina propriedades que podem contribuir para o bem-estar e a saúde digestiva. O gengibre contém compostos bioativos, como o gingerol, associados a ações antioxidantes e anti-inflamatórias, além de poder ajudar a aliviar náuseas e desconfortos digestivos. O capim-santo é tradicionalmente utilizado por seu efeito calmante e por favorecer a digestão, auxiliando na redução de gases e da sensação de estômago pesado.

Ingredientes

  • 500 ml de água
  • 4 folhas frescas de capim-santo
  • 2 rodelas finas de gengibre

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e o gengibre e aqueça em fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, acrescente as folhas de capim-santo e tampe. Deixe descansar por 10 minutos. Após, coe a bebida e sirva em seguida.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 10/08/2026 16:08
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